¿Habrá boda? Bad Bunny se habría comprometido con Gabriela Berlingeri

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri podrían haber retomado su historia de amor, y no solo eso, también se habrían comprometido durante el verano de 2025. Esta información ha sido revelada por la influencer Jacqueline Martínez, conocida en redes sociales como Chamonic, quien aseguró haber obtenido los detalles de una fuente cercana a la pareja.

La diseñadora de joyas y el artista puertorriqueño, que habrían terminado su relación en 2022, estarían viviendo una nueva etapa juntos, esta vez con la intención de llegar al altar. Según la publicación de Chamonic en Instagram, el cantante “jamás dejó de pensar en ella y extrañarla, ahora que regresaron él decidió comprometerse con Gabriela”.

La propuesta de matrimonio de Bad Bunny

Lejos del foco mediático, la supuesta propuesta de matrimonio habría ocurrido durante el verano de 2025, justo en el contexto de la residencia musical que Bad Bunny presentó en su natal Puerto Rico, titulada No Me Quiero Ir de Aquí. Chamonic compartió que la pedida fue “en una fiesta íntima, rodeado únicamente de familiares y amigos muy selectos”.

La influencer detalló cómo fue el momento en el que el cantante se arrodilló frente a un cartel con la frase: “¿Quieres casarte conmigo?”.

“La respuesta fue inmediata y llena de emoción: ‘sí’. Justo en ese instante, comenzaron a sonar Los Pleneros, el grupo de música tradicional que suele acompañarlo, llenando el ambiente de celebración y raíces boricuas”.

Otro elemento que ha llamado la atención es que ambos, tanto Bad Bunny como Gabriela, portan un anillo con la imagen de su mascota, según lo revelado por Chamonic.

Gabriela Berlingeri ha estado cerca de Bad Bunny

A lo largo de los últimos meses, se ha visto a Gabriela Berlingeri acompañando discretamente a Bad Bunny en diferentes momentos importantes de su carrera. Aunque no ha ocupado un papel principal ante el público, Chamonic señala que ha estado siempre cerca.

Instagram: Grammys

“Ella ha estado acompañándolo en todo momento sin ser protagonista, no faltó a ningún concierto, incluso estuvo dentro de ‘La Casita’ y Bad Bunny siempre estaba al pendiente de ella. Me dicen que cuando no la veía cerca mandaba a su seguridad a buscarla”.

Además, durante la reciente ceremonia de los Grammy, celebrada el 1 de febrero de 2026, la diseñadora habría estado junto a él. En ese evento, el artista logró obtener tres galardones, incluyendo uno de los más importantes: Álbum del Año.

¿Qué ha dicho Bad Bunny sobre Gabriela?

En el pasado, el propio cantante ha hablado sobre su relación con Berlingeri, aclarando que no todo lo que se dice en medios refleja la realidad. En una transmisión en vivo, Bad Bunny expresó:

“Gabriela y yo somos mejores amigos, somos best friends, somos besties… Nadie sabe nada, en verdad no saben nada”.

Durante esa misma conversación, dejó claro que en ese momento no había compromiso formal y que ambos tenían la libertad de ver a otras personas.

Así empezó la historia de amor de Bad Bunny y Gabriela Berlingeri

Fue en un restaurante donde Bad Bunny y Gabriela Berlingeri se conocieron por primera vez, en 2017. Desde entonces, según el cantante, hubo una “conexión inmediata”. Años después, en 2020, decidieron hacer pública su relación, destacando que la cuarentena durante la pandemia los ayudó a fortalecer su vínculo.

Aunque estuvieron juntos durante cinco años, en 2022 se confirmó su ruptura. Sin embargo, los rumores sobre un posible regreso comenzaron a circular en 2025.

Las nuevas imágenes juntos y la información compartida por Chamonic refuerzan la posibilidad de que esta relación no solo haya renacido, sino que también tenga planes de boda.

PJG