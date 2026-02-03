¿De qué murió Gerardo Taracena?; amigo del actor da detalles de su fallecimiento

Gerardo Taracena falleció el sábado 31 de enero, dejando una huella en el cine, la televisión y el teatro mexicano. Su partida fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA), pero en ese momento no se dieron a conocer los motivos de su muerte, lo que generó dudas y comentarios entre el público y los medios.

Durante el funeral, realizado un día después en la Ciudad de México, comenzaron a surgir detalles sobre lo que ocurrió. Amigos cercanos al actor compartieron información sobre los problemas de salud que enfrentaba Gerardo Taracena.

¿De qué murió Gerardo Taracena?

Enrique Cueva, quien era amigo de Gerardo Taracena desde hace años, habló con el reportero Enrique de la Rosa para su canal de YouTube delarosa.tv, y compartió lo que le informó el personal médico.

“El médico legista lo que dijo es que fue un infarto al miocardio, y pues nadie esperábamos eso”, declaró Cueva durante la entrevista.

Además, explicó que Gerardo Taracena padecía hipertensión arterial, pero aclaró que esa condición estaba controlada con medicamentos, por lo que su muerte tomó por sorpresa a quienes lo conocían. Enrique también contó que había visto al actor un día antes de que ocurriera todo.

Según su amigo, el actor se encontraba en compañía de su hija y de la madre de su hija cuando sucedió el infarto. Ambas personas vivieron el momento con gran impacto, ya que no había señales de alarma que pudieran anticipar lo que estaba por pasar.

“Es lamentable lo que pasó. Gerardo siempre fue, no sólo para mí, sino para muchos compañeros y vecinos de la calle, un gran ser humano, una excelente persona, antes que ser un gran actor”, expresó.

La carrera de Gerardo Taracena

A lo largo de su carrera, Gerardo Taracena participó en importantes producciones cinematográficas. Su papel en la película Apocalypto, dirigida por Mel Gibson, lo dio a conocer a nivel global. También trabajó en Hombre en Llamas, La Mexicana y Atrapen al Gringo.

El talento de Taracena también fue reconocido en el mundo de las series. Formó parte del elenco de Narcos: México, producción de Netflix en la que su actuación fue bien recibida tanto por críticos como por el público.

Sus estudios en Arte Dramático los realizó en el Centro Universitario de Teatro (CUT) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Esa formación académica fue el pilar que lo ayudó a crecer profesionalmente en distintos escenarios.

Entre 1992 y 1996, Gerardo participó en varios festivales junto al grupo de danza peruano Íntegro, lo que le permitió experimentar con diversas disciplinas escénicas y enriquecer su estilo interpretativo.

Además del cine, Gerardo Taracena se mantuvo activo en producciones teatrales y televisivas, consolidando su lugar como uno de los actores más versátiles de su generación.

