Karol G reprograma concierto en CDMX por motivos de salud; esta es la nueva fecha

Karol G habría reprogramado su tercer concierto en la Ciudad de México, previsto para este domingo 15 de noviembre de 2026 en el Estadio GNP Seguros, debido a problemas relacionados con su salud.

De acuerdo con un comunicado difundido con los logotipos de OCESA y Enusō, la presentación de la cantante colombiana se realizaría el próximo martes 17 de noviembre, en el mismo recinto.

El aviso señala que la decisión fue tomada para priorizar la salud y el bienestar de la intérprete de Provenza, luego de sus dos primeras presentaciones en la capital mexicana, realizadas el viernes 13 y sábado 14 de noviembre.

En el documento, los organizadores lamentan el cambio de fecha y agradecen la comprensión de los seguidores que esperaban asistir al espectáculo del domingo.

¿Qué le pasó a Karol G y por qué reprogramó su concierto?

Según el comunicado, la reprogramación del concierto responde a motivos de salud de Karol G, aunque no se dieron a conocer detalles sobre el padecimiento que estaría enfrentando.

Tampoco se especificó si la cantante recibió atención médica o si existe alguna recomendación de reposo por parte de especialistas.

Ocesa informó que el concierto de Karol G será reprogramado Especial

El aviso indica que, después de dos noches de presentaciones en la Ciudad de México, se tomó la decisión de posponer el tercer espectáculo para proteger su bienestar.

La cantante había llegado a la capital como parte de su gira Viajando por el Mundo, Tropitour, con tres conciertos programados en el Estadio GNP Seguros.

Durante sus primeras presentaciones, la colombiana compartió el escenario con artistas invitadas como Thalía y Belinda, quienes participaron en distintos momentos de sus espectáculos.

¿Cuándo será el concierto de Karol G en CDMX?

La nueva fecha anunciada en el aviso es el martes 17 de noviembre de 2026, dos días después de la presentación originalmente programada. El concierto se mantendría en el Estadio GNP Seguros.

El documento no especifica si habrá modificaciones en el horario de acceso o de inicio del espectáculo, por lo que los asistentes deberán mantenerse atentos a las indicaciones de los organizadores y de la boletera.

CIUDAD DE MEXICO, 13 DE NOVIEMBRE DE 2026. Karol G en concierto en el Estadio GNP seguros. FOTO SALOMON RAMIREZ Salomon Ramirez

¿Qué pasará con los boletos de Karol G y cómo pedir un reembolso?

De acuerdo con el comunicado, todos los boletos adquiridos para el domingo 15 de noviembre serían válidos para la nueva fecha, por lo que los asistentes no tendrían que realizar ningún cambio.

Quienes no puedan acudir el martes 17 de noviembre también tendrían la posibilidad de solicitar un reembolso. Para iniciar el proceso, los compradores deberán ingresar a su cuenta de Ticketmaster y seleccionar el apartado de Ayuda, donde podrán consultar las indicaciones correspondientes.

Hasta contar con una confirmación adicional de los canales oficiales, se recomienda a los asistentes verificar el estado de su evento directamente con la boletera antes de realizar cualquier trámite.

bgpa