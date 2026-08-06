“Da ganas de vomitar”: La escena más incómoda de La Casa del Dragón que no aparece en los libros

El penúltimo episodio de La Casa del Dragón dejó uno de los momentos que más conversación ha generado entre los fans de la serie en estos días. Durante una escena íntima con Alys Rivers, Aemond Targaryen alucina con su madre, Alicent Hightower, una secuencia que no existe en Fuego y Sangre, el libro de George R.R. Martin en el que se basa la producción.

Tras el estreno del capítulo, integrantes del elenco y el showrunner explicaron qué buscaba contar la serie con esta escena y cómo fue grabar una de las secuencias más incómodas de la temporada.

Aemond Targaryen protagoniza la escena más comentada de La Casa del Dragón. X @PopBase

Una escena íntima que NO aparece en los libros

La historia del episodio se desarrolla principalmente en Harrenhal, donde Alicent Hightower llega con una misión secreta.

En realidad, fue enviada por Rhaenyra Targaryen para sacar a Aemond del castillo y facilitar un ataque en su contra.

Antes de ese encuentro, la serie muestra al príncipe compartiendo la cama con Alys Rivers. Sin embargo, en medio del momento íntimo, comienza a imaginar que la mujer con la que está es su propia madre.

Se trata de una escena creada exclusivamente para La Casa del Dragón, ya que nunca ocurre en la novela de George R.R. Martin.

Dentro de la historia, Alys intenta convencer a Aemond de construir una nueva dinastía Targaryen utilizando los huevos de dragón que ambos poseen, mientras las visiones del príncipe dejan ver el estado emocional por el que atraviesa.

La Casa del Dragón agregó una escena que no aparece en Fuego y Sangre. X @PopBase

Así describieron los actores el rodaje de la escena íntima

Para Gayle Rankin, actriz que interpreta a Alys Rivers, grabar esa secuencia fue una experiencia poco común.

En entrevista con Variety, contó que el ambiente en el set fue completamente profesional, aunque todos sabían que estaban filmando una escena bastante extraña.

“Fue muy íntimo y muy extraño, pero muy profesional”.

La actriz explicó que entre toma y toma hacían bromas para relajar el ambiente, ya que las escenas íntimas suelen ser muy técnicas y requieren mucha coordinación.

“Fue como un día más en la oficina, pero con una escena muy extraña y muy jodida”, añadió durante la misma entrevista.

Más adelante, el episodio reúne a Alys, Aemond y la verdadera Alicent durante una cena llena de tensión. Rankin describió ese momento como “insoportable” por la dinámica que existe entre los tres personajes.

Ewan Mitchell explicó el comportamiento de Aemond en la tercera temporada. X @ASOIAFQuotesGOT

La temporada ya había adelantado este conflicto

Aunque el episodio 7 llevó la historia mucho más lejos, La Casa del Dragón ya había dado señales de que la relación entre Aemond y Alicent no sería sencilla.

En el primer episodio de la temporada, el príncipe besó a su madre durante una conversación privada. Esa escena tampoco forma parte de Fuego y Sangre y generó numerosas reacciones entre los seguidores de la serie.

Ahora, el nuevo episodio deja claro que ese momento era parte del conflicto emocional que vive Aemond y que sigue creciendo conforme avanza la historia.

La trama también presenta otros acontecimientos importantes. Alys Rivers intenta convencer al príncipe de que su madre no llegó a Harrenhal para ayudarlo, pero él no escucha sus advertencias.

Al final del episodio, Alicent logra envenenar a Aemond antes de escapar durante la noche.

Al mismo tiempo, Aegon Targaryen se reencuentra con Sunfyre, el dragón que todos creían muerto, mientras Vhagar continúa desaparecido. Esto deja a Aemond en una posición mucho más vulnerable conforme la temporada se acerca a su desenlace.

La historia de Harrenhal toma un giro inesperado en el episodio 7. X @westerosies

Ewan Mitchell explica por qué actúa así Aemond

Después del estreno de la temporada, Ewan Mitchell habló con People sobre el beso entre Aemond y Alicent y reconoció que incluso para él fue una escena difícil de ver.

“Da un poco de ganas de vomitar”.

El actor explicó que también representó un reto importante porque le permitió mostrar una parte distinta del personaje.

Según Mitchell, Aemond creció sintiendo que nunca recibió el cariño suficiente de su madre ni del resto de su familia. Esa falta de afecto terminó influyendo en la forma en que entiende las relaciones personales y expresa sus emociones.

El actor también considera que aquel beso marcó un antes y un después en la relación entre madre e hijo y se convirtió en una de las acciones más impactantes del personaje.

El incesto sigue siendo parte del mundo de los Targaryen

Aunque esta escena fue creada específicamente para la serie, el incesto ha estado presente en el universo creado por George R.R. Martin desde hace años.

En La Casa del Dragón, Aegon está casado con su hermana Helaena, mientras que Rhaenyra mantiene un matrimonio con su tío Daemon como parte de la tradición de la familia Targaryen para conservar su linaje.

Antes de eso, Game of Thrones ya había abordado el tema con la relación entre Cersei y Jaime Lannister.