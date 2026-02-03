Arrestan en Irán a guionista nominado al Oscar por presunto apoyo a opositor

El reconocido guionista iraní Mehdi Mahmoudian, quien coescribió Fue solo un accidente, nominada a los Oscar de este año como Mejor película internacional, se encuentra entre los tres arrestados bajo sospecha de redactar una declaración para un opositor detenido.

Según la agencia Fars, se le acusa de ayudar a preparar una declaración del opositor iraní y exprimer ministro Mir-Hosein Musavi, quien se encuentra bajo arresto domiciliario.

Mahmoudian coescribió Fue solo un accidente, ganadora de la prestigiosa Palma de Oro en el Festival Internacional de Cine de Cannes del año pasado.

Fue arrestado junto con el líder estudiantil Abdollah Momeni y la periodista y activista por los derechos de las mujeres Vida Rabbani, añadió la agencia iraní.

El director de la película, el galardonado cineasta Jafar Panahi, condenó la detención de su amigo, coescritor y excompañero de celda en una publicación en redes sociales.

Mehdi Mahmoudian no es simplemente un activista de derechos humanos con casi nueve años de cárcel. Es un testigo, un oyente y una presencia moral excepcional” afirmó Panahi.

El gobierno alemán también criticó los arrestos y los condenó.

La detención de Mehdi Mahmoudian no es un caso aislado, sino parte de un sistema que busca silenciar las voces críticas”, declaró el ministro de Cultura, Wolfram Weimer.

Las detenciones se produjeron mientras la República Islámica intenta restablecer su autoridad tras la represión de una ola de protestas que estalló en diciembre.

Teherán ha reconocido miles de muertes durante las protestas, y el domingo la presidencia publicó los nombres de dos mil 986 personas de las tres mil 117 que, según las autoridades locales, murieron en los disturbios.

La oenegé Human Rights Activists News Agency, con sede en Estados Unidos, afirma que pudo confirmar seis mil 842 muertes, en su mayoría manifestantes asesinados por las fuerzas de seguridad, pero los activistas de derechos humanos advirtieron que la cifra probablemente sea mucho mayor.

