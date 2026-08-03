Conflicto en House of the Dragon: Producción justifica desviaciones de la obra de Martin

Mientras que House of the Dragon sigue logrando éxitos en su tercera temporada existe un sector de fanáticos que tiene una molestia porque la historia se ha aleja del libro Fuego y Sangre. Ante giros drásticos en la trama —como el secuestro de Corlys Velaryon o la visión donde Helaena Targaryen monta a Dreamfyre en combate—, situaciones que ha criticado el autor George R.R. Martin.

Sin embargo, el equipo creativo sostuvo que estas decisiones resultaban imprescindibles para el lenguaje audiovisual de la serie que se transmite en HBO Max y en palabras de la realizadora Nina López-Corrado que recoge The Independet justifica las decisiones y respaldó el rumbo tomado por Ryan Condal.

"En el séptimo episodio, nos desviamos un poco de lo que aparece originalmente en los libros y, personalmente, desde el punto de vista de los personajes, lo que Ryan y los guionistas hicieron en ese sentido realmente ayudó a que las historias de los personajes evolucionaran con respecto a lo que estaba en los libros", afirmó.

"Sé que esto puede resultar muy polémico para los fans acérrimos, pero creo que algunas de las tramas que verán en el [episodio] siete y que continuarán en el ocho fueron realmente bien desarrolladas".

Por su parte, Condal argumentó que adaptar la obra exigía resolver vacíos estructurales que el texto impreso no contemplaba y agregó que, durante un tiempo, intentó que R.R. Martin se uniera para ayudar a desarrollar el guion “pero se mostró reacio a reconocer los problemas de manera razonable".

El reclamo de George R.R. Martin y la quiebra con la producción

La relación entre la producción de la serie y George R.R. Martin ha sido difícil desde hace bastante tiempo con el creador del universo literario manifestando en reiteradas ocasiones su distancia frente al rumbo de la precuela de HBO, revelando incluso el quiebre en la comunicación con el showrunner principal.

"Contraté a Ryan. Pensé que Ryan y yo éramos compañeros. Y lo fuimos durante toda la primera temporada... En la segunda temporada, prácticamente dejó de escucharme", aseveró el autor en declaraciones al inicio del año.

Al evaluar el estado actual del vínculo con el responsable creativo de la producción televisiva, Martin fue contundente: "Está peor que mal. Es pésima" dijo en su momento.