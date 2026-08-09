Juanes es uno de los artistas latinoamericanos más exitosos de las últimas décadas. Además de destacar como cantante, también ha brillado como guitarrista y compositor. Sin embargo, antes de convertirse en el intérprete de La camisa negra, dio sus primeros pasos en la música con una banda de heavy metal formada junto a un grupo de amigos.

Si conoces poco sobre la vida del cantante colombiano, debes saber que su primer acercamiento a la música estuvo marcado por su pasión por el metal. Ese gusto lo llevó a formar una agrupación que fue el punto de partida de su exitosa carrera.

Prueba de que ese amor por el género sigue vivo ocurrió durante el Vive Latino de 2026, cuando sorprendió al público al interpretar clásicos como Paranoid, de Black Sabbath; Seven Nation Army, de The White Stripes, y Enter Sandman, de Metallica.

¿Cómo se llamaba el grupo de Juanes antes?

Juanes, cuyo nombre real es Juan Esteban Aristizábal, nació el 9 de agosto de 1972 en Medellín, Colombia. Desde muy joven desarrolló una gran pasión por el heavy metal, género que se convirtió en su primera gran influencia musical.

Con apenas 15 años, fundó junto con su amigo Fernando Andrés García la banda de metal Ekhymosis, en Medellín, en 1987.

En sus inicios, la agrupación estaba integrada por cinco músicos:

Juan Esteban Aristizábal (Juanes): voz y guitarra.

Juan Esteban Aristizábal (Juanes): voz y guitarra. Andrés "Andy" García: guitarra líder.

Alex Oquendo: voz.

Esteban Mora: batería.

Felipe Zárate: bajo.

Después de poco más de una década con la banda, Juanes decidió cerrar esa etapa para emprender su carrera como solista, una decisión que cambiaría su vida y lo convertiría en una de las figuras más importantes de la música en español.

¿Cómo se llamaba la banda de Juanes? Así fueron sus inicios en el heavy metal Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

¿Cómo fueron los inicios musicales de Juanes?

Tras la separación de Ekhymosis, Juanes inició oficialmente su carrera como solista en el año 2000. El 17 de octubre de ese año lanzó Fíjate bien, su primer álbum de estudio, producido por Gustavo Santaolalla.

El disco fue muy bien recibido por la crítica y, un año después, obtuvo siete nominaciones al Latin Grammy, de las cuales ganó tres, consolidando el inicio de una nueva etapa en su carrera.

¿Cómo se llamaba la banda de Juanes? Así fueron sus inicios en el heavy metal Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

¿Qué canción hizo famoso a Juanes?

Aunque su debut como solista fue exitoso, el gran salto a la fama llegó en 2002 con el lanzamiento del álbum Un día normal.

Fue gracias al sencillo A Dios le pido que Juanes conquistó al público internacional y se consolidó como una de las voces más importantes del rock en español.

Desde entonces ha lanzado éxitos que marcaron a toda una generación, entre ellos: Es por ti (2002), Fotografía (2003), Volverte a ver (2004), La camisa negra (2005), Me enamora (2007).

¿Cómo se llamaba la banda de Juanes? Así fueron sus inicios en el heavy metal Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

Aunque actualmente Juanes es reconocido principalmente por su trabajo en el rock latino, el pop rock y el rock en español, nunca ha ocultado su pasión por el heavy metal. De hecho, en diversas entrevistas ha confesado que Metallica es una de sus bandas favoritas, una influencia que aún se refleja en algunas de sus presentaciones en vivo.