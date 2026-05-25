¿Te acuerdas de Alizée? No vas a creer a qué se dedica hoy

A principios de los años 2000, el nombre de Alizée estaba por todas partes. Con apenas 16 años, la artista francesa conquistó Europa y Latinoamérica con canciones como Moi... Lolita y J'en Ai Marre, convirtiéndose en uno de los rostros más populares de aquella época.

Su mezcla de inocencia, sensualidad y estética elegante la transformó rápidamente en un fenómeno internacional, especialmente en México, donde acumuló una base de fans enorme.

¿Cuál es la historia de Alizée?

Así como llegó a la cima de la fama mundial, también desapareció poco a poco del radar mediático, dejando a muchos con la misma pregunta durante años: ¿qué pasó con Alizée y a qué se dedica actualmente?

La cantante francesa conquistó México en los 2000 con éxitos como “J’en Ai Marre”. IG alizeeofficiel

La historia de la cantante comenzó oficialmente en 1999, cuando apareció en el programa francés Graines de Star. Ahí llamó la atención de dos figuras clave de la música francesa: Mylène Farmer y Laurent Boutonnat, quienes terminaron convirtiéndose en sus mentores y responsables de moldear la imagen artística que la llevaría a la fama.

En el año 2000 lanzó 'Moi... Lolita', un sencillo inspirado parcialmente en la novela de Vladimir Nabokov. La canción abordaba temas como la adolescencia, la percepción social y la sexualización juvenil, todo acompañado de un sonido pop irresistible que rápidamente escaló en las listas internacionales.

¿Cuáles son las canciones más famosas de Alizée?

El tema fue número uno en varios países europeos y convirtió a Alizée en un ícono juvenil. Su primer disco, Gourmandises, hablaba de inseguridades, amor y emociones adolescentes, mientras que su segundo álbum, Mes courants électriques, ayudó a expandir todavía más su carrera internacional.

Aunque lanzó más discos después de su éxito inicial, ninguno logró repetir el fenómeno de sus primeros años. IG alizeeofficiel

Ahí apareció 'J’en Ai Marre', probablemente una de las canciones francesas más populares en Latinoamérica durante esa década.

En México, la cantante logró algo poco común para una artista europea que cantaba en francés: conectar masivamente con el público. Sus videos sonaban constantemente en televisión y sus visitas al país provocaban auténtica locura entre los fans.

¿Qué pasó con Alizée, cantante?

Sin embargo, en pleno auge de su carrera, Alizée tomó una decisión que sorprendió a todos. En 2003 conoció al cantante Jérémy Chatelain y, tras una relación muy rápida, se casaron.

Poco después nació su hija Annily y la artista decidió alejarse temporalmente de los escenarios para enfocarse en su vida familiar. Aunque regresó en 2007 con el álbum Psychédélices, su nueva etapa ya no tuvo el mismo impacto global.

Su historia sigue despertando nostalgia entre quienes crecieron escuchando pop francés en los años 2000. IG alizeeofficiel

La cantante buscó una imagen más madura y diferente, pero los cambios, sumados a filtraciones de canciones y una industria musical cada vez más distinta, hicieron que su popularidad disminuyera.

Con el paso de los años lanzó otros discos como Une enfant du siècle, 5 y Blonde, aunque ninguno logró repetir el fenómeno internacional de sus primeros años.

¿A qué se dedica actualmente Alizée?

En 2012 se divorció de Jérémy Chatelain y tiempo después encontró nuevamente el amor junto al bailarín Grégoire Lyonnet, a quien conoció durante su participación en la versión francesa de Danse avec les stars. La pareja se casó en 2016 y más tarde tuvieron a su hija Maggy.

Tras alcanzar la fama internacional, Alizée decidió enfocarse en su familia y sus hijas. IG alizeeofficiel

Actualmente, lejos de las grandes giras internacionales y del ruido de la industria pop, Alizée vive una vida mucho más tranquila en Córcega, Francia, donde dirige una escuela de baile junto a su esposo.

La danza, una de sus grandes pasiones desde niña, terminó convirtiéndose en el centro de su vida profesional. Aunque ya descartó regresar de lleno a la música comercial o grabar nuevos discos, sí continúa realizando algunas presentaciones especiales y conciertos para sus seguidores.

La artista encontró en la danza una nueva pasión profesional lejos de la industria musical comercial. IG alizeeofficiel

Además, mantiene contacto con sus fans a través de redes sociales, donde comparte momentos familiares, proyectos personales y parte de su vida cotidiana. Más de dos décadas después, Alizée sigue siendo recordada como uno de los rostros más emblemáticos del pop francés de los 2000.