Murió Dennis Heskins, el querido director de 'Salvados por la campana'

Dennis Haskins, el actor que interpretó al señor Belding en Salvados por la campana, murió a los 75 años. La noticia fue confirmada por su representante, Jay Schachter. Hasta ahora no se ha informado cuál fue la causa de su muerte.

Durante años, Haskins fue una de las caras más conocidas de la serie juvenil. Su personaje era el director del instituto Bayside y tenía que lidiar con los planes de Zack Morris y sus amigos, que casi siempre terminaban metidos en problemas. Aunque intentaba poner orden, Belding también se ganó el cariño del público por su sentido del humor y la forma en que trataba a los estudiantes.

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Tras darse a conocer su fallecimiento, Schachter recordó cómo era el actor fuera de las cámaras y el tiempo que dedicaba a sus seguidores. En un comunicado citado por TMZ, expresó:

"Es una pérdida trágica. Todo el mundo adoraba al señor Belding y, quienes tuvimos la oportunidad de conocer a Dennis, lo queríamos aún más. Era una gran persona y adoraba, adoraba absolutamente, a sus fans. Siempre tenía tiempo para ellos, pasara lo que pasara. Fue mi cliente y un querido amigo durante más de 20 años, y le echaré muchísimo de menos".

¿Quién era Dennis Haskins?

Dennis Haskins nació el 18 de noviembre de 1950 en Chattanooga, Tennessee. Antes de hacerse conocido como actor, trabajó en el mundo de la música como representante de artistas y promotor de conciertos. Entre los músicos con los que colaboró estuvieron Tom Jones y Gregg Allman. También participó en el teatro de su ciudad.

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Su carrera en televisión comenzó con pequeños papeles en distintas producciones. El personaje por el que sería recordado llegó con Good Morning, Miss Bliss, una serie en la que apareció por primera vez como el director Richard Belding. Más adelante retomó ese papel en Salvados por la campana.

Estrenada en 1989, la serie contaba lo que ocurría en el instituto Bayside, en California. La historia seguía a Zack Morris y a sus amigos Kelly, Slater, Jessie, Lisa y Screech mientras enfrentaban problemas en la escuela, iniciaban relaciones y buscaban la manera de salirse con la suya.

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En medio de esas historias aparecía el señor Belding. Muchas veces descubría lo que planeaban los alumnos cuando ya era demasiado tarde y debía encontrar la forma de resolver la situación. Haskins interpretó al director durante las cuatro temporadas de la serie original, que terminó en 1993.

¿En qué otras series y películas apareció?

Después del final de Salvados por la campana, Haskins siguió interpretando a Belding en Salvados por la campana: la nueva clase. La continuación presentó a otros estudiantes del instituto Bayside, mientras el director permanecía como uno de los personajes que conectaban ambas series.

El actor también participó en otras producciones de televisión. Tuvo apariciones en Mad Men y Cómo conocí a tu madre, además de trabajar en películas y proyectos para televisión.

En 2015 volvió a ponerse en el lugar del señor Belding para un reencuentro de Salvados por la campana en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. En el programa compartió escena con Mark-Paul Gosselaar, Elizabeth Berkley, Mario Lopez y Tiffani Thiessen, quienes también retomaron a sus personajes.