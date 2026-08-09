¿Ángela Aguilar está embarazada? Videos junto a Nodal desatan rumores

Ángela Aguilar y Christian Nodal volvieron a dar de que hablar en redes sociales debido a los rumores sobre un posible embarazo. Las especulaciones surgieron después de que se difundieran fotografías y videos de la celebración por el cumpleaños de Pepe Aguilar, en los que algunos usuarios aseguraron notar cambios en la apariencia de la cantante.

Ángela Aguilar junto a Christian Nodal. Foto de FB: Ángela Aguilar

¿Por qué aseguran que Ángela Aguilar podría estar embarazada?

El pasado 7 de agosto, Pepe Aguilar festejó su cumpleaños acompañado de familiares y amigos. El intérprete compartió en redes sociales un video con algunos momentos de la reunión, mientras que invitados como Jomari Goyso, amigo cercano de Ángela Aguilar y Christian Nodal, también publicaron imágenes de la celebración.

Captura de pantalla

Tras la difusión de los videos, la presencia de Ángela llamó la atención. Algunos internautas consideraron que la ropa que utilizó y ciertas posturas provocaban que su abdomen se viera diferente, por lo que comenzaron a relacionar su apariencia con un supuesto embarazo.

En los videos que se difudieron en TikTok, internautas no dudaron en dejar algunos comentarios:

“Ahí hay un bebé”.

“Si hay bebé ojalá que la dejen en paz”.

“Ojalá que sí esté embarazada”.

“Les apuesto que ya está esperando bebé”.

“Creo que si viene bebé”.

“Bebé en camino”.

Otro detalle que generó comentarios fue la bebida que Ángela tenía durante el festejo. Usuarios que revisaron los videos señalaron que la cantante aparentemente tomó agua, mientras Christian Nodal y otros invitados bebían vino.

Aunque esta situación no demuestra que esté embarazada, fue suficiente para que las versiones crecieran en TikTok, Instagram y otras plataformas.

Captura de pantalla

Hasta el momento, Ángela Aguilar y Christian Nodal no han confirmado ni desmentido que estén esperando un hijo. Por esta razón, el supuesto embarazo continúa siendo un rumor.

Cabe mencionar que los cantantes hace unos meses cumplieron su primer año de casados por el civil. Mientras que su boda religiosa estaba pactada para hace unas semanas, sin embargo, tuvieron que posponerla.