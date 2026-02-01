Así fue la audición de Gerardo Taracena para 'Apocalypto' y la peculiar petición que le hizo a Mel Gibson

Gerardo Taracena fue un actor mexicano que destacó por su versatilidad en cine, televisión y teatro. Su fallecimiento el 31 de enero fue confirmado por la Asociación Nacional de Actores (ANDA), institución que expresó su pésame.

“Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y a la comunidad artística, que descanse en paz”.

A lo largo de su carrera, Gerardo Taracena participó en importantes producciones como El violín, por la cual recibió un Premio Ariel, además de aparecer en series y películas como Narcos: México, La Reina del Sur, Atrapen al gringo y ¿Qué culpa tiene el niño?.

Así fue la audición de Gerardo Taracena para Apocalypto

No todos los actores tienen una anécdota tan singular como la que vivió Gerardo Taracena durante su audición para Apocalypto (2006), película dirigida por Mel Gibson, en la que interpretó a Ojo Medio, uno de los perseguidores del protagonista. Para obtener ese papel, el actor aprendió a hablar maya y se sometió a un proceso físico exigente.

Según contó en una entrevista con el programa TAP, de Canal Once, su audición fue inusual desde el primer momento. Mientras otros actores estaban nerviosos por la presencia del director, él estaba más preocupado por otros compromisos.

“Cuando entré, Mel Gibson me pegaba: ‘are you strong?’ (¿eres fuerte?). Me golpeaba. Y yo de ‘este salvaje qué le pasa’. Él es muy espectacular y muy raro en algunas cosas. No hace protocolos (...), me sentía como un caballo”.

Al concluir la prueba, Mel Gibson le preguntó si tenía disponibilidad de fechas y si necesitaba algo más. Entonces, Taracena hizo una petición que desconcertó a todos los presentes.

“¿Me puedes dar un beso en la mejilla para mi esposa? Me lo pidió”.

El comentario provocó una tensión evidente en la sala: “Se tensaron todos los directores de casting”, relató. La reacción de Gibson fue relajada y con humor:

“Why not” (¿por qué no?), respondió, y luego añadió entre risas: “What kind of kiss? Like this?” (¿qué tipo de beso, como esto?), mientras sacaba la lengua”.

Taracena aclaró enseguida: “No, no, no, es simple kiss”. El director accedió y le dio el beso en la mejilla. Después del gesto, Mel Gibson concluyó diciendo: “I like this guy” (Me gusta este chico).

Al salir del lugar, otro actor le preguntó si creía haber sido elegido. La respuesta fue una mezcla de humor,

“¡No, no sé, pero me dio un beso para mi esposa! Se lo voy a llevar”. La idea, según explicó, fue una broma previa con su esposa, quien le dijo: “Ay, le pides un beso para mí, ¿no?”.

¿Quién fue Gerardo Taracena?

Los orígenes de Gerardo Taracena se remontan a la colonia Santa Fe, en la Ciudad de México, donde nació en marzo de 1970. Vivió su infancia con cinco hermanos, bajo el cuidado de su madre viuda, quien se encargó de su educación en un colegio de monjas.

Fue en la secundaria cuando, gracias a la sugerencia de un amigo, se integró a un grupo de teatro para combatir su timidez.

Uno de los pilares en su carrera fue el Centro Universitario de Teatro (CUT), donde se formó profesionalmente.

Entre sus mentores mencionó a José Caballero, Luis de Tavira y Raúl Cermeño, figuras que influyeron en su ética artística y en su forma de interpretar personajes.

Los primeros pasos de Taracena en el cine se dieron en una producción sueco-danesa en los años noventa, donde interpretó a Mateo en una historia basada en hechos reales. Aunque el idioma fue una barrera, logró completar el trabajo.

El gran reconocimiento llegó en 2007, cuando fue galardonado con el Premio Ariel por su actuación en El violín. En esa película interpretó a Genaro,

Su trayectoria siguió creciendo con películas como Hombre en llamas, Atrapen al gringo, y roles memorables en series como La Reina del Sur y Narcos: México, donde dio vida a Pablo Acosta Villarreal, alias El Zorro de Ojinaga.

Además de su trabajo actoral, Gerardo Taracena también exploró la música. Fundó el grupo Los Jilgueros de Rosarito, con el cual grabó varias canciones, incluyendo Es mi manera.

