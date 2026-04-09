Muere Afrika Bambaataa, reconocido DJ, rapero y productor musical

El mundo de la música despide a Afrika Bambaataa, reconocido DJ y rapero murió a los 67 años. De acuerdo con reportes difundidos por el medio TMZ, el artista falleció en Pensilvania alrededor de las 03:00 horas, a consecuencia de complicaciones relacionadas con el cáncer.

Considerado uno de los grandes pioneros del hip-hop, Bambaataa dejó una huella profunda en la cultura urbana. Su legado no solo se limita a la música, sino también a su papel en la transformación social, al impulsar un movimiento que promovía la paz y alejaba a jóvenes de la violencia de las pandillas.

DE LAS FIESTAS CALLEJERAS A UN LEGADO GLOBAL

Durante la década de 1970, Afrika Bambaataa comenzó a organizar fiestas que ayudaron a dar forma al naciente movimiento hip-hop, consolidándose rápidamente como una figura influyente.

Años más tarde, lanzó su primer trabajo, Zulu Nation Throwdown, inspirado en la Universal Zulu Nation, colectivo que reunía a artistas como raperos, grafiteros y bailarines con un enfoque social.

En 1982 alcanzó fama internacional con “Planet Rock”, tema que llegó al cuarto lugar en la lista de R&B en Estados Unidos. Un año después, participó en el álbum Sun City, un proyecto musical contra el apartheid en el que colaboraron artistas como Joey Ramone, Run-D.M.C. y U2.

Controversias de Afrika Bambaataa

No obstante, su trayectoria también estuvo marcada por controversias. En sus últimos años enfrentó múltiples acusaciones legales por abuso sexual relacionadas con hechos ocurridos en las décadas de 1980 y 1990. En 2025, fue obligado a pagar una indemnización tras una sentencia emitida en su contra por un caso de trata de personas con fines sexuales.

Afrika Bambaataa fue una figura fundamental en la historia del hip-hop, tanto por su innovación musical como por su impacto social. Aunque su legado artístico es indiscutible, su vida también estuvo rodeada de polémicas que complejizan su memoria dentro de la cultura contemporánea.

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