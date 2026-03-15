Vive Latino 2026 arranca con 80 mil asistentes y una noche de nostalgia y fiesta musical

Sin duda es de los más queridos, no sólo por los años que tiene, sino porque se vive en familia, en amigos, con los reales.

Ayer, en el primer día de su edición 2026, el Vive Latino atrapó a 80 mil personas que disfrutaron de los mejores exponentes de la música.

El Estadio GNP Seguros recibió a John Fogerty, quien a sus 80 años no le pide nada a ningún otro artista, es un rockstar por sí solo con la energía y actitud que se necesita, y no es de extrañar que su sola presencia en el Escenario Amazon haya traído no sólo a la vieja escuela a escucharlo, sino a un puñado de conocedores que se dieron la oportunidad de disfrutar su talento.

Conocido como el responsable del sonido que caracteriza a Creedence Clearwater Revival, tomó su guitarra y 35 minutos después de las ocho de la noche subió, por primera vez, al escenario del Vive, haciendo de esta fecha una más de su The Legacy Tour... que el nombre lo dice todo.

Sin más preámbulo, el californiano arrancó su cátedra rockera con Bad Moon Rising y Have You Ever Seen The Rain?, dos clásicos de Creedence que hicieron vibrar a aquellos que se atrevieron a verlo en la cancha del Estadio Jesús Palillo Martínez que poco a poco se fue llenando.

Fortunate Son, Centerfield, Rockin’ All Over The World y Proud Mary The Old Man Down The Road, fueron algunas de las canciones que completaron la presentación de Fogerty, que si bien llamó la atención de los jóvenes, era evidente que aquellos que pasaban de los 45 años estaban más que emocionados al poder acompañar al músico con su voz en cada uno de los temas que son el soundtrack de una vida entera.

Nostalgia pura, emoción y, sobre todo, una muestra de que las leyendas viven gracias a dos cosas: su legado y su sencillez, y ambas son características que John ha cultivado a lo largo de más de 50 años en los escenarios, y que ayer, en 60 minutos, demostró con una visible emoción.

Juanes. Fotos: Cortesía Ocesa, Eduardo Jiménez

EL AUTÉNTICO “DESMADRE”

Toda la música, Hits From the Bong, Insane in the Brain, hasta When the Shit Goes Down, fue completamente en inglés, mientras el humo del escenario subía para rodear a todos los miembros de Cypress Hill, que con playeras y pantalones tumbados subía a cantar, pero los saludos y la interacción con el público fue toda en español.

“¿Están listos?”, dijo Sen Dog, mientras B Real y Dj Lord levantaban las manos para ahora sí hacer parte completamente al público, ahí, bajo la tarima, también había humo, pero era de marihuana y tabaco, al tiempo que las gargantas retumbaban del bajo profundo.

Al estilo old school, el DJ hacia chillar la tornamesa, pero las percusiones fueron en vivo con un baterista que repartió poder con bombo y tarola a los miles de asistentes fanáticos de los estadunidenses de origen latino. “Mexico City, kiubo”, añadió Sen, y antes de arrancar con la siguiente pista gritó “todos griten Cypreeees”.

Foto: Cortesía Ocesa

Tequila Sunrise fue la cereza del pastel cuando Sen ya estaba “echando desmadre”, y B Real estaba como si fueran los primeros años del grupo bailando por toda la tarima: “Esto es para todos ustedes”, hablaba Sen con un perfecto español.

B Real se puso un momento a jugar junto al baterista, para entonces soltar un clásico que todos los fans agradecieron Yo quiero fumar mota, ahí, todos convivieron en una sola acción, prender sus vapers o como lo hizo B Real, su porro de mariguana al tiempo que cantaban “la gente me decía que yo no podía fumar mariguana por la policía”.

Todo fue un acto de rebeldía, todo el mundo haciendo lo que quería su voluntad: fumando, bailando al ritmo de hip-hop chicano, miembros y público tatuados, lentes oscuros, gorra de beisbol; la cultura de la calle en el escenario y entre el público, sin discursos, Cypress representó el momento más contractural de la noche.

