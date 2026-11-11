¿En qué gasta su fortuna Demi Moore? Tiene una colección de más de 2 mil muñecas y hasta pensó abrir un museo

Demi Moore ha construido una de las trayectorias más reconocidas de Hollywood. A lo largo de su carrera, la actriz ha participado en grandes producciones cinematográficas, trabajado como productora y escritora, además de consolidar una considerable fortuna que le ha permitido darse algunos gustos poco convencionales.

Aunque su nombre volvió a cobrar fuerza gracias a su actuación en La sustancia, película que le otorgó importantes reconocimientos y una nominación al Oscar en 2025, la intérprete también ha llamado la atención por una particular afición: coleccionar muñecas de arte.

La actriz conserva alrededor de 2 mil piezas, muchas de ellas elaboradas artesanalmente y consideradas verdaderas esculturas en miniatura. Su pasión por estas creaciones llegó a ser tan grande que incluso imaginó tener un museo para mostrarlas al público.

Foto: Instagram Demi Moore

¿De cuánto es la fortuna de Demi Moore?

De acuerdo con estimaciones de Celebrity Net Worth, el patrimonio de Demi Moore alcanza aproximadamente los 200 millones de dólares. Esta riqueza es resultado de sus trabajos como actriz, productora y escritora.

Durante la década de los noventa, Moore se posicionó entre las actrices mejor pagadas de Hollywood. En 1996 hizo historia al convertirse en la actriz con el salario más alto de la industria gracias a "Striptease" , película por la que recibió 12.5 millones de dólares.

Foto: Facebook Arturo Morales-Zurita

Un año después, su participación en "La teniente O'Neil" le representó otros 11 millones de dólares.

Entre las producciones que contribuyeron a incrementar sus ingresos durante su mejor etapa profesional destacan:

Algunos hombres buenos (1992): 3 millones de dólares.

Una proposición indecente (1993): 5 millones de dólares.

Acoso (1994): 6 millones de dólares.

La letra escarlata (1995): 7 millones de dólares.

Coacción a un jurado (1996): 7 millones de dólares.

En total, sus películas le generaron cerca de 60 millones de dólares en salarios base durante aquellos años, cantidad que equivaldría a aproximadamente 100 millones de dólares en la actualidad.

Otro capítulo importante en el patrimonio de la actriz está relacionado con su matrimonio con Bruce Willis. Después de más de una década juntos y tres hijas en común, la pareja decidió separarse.

¿Por qué Demi Moore tiene más de 2 mil muñecas?

Más allá de las propiedades y los lujos que puede permitirse, la actriz tiene una afición que pocos conocen: reunir muñecas artísticas elaboradas por diferentes creadores.

Su colección está integrada por alrededor de 2 mil piezas que no corresponden a los juguetes convencionales. Son esculturas hechas a mano que destacan por sus expresiones, posturas y detalles, con los que sus creadores buscan transmitir distintas emociones humanas.

Moore confirmó que todavía conservaba todas estas piezas, aunque llevaba tiempo sin adquirir nuevas.

Foto: Instagram Demi Moore

¿Qué regalo de Bruce Willis despertó su interés por las muñecas?

El gusto de Demi Moore por estas creaciones comenzó después del nacimiento de una de las hijas que tuvo con Bruce Willis.

En una entrevista con W Magazine, publicada en enero de 2025, la actriz recordó que su entonces esposo tuvo que viajar por compromisos de prensa cuando su bebé tenía aproximadamente una semana de nacida.

A su regreso, Willis le llevó un obsequio muy especial: una muñeca diseñada por la artista francesa Anne Mitrani.

Aquella pieza despertó la curiosidad de Moore y la llevó a descubrir un mundo artístico que hasta entonces no había explorado. A partir de ese momento comenzó a conocer el trabajo de otros escultores y a incorporar nuevas creaciones a su colección.

Foto: Instagram Demi Moore

Para la actriz, estas figuras no son simples juguetes, sino obras capaces de representar sentimientos y expresiones humanas a pequeña escala. Por ello, cada una tiene características particulares que la convierten en una pieza distinta.

Moore incluso comentó que poseía numerosas creaciones de Anne Mitrani y consideraba que posiblemente tenía la colección más grande dedicada a esta artista.

La cantidad de piezas que ha reunido a lo largo de los años hizo que la actriz contemplara la posibilidad de crear un museo dedicado exclusivamente a ellas.

Su intención era contar con un espacio donde pudieran apreciarse como obras de arte y no únicamente como objetos de colección. Moore volvió a mencionar esta idea durante su entrevista con The Guardian en 2024, aunque no confirmó que el proyecto fuera a concretarse.

Aunque hace tiempo dejó de incorporar nuevas muñecas, Demi Moore todavía conserva las alrededor de 2 mil piezas que ha reunido. Una afición poco habitual que muestra otra faceta de la actriz, más allá de su trayectoria en Hollywood y su patrimonio millonario.