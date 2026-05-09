El fenómeno de ser incorrecto de Envidiosa

XCARET.— La serie Envidiosa se convirtió en un éxito dentro del mundo del entretenimiento que hasta el futbolista Lionel Messi expresó su gusto por ella y la definió como “muy buena”. La emisión, que recién acaba de estrenar su cuarta y última temporada, en Netflix, hizo que su protagonista, la actriz argentina Griselda Siciliani, esté nominada a Mejor Interpretación Femenina en una serie en la decimotercera edición de los Premios Platino.

Para mí fue un regalo como actriz un personaje así. Cuando me contaron cómo era, me entusiasmó porque tenía una gran responsabilidad y todo el peso de la serie encima, pero a su vez una oportunidad de jugar y de crear a Vicky. Sentí que fue un regalo para una actriz, que no nos toca tantas veces”, contó Griselda Siciliani en entrevista con Excélsior.

La intérprete de 48 años y a quien hace cuatro años se le vio en Bardo: Falsa crónica de unas cuantas verdades, de Alejandro González Iñárritu, es la encargada de darle vida a Victoria Mori, una mujer que está desesperada por casarse y que entra en crisis cuando termina con su novio de toda la vida. Eso la lleva a hacer las cosas más absurdas y a terminar en una terapia psicológica, al mismo tiempo que se mete en una serie de enredos y conflictos ante la envidia que siente por la fortuna de los demás y porque a ella, como a millones de mujeres en el mundo, el hombre que le gusta, no la elige.

“Vicky es un abanico muy amplio y lo que más me dicen las mujeres es: ‘Yo soy Vicky’, aunque también me lo han dicho muchos hombres y eso me impresiona mucho. Siempre comento lo mismo, Vicky es un personaje muy incorrecto y que el público se identifique con ese personaje me parece un hallazgo hermoso”, compartió.

Si bien es cierto que en esta edición de los Platino hay producciones de distintas partes de Iberoamérica, Argentina tiene una fuerte presencia con las 13 nominaciones, las máximas de estos premios, que alcanzó El eternauta, sumado el Premio Platino de Honor para el argentino Guillermo Francella, la presencia de la propia Griselda Siciliani y de Dolores Fonzi, quien trae su segundo proyecto como directora: Belén.

Griselda Siciliani Especial

Así que se le preguntó a la también actriz de Ménem, que también compite en los Platino, qué es lo que tienen los argentinos para siempre estar en la conversación del audiovisual.

“La verdad no sé, es medio inexplicable. No sé, había un eslogan en el mundial que decía: ‘Argentina, no lo entenderías’ y es algo que es difícil de explicar cómo es nuestra idiosincrasia, nuestra manera de hacer las cosas, pero como cada región, siento que tiene algo especial y siento que estamos acostumbrados a resolver con poco porque la vida nos dio eso, nuestra historia y nuestro país y eso en lo artístico creo que le da un brillo a las cosas para crear, resolver que es muy propia”, apuntó Siciliani, quien recién concluyó el rodaje de la cinta de ciencia ficción Felicidades, de Álex de la Iglesia.