DAÑOS LUZ

El público del Vive Latino ha crecido y ha cambiado, de eso no hay duda, y eso se ve en la forma en la que la gente deja un escenario para llegar a otro lo más rápido posible y ver a la banda que en verdad estaban esperando. En este caso fueron los chicos de Enjambre.

Ríos de personas abarrotaron desde distintas direcciones la pista que cruza por el Estadio GNP Seguros para poder llegar al Escenario Amazon y ver a los originarios de Fresnillo, Zacatecas, quienes traían disco recién salido del horno.

Luis Humberto, Rafael, Julián, Issac y Ángel abrieron su participación con Desfaces, de su nueva producción Daños Luz, la cual vio la luz el pasado 12 de marzo.

Esta rola, que no sólo abrió, sino que también abre el disco, estuvo acompañada por la nueva producción de gráficos que la banda preparó para este show. Espirales, círculos y un baile de estrobos enloquecidos en la estructura del escenario Amazon acompañaron a Enjambre durante 60 minutos.

Nueve fue uno de los primeros clásicos que encendieron la mecha del público, mientras seguían abarrotando la pista y las gradas del Estadio.

Buenas noches, qué chido estar de regreso”, lanzó Luis al público antes de darles la primera oportunidad de cantar y aplaudir al ritmo de la batería con Vista.

Canciones como Angustias, Dulce soledad, Dama Demencia, Vivos y Celeste formaron parte del set que prepararon y anunciar su próxima y primera fecha en el GNP Seguros.

Enjambre. Foto: Eduardo Jiménez .

AMOR COLOMBIANO

La caída de la noche llegó justa para que Juanes le diera la despedida al sol en el Escenario Amazon. El colombiano ya no es un novato en esto del Vive, su primera incursión en esta jungla musical fue en 2017, donde le fue muy bien, y este año le fue aún mejor.

Sí, durante 60 minutos, logró que la cancha del Palillo Martínez se abarrotara de tal forma que muchos permanecieron bajo la estructura de los pits en la pista que corre por ahí, mientras otros sorteaban la masa de gente que circulaba por el lugar, sólo para poderlo escuchar y ver a lo lejos.

El colombiano tiene una historia con México. Es en este país donde su música encontró un lugar en el corazón de aquellos que lo comenzaron a escuchar hace más de 25 años, por lo que es imposible que la gente que estuvo ayer no se supiera por lo menos una rola, o cachitos de ellas.

Por eso, abrir su segunda vez en el festival con Me enamora y que resonara más allá el escenario y la pista no fue una casualidad. Juanes supo apostar muy bien a su historia musical y, sobre todo, a sus éxitos, haciendo un show completamente nostálgico dosmilero con canciones como La paga, Es por ti, La camisa negra, A Dios le pido, Nada valgo sin tu amor y Fotografía, entre otras, que hicieron cantar a todo pulmón a aquellos que estaban en el escenario y que no sabían si esperar hasta el final del show o comenzar a caminar, por lo que muchos lo hicieron en partes: caminaban, cantaban, se detenían y volvían a caminar cantando.

EL TONO ANGLO

Harry McVeigh, de White Lies, con camisa en verde que resaltaba su tono caucásico, con un atuendo, porte y estilo desabrochado a la mitad del pecho, contrastó con el resto de las propuestas.

Todo era rock con mensaje emocional y político, ska y rock bien argentino, todo bien latino, hasta que White Lies, la primera banda en inglés de la noche, apareció a las 18:25 horas.

Farewell to the Fairground, Time To Give y Blue Drift fueron algunos de los temas que White Lies interpretó y sí, juntó a su gente: fanáticos que cantaron en inglés, pero siempre hubo el tono latino, si bien no desde el escenario, sí fue desde el público, quemando un porro o gritando; algunos tarareando las canciones, conociéndolas, pero no sabiendo cantarlas.

El tono fue más indie, pero los londinenses son hipnóticos; el bajo y la batería son tan profundos que involucran a cualquiera, lo ponen a cabecear y a levantar las manos aplaudiendo al ritmo de cualquier canción.

REALISMO MÁGICO

A media tarde, 4:30 de la tarde, Carlos Sadness se apoderó del Escenario Amazon y fue ahí donde no dudó en hacer vibrar a sus fans y a aquellos que se acercaban al entarimado.

