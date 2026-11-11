Demi Moore a través de los años: así ha cambiado la actriz desde sus inicios hasta los 64 años

Demi Moore celebra su cumpleaños número 64, y es una de las figuras que ha dejado huella en Hollywood, no solo por su trayectoria cinematográfica, sino también por la manera en que ha experimentado con su imagen a lo largo de las décadas. Desde sus primeros pasos en la actuación hasta convertirse en una estrella reconocida internacionalmente, la actriz ha demostrado que no teme reinventarse.

Su evolución también ha quedado registrada en sus diferentes estilos de cabello, que han pasado por cortes cortos, tonos rubios, rizos y su característica melena negra extralarga.

Foto: Instagram allformoore

¿Cómo lucía Demi Moore durante sus primeros años en Hollywood?

Durante la década de los 80, cuando comenzaba a consolidar su carrera en la industria del entretenimiento, Demi Moore ya mostraba una personalidad muy marcada al momento de elegir sus peinados. En aquella época apostaba por cortes a media altura, flequillos rectos y estilos con capas que enmarcaban su rostro.

Su cabello se convirtió en uno de los elementos más reconocibles de su apariencia, aunque la actriz nunca se limitó a una sola tendencia. Con el paso de los años, dejó claro que estaba dispuesta a probar diferentes propuestas, incluso aquellas que implicaban transformaciones bastante radicales.

Foto: Facebook Lobo Rodriguez

¿Por qué el corte pixie de Demi Moore marcó tendencia en los 90?

Uno de los cambios más recordados de la actriz llegó con su participación en Ghost, película que se estrenó en 1990 y que la convirtió en una de las estrellas más populares de Hollywood.

Su cabello corto, con un estilo pixie, llamó la atención y se convirtió en una referencia para quienes buscaban un aspecto moderno y atrevido. Este tipo de corte destacaba sus facciones y demostraba que no necesitaba una melena larga para lucir sofisticada.

Foto: Facebook Arturo Morales-Zurita

En 1991, Moore también mostró otra versión de su cabello corto durante una aparición en el programa de Oprah Winfrey, en Chicago. Para entonces se encontraba en una etapa de transición, pues comenzaba a dejar crecer su melena y experimentaba con peinados que aportaban volumen en la parte superior.

Foto: En 1991, Demi Moore protagonizó una de las portadas más emblemáticas de Vanity Fair al posar embarazada de siete meses frente al lente de la fotógrafa Annie Leibovitz.Facebook cultu_art

¿Demi Moore también fue rubia y llevó el cabello rizado?

Aunque actualmente es difícil imaginarla sin su característica cabellera oscura, durante los años 90 la actriz también se atrevió a cambiar de color.

En esa etapa lució un corte corto con rizos y tonalidades que se acercaban al rubio y al cobrizo. El resultado fue una imagen muy diferente a la que posteriormente adoptaría como parte de su sello personal.

Foto: TikTok mujerhoy

¿Cuándo comenzó Demi Moore a lucir su característica melena extralarga?

Para 2003, la actriz ya había dejado atrás buena parte de los cortes cortos que protagonizaron sus transformaciones durante la década anterior. Su imagen comenzó a acercarse a la que hoy resulta familiar para sus seguidores: una melena negra, larga y con un acabado elegante.

Desde entonces, el cabello extralargo se convirtió en uno de sus principales distintivos. Aunque ha experimentado con diferentes peinados y texturas, ha mantenido una preferencia por conservar su longitud.

Foto: Instagram allformoore

¿Cómo lucía su cabello durante la década de 2010?

En 2010, durante la presentación de la película Killers en Los Ángeles, Moore presumió una cabellera larga, abundante y con un brillo que llamó la atención. Para ese momento, su melena ya era una parte fundamental de su imagen pública.

Tres años después, en 2013, volvió a demostrar que podía darle un giro a su apariencia sin necesidad de recurrir a las tijeras. En distintas apariciones optó por llevar ondas de medios a puntas, una alternativa que aportaba movimiento y suavidad a su cabello.

Durante esta etapa, los peinados lisos también se convirtieron en una de sus elecciones habituales para las alfombras rojas.

Foto: Instagram allformoore

¿Por qué Demi Moore sorprendió al despedirse de su larga cabellera?

Después de años de mantener su cabello largo, la actriz sorprendió al compartir una fotografía en la que aparece con un corte bob a la altura de los hombros.

El nuevo estilo presenta capas discretas que aportan movimiento y volumen, además de darle una apariencia distinta a la que había mostrado en sus últimas apariciones públicas. La imagen también destaca por su maquillaje natural, que acompaña el cambio sin restarle protagonismo.

En la fotografía, Moore aparece junto a Pilaf, su inseparable chihuahua, quien se ha convertido en uno de sus compañeros habituales en publicaciones y eventos.

La reacción de sus seguidores no tardó en llegar. Entre los comentarios destacaron mensajes que celebraban su nueva apariencia y aseguraban que el cabello corto también le favorece.

Foto: X @GeneralMorrana

Lo cierto es que Demi Moore ha demostrado que su estilo no está sujeto a una sola época ni a una tendencia. Desde los cortes pixie que marcaron sus primeros años de popularidad hasta la melena negra que convirtió en su sello personal, la actriz ha sabido adaptarse y sorprender. Ahora, con un bob que recupera el protagonismo del cabello corto, vuelve a demostrar que reinventarse también forma parte de su esencia.

A sus 64 años, Demi Moore continúa demostrando que la edad no limita la posibilidad de reinventarse. Su trayectoria no solo ha estado marcada por personajes memorables en el cine y la televisión, sino también por una evolución de imagen en la que ha pasado de arriesgados cortes de cabello a una melena que se convirtió en parte de su identidad. Cada transformación refleja una faceta distinta de la actriz, quien sigue despertando interés tanto por su talento como por su estilo.