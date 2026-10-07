¿De qué murió Dennis Haskins? Revelan causa de muerte del actor de Salvados por la campana

Dennis Haskins se convirtió en uno de los rostros más recordados de Salvados por la campana gracias a su papel como el director Richard Belding, personaje con el que acompañó a varias generaciones de espectadores.

La muerte del actor a los 75 años causó sorpresa entre los seguidores de la serie y, días después de darse a conocer la noticia, han surgido nuevos detalles sobre los problemas de salud que enfrentó.

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Durante gran parte de sus últimos años, el intérprete decidió mantener su vida personal lejos de la atención pública. Incluso algunas personas que habían formado parte de su círculo cercano desconocían lo que estaba pasando con su salud, ya que él prefirió no hablar sobre el tema.

¿De qué murió Dennis Haskins?

Nuevos detalles sobre la muerte de Dennis Haskins salieron a la luz después de que TMZ obtuviera su certificado de defunción a través del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles.

En este documento se establece que la causa de muerte del actor fue la enfermedad de Parkinson, un padecimiento que Haskins había mantenido prácticamente en secreto.

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La información también señala que el actor murió el 27 de septiembre en el Centro Médico Providence Saint Joseph, ubicado en Burbank, California.

Junto con el Parkinson, el certificado menciona otros problemas de salud importantes que tenía Dennis. Entre ellos se encontraban síndrome del intestino irritable, depresión, hipertensión e hiperplasia prostática benigna.

Hasta antes de su fallecimiento no se sabía públicamente que el actor de Salvados por la campana tenía Parkinson.

Dennis Haskins ocultó que padecía Parkinson

Sarah Quinones, exesposa del actor, explicó a TMZ que él había dejado de comunicarse con varias personas cercanas.

Según lo contado por Quinones, Dennis Haskins evitaba responder llamadas y mensajes de texto, incluso cuando se trataba de amigos que habían tenido una relación cercana con él. Esta distancia habría sido una manera de impedir que los demás descubrieran su diagnóstico y conocieran las dificultades que estaba atravesando.

En sus últimos años, el actor vivió en una residencia para adultos mayores que contaba con asistencia. Sin embargo, tampoco en ese momento quiso compartir abiertamente con sus conocidos lo que estaba ocurriendo.

Sarah Quinones reveló que Haskins había cortado la comunicación con personas de su entorno porque no quería que supieran que estaba sufriendo debido a sus enfermedades. Fue hasta después de su muerte cuando comenzaron a conocerse estos detalles de su vida privada.

Su agente recuerda a Dennis Haskins tras su muerte

Tras confirmarse la muerte del actor, Jay Schachter, su agente, habló sobre la persona detrás del conocido director Belding y destacó especialmente la relación que Dennis mantenía con quienes seguían su carrera.