Ahí, el español apareció frente al público, ataviado con jeans, camisa y sombrero —necesario para el sol— para comenzar su ritual musical donde hizo un recorrido por su historia que incluyó temas de su disco Realismo mágico y la presencia de Miranda Santizo, su invitada del día.

Fue entonces cuando Sadness hizo interactuar al público con él cuando comenzó a sonar Ahorita, donde hizo que la gente se agachara para después comenzar a elevarse y terminar saltando.

ESPAÑA VS. EL FASCISMO

Hijo de Cristina Vegas, antifascista”, decía la canción con la que Nacho Vegas arrancó su concierto en el Vive, una dedicada a recordar y celebrar a su madre, pero casi igual de importante que ella fue su discurso antifascista, con el que rechazó el colonialismo, el racismo y el capitalismo.

¿Somos antifascistas?”, cuestionó el español y todo su público respondió gritando que sí, asintiendo y maldiciendo nombres como el de Trump, y cuando llegó el momento de interpretar Tiempo de lobos, fue cuando se sumó a la causa por rechazar a Estados Unidos.

Recuerden, son tiempos de lobos, hay que seguir resistiendo, no hay que bajar la guardia: fuera Estados Unidos de América Latina, viva Palestina libre”, gritó Nacho.

Los compatriotas de Nacho, Love Of Lesbian, hicieron lo propio, irónicamente ningún grupo latino se había pronunciado en contra del abuso de autoridad o el fascismo que hoy es una constante desde Estados Unidos, pero los europeos no desaprovecharon los reflectores y dentro de lo emocional de cualquier show lo volvieron también político.

“Vamos a tener un desahogo que puede ser algo político, tanto como emocional. Hoy día estamos viviendo cómo el abuso de poder es más constante por parte del poderoso, el auge del fascismo está en todo el mundo: fascistas venceréis, pero no convenceréis”, dijo Santi Balmes.

Entonces continuó con temas que todos el mundo agradeció mientras la tarde caía: Allí donde solíamos gritar, Bajo el volcán o Club de Fans de John Boy, fueron los temas que complementaron la tarde que comenzaba a tomar brillo y energía.

TOCA EN LA NOSTALGIA

Rápido arrancó la primera banda argentina de la tarde: Enanitos Verdes. Sin lanzar un saludo y casi sin que el público lo advirtiera, Muralla verde arrancó con todos cantando, miles de fans que muy temprano llenaron el Escenario Amazon.

Gracias, gracias, por recibirnos, por estar ahí siempre. Aguante, México y ¡Viva México! La vamos a pasar de la reconcha de su hermana”, dijo Felipe Staiti, que es la voz del grupo desde el fallecimiento de Marciano Cantero.

Tuvieron que pasar nueve años para que una de las bandas referentes del rock latino regresara al escenario del Vive, aunque visitaron México en 2024, no es lo mismo un Metropólitan a un Vive, y así convencieron a todos, no hubo una sola persona que no le entrara a cantar Guitarras blancas, Amores lejanos y hasta Lamento boliviano, con la que se despidieron.

SABORES PARA TODOS

Para los amantes de la cebada, Cerveza Indio ofrece Indio mexología, tres opciones de mezclas con la tradicional cerveza: Indio Jamaiquita, Indio Chiltepín e Indio Mango Chamoy.

La primera lleva jarabe de jamaica, limón y un poco de hierbabuena. La segunda cuenta con jarabe de guanabana, jarabe de chiltepín, un poco de jugo de piña y limón y la última, mango, chamoy y un tarugo. Cada una cuesta 150 pesos.

Foto: Eduardo Jiménez

Además, Cerveza Indio presentó una iniciativa desprendida de su plataforma De Alma Guerrera, que reconoce a las más de 11 mil personas que hacen posible el festival.

Esto mediante el vaso del Vive Latino, que Cerveza Indio lo transformó en un line up alterno, imprimiendo en él los nombres del staff para que el reconocimiento fuera visible, cotidiano y parte de la experiencia del público. Cada vaso también funciona como un acceso a las historias de estas almas guerreras, a través de un espacio digital que reúne sus perfiles y relatos completos.

-De la Redacción

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