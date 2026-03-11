"¡Nada de basura de IA!": Rick y Morty confirma el estreno de su novena temporada

Rick y Morty regresará a las pantallas de televisión el próximo domingo 24 de mayo con el estreno mundial de su novena temporada.

La cadena Adult Swim hizo el anuncio oficial este miércoles 11 de marzo, confirmando que los nuevos episodios del dúo más irreverente de la galaxia se emitirán en punto de las 23:00 horas (tiempo del Este y Pacífico.

El regreso de esta aclamada comedia de ciencia ficción viene acompañado de expectativas sumamente altas por parte de los ejecutivos de la cadena. Michael Ouweleen, actual presidente de Adult Swim, no dudó en elevar el entusiasmo de los fanáticos al declarar que esta nueva entrega es genuinamente superior a todo lo que hemos visto.

En su mensaje frente a los medios, el directivo confesó que, aunque su trabajo es decir constantemente que la serie se supera a sí misma, en esta ocasión tiene la gran ventaja de que es absolutamente cierto.

Ouweleen destacó que resulta hasta un poco intimidante ver lo que el equipo de producción logra temporada tras temporada, invirtiendo una cantidad absurda de talento para entregar los que él considera los mejores guiones de desarrollo de personajes jamás escritos en la historia del programa.

"Nada de basura de IA"

Fiel a su característico humor negro y a ese estilo sarcástico que constantemente rompe la cuarta pared, la descripción oficial de la novena temporada decidió abordar uno de los temas más polémicos y debatidos de la industria del entretenimiento actual: el uso de la inteligencia artificial.

Rick and Morty regresa con nueva temporada Especial

En su comunicado de prensa, los creadores aseguraron a su audiencia que esta nueva entrega es un éxito garantizado precisamente porque no contiene "nada de basura de IA". En su lugar, bromearon afirmando que los episodios están compuestos únicamente por "basura orgánica de primera, hecha por humanos reales con rasgos humanos reales como vello en la espalda y quistes", suplicando a los fans que sintonicen el programa para que el equipo de animación y guion no haya descuidado a sus familias en vano durante los largos meses de intensa producción.

La expectativa por ver en acción a estos entrañables personajes comenzará a materializarse de inmediato, ya que Adult Swim ha confirmado que el primer episodio de la novena temporada se estrenará a través de todas sus redes sociales este mismo jueves 12 de marzo.

Este esperado adelanto permitirá a los millones de seguidores echar un primer vistazo al impecable trabajo de Ian Cardoni y Harry Belden, quienes continúan prestando sus voces a los protagonistas tras asumir de forma exitosa el reto del doblaje en inglés.

Rick and Morty están de regreso por la plataforma de HBO

A ellos se suma el talento innegable del elenco recurrente conformado por Sarah Chalke, Chris Parnell y Spencer Grammer, todos bajo la meticulosa producción ejecutiva de Dan Harmon y el showrunner Scott Marder.

El impacto de Rick y Morty como un verdadero fenómeno cultural global es completamente indiscutible. La serie, que logró coronarse como la comedia número uno de la televisión por cable durante cuatro temporadas y ha ganado dos prestigiosos premios Emmy a "Mejor Programa Animado", prepara un lanzamiento masivo que llegará a más de 170 países y será traducido a 42 idiomas.

Para el público en Estados Unidos, los nuevos capítulos estarán disponibles para su compra en tiendas digitales al día siguiente de su emisión en vivo, mientras que su llegada al formato de streaming tradicional está programada para el próximo 31 de agosto, marcando así el inicio de un verano que estará lleno de nuevas y caóticas aventuras interdimensionales.

bgpa