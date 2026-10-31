Tallulah comparte FOTO de bebé y sorprende por su enorme parecido con Bruce Willis

Tallulah Willis encontró una forma muy particular de celebrar Halloween: compartió una fotografía de cuando era recién nacida y dejó a sus seguidores sorprendidos por el enorme parecido que tiene con su papá, Bruce Willis.

La hija menor del actor y Demi Moore publicó la imagen en Instagram el sábado 31 de octubre de 2026. En ella aparece cuando era apenas una bebé, con una línea de cabello que recuerda mucho a la que ha caracterizado al protagonista de Duro de matar.

Pero Tallulah no se limitó a compartir el recuerdo familiar. También aprovechó para hacer una broma sobre su apariencia y compararse directamente con su padre.

La hija menor del actor y Demi Moore publicó la imagen en Instagram el sábado 31 de octubre de 2026. Foto: Captura Instagram emmabrucewillisfund

"Odio Halloween gay. ¿Qué quieres decir con que eres solo un Bruce Willis prematuro con ictericia y una línea de cabello históricamente precisa? ¿Qué quieres decir?", escribió en el pie de foto, siguiendo una tendencia de humor que circuló en redes sociales durante las celebraciones.

El comentario provocó reacciones entre quienes notaron que, incluso desde recién nacida, Tallulah tenía algunos rasgos muy parecidos a los del actor. La fotografía también permitió ver el sentido del humor con el que suele compartir momentos de su vida personal.

Tallulah Willis suele compartir recuerdos junto a su papá

No es la primera vez que Tallulah publica fotografías para mostrar el vínculo que mantiene con Bruce Willis. En los últimos meses ha compartido distintas imágenes de ambos, algunas recientes y otras de años anteriores.

A principios de octubre, por ejemplo, publicó una fotografía en la que aparece abrazando a su papá. Junto a ella escribió: "¡2018, te quiero todos los días!", y recordó el cariño que siente por esos momentos que han vivido juntos.

También mostró una imagen de su televisor mientras veía a Bruce en El quinto elemento, película de ciencia ficción estrenada en 1997. "Pasando la noche con papá", escribió en aquella publicación.

En septiembre compartió otra fotografía en la que aparece dándole un beso en la frente al actor, mientras él permanece sentado y disfruta del gesto. Son pequeños recuerdos que Tallulah ha decidido conservar y mostrar a sus seguidores.

La hija de Bruce también ha explicado anteriormente que no publica estos momentos familiares sin pensarlo. En 2025, después de compartir imágenes de un día que pasaron juntos, comentó que decidió hacerlo porque sabía lo importante que era para muchas personas ver a su papá sonreír y disfrutar de su familia.

¿Cuántos hijos tiene Bruce Willis?

Bruce Willis y Demi Moore estuvieron casados y tuvieron tres hijas: Rumer, Scout y Tallulah. Después de su separación, el actor formó una familia con Emma Heming Willis, con quien tuvo otras dos hijas: Mabel y Evelyn.

Tallulah, de 32 años, también ha comenzado una nueva etapa personal. En agosto de 2026 se casó con Justin Acee, aunque sigue compartiendo en redes sociales recuerdos de su infancia y de los momentos que ha vivido con sus padres.

La familia ha atravesado años complicados desde que se dio a conocer que Bruce Willis fue diagnosticado con afasia en 2022 y demencia frontotemporal en 2023. Desde entonces, sus seres queridos han hablado públicamente sobre el proceso y han compartido algunos momentos que pasan con él.

Bruce Willis. @buusky

Por eso, las publicaciones de Tallulah suelen tener una respuesta especial entre los seguidores del actor. Esta vez, sin embargo, el motivo fue mucho más ligero: una fotografía de bebé, una broma sobre su línea de cabello y un parecido con Bruce Willis que, según las reacciones en redes, resulta difícil de ignorar.