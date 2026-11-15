¿Problemas por el legado de Selena? AB Quintanilla habla del conflicto con Suzette

AB Quintanilla y Suzette Arriaga se encuentran en medio de un proceso legal relacionado con las ganancias y regalías del legado musical de Selena, una disputa familiar que ha despertado el interés de los seguidores de la cantante.

El conflicto tomó relevancia desde septiembre de 2026, cuando se presentó una demanda en el condado de Nueces, Texas. Ante las preguntas sobre esta situación, AB Quintanilla habló sobre el tema.

¿Qué pasó entre AB Quintanilla y Suzette?

Cabe recordar que este conflicto no surgió recientemente. Sin embargo, fue AB Quintanilla quien, a través de un comunicado compartido con sus seguidores, decidió hablar sobre la demanda y algunas de las circunstancias que lo llevaron a esta situación.

“Sí existe una demanda relacionada con Suzette Arriaga, así como con hechos y circunstancias relacionados con mi padre Abraham Quintanilla. La demanda es parte de un proceso que comenzó hace algunos meses, pero lo que me llevó hasta este punto no nació hace unos meses. Viene de años. Años de situaciones acumuladas, decisiones y circunstancias que durante mucho tiempo elegí callar por respeto, por lealtad y, sobre todo, porque se trataba de mi propia familia”.

¿Qué dijo AB Quintanilla sobre el proceso legal?

En una entrevista exclusiva para el programa Ventaneando, el productor musical habló brevemente sobre la demanda y explicó que el asunto ya se encuentra en manos de sus abogados, por lo que prefirió no entrar en detalles.

“No puedo comentar mucho sobre eso. Está en manos de mis abogados… Estoy en paz; como en cualquier otra familia, pasan cosas y tarde o temprano se arregla. El cariño nunca se cambia. Familia es familia al fin del día”

AB Quintanilla de los kumbia kings en presentación en el Acafest (2005). Foto: Cuartoscuro.com / Miguel Dimayuga

AB Quintanilla asegura que creó gran parte de la música de Selena

Durante la conversación con el medio, AB Quintanilla también habló sobre su participación en la trayectoria musical de su hermana y aseguró que gran parte de las composiciones que llevaron a Selena al éxito fueron obra suya.

Incluso, señaló que no sabía que la cantante contaba con seis récords y mencionó que él había contribuido en dos de ellos.

“Diríamos que el 95 o 98 por ciento de todas las composiciones y éxitos de mi hermana fueron míos”.

Finalmente, el productor explicó que lo único que pide es recibir la parte que considera que le corresponde por las ganancias generadas a partir de sus composiciones y su trabajo musical.

“Hay muchos dimes y diretes. La cosa es que si yo soy el creador de la música, productor, de todo lo que fue el éxito de la música, es lo más importante, fue el punto clave del éxito de Selena y hay regalías de cosas que no estaban bien, se arregla la cosa, así de simple. No estoy pidiendo más que lo que me deben”.

Kumbia All Starz de AB Quintanilla en el Palacio de los Deportes. Foto: Cuartoscuro.com / Isaac Esquivel Monroy

Hasta el momento, AB Quintanilla ha preferido no dar más detalles sobre el proceso legal y dejar el asunto en manos de sus abogados. Mientras tanto, también ha expresado su agradecimiento al público que ha estado pendiente de esta situación.