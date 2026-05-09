“Me invento excusas para venir”: Camilo revela su amor por México y confirma tour

El cantante colombiano Camilo está más que feliz de estar en nuestro país, pues además de cantar hoy en la gala de los Premios Platino, se encuentra planeando una serie de conciertos.

Me siento muy bien. Mira, me siento muy bien de estar en los premios, sobre todo por estar aquí en México. Cuando no tengo excusa para venir, me la invento porque tengo mucho agradecimiento con México por lo generoso que ha sido conmigo. Entonces, estoy muy emocionado porque este viaje, aparte de celebrar el cine latino e iberoamericano, de celebrar en el escenario cantando, me da mucha ilusión porque estando en México puedo hablar del tour que voy a hacer, que es extenso y precioso. Es un poema, comentó Camilo.

Las ciudades que visitará con su gira

Las ciudades en las que Camilo llevará su música incluyen Querétaro, León, Veracruz, Monterrey, Guadalajara, San Luis Potosí, Hermosillo, Tampico, Puebla, Cancún, Mérida, Villahermosa y Acapulco.

Arrancamos la última semanita de agosto y ahí estamos derechito acá (sic). ¿Qué quiere decir eso? Que voy a pasar un montón de tiempo seguido con toda mi familia en México y me da mucha felicidad, comentó el intérprete de Vida de rico.

Camilo en concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Daniel Betanzos

Su amor por la cultura mexicana

Con respecto a qué es lo que más le gusta de México, el cantante de 32 años confesó que nuestro país siempre lo acompaña.