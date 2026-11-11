¿Por qué Demi Moore conserva el apellido de su primer esposo?

Demi Moore es uno de los nombres más reconocidos de Hollywood, pero hay un detalle de su vida personal que todavía genera curiosidad. Aunque la actriz se ha casado tres veces, el apellido con el que alcanzó la fama tiene una historia anterior a sus grandes éxitos cinematográficos.

La protagonista de La sustancia comenzó su carrera cuando apenas tenía 18 años y todavía buscaba abrirse camino en la industria del entretenimiento. Fue durante esa etapa cuando conoció a un músico que terminaría influyendo en su identidad artística.

Décadas después, el nombre que adoptó durante aquella relación continúa apareciendo en los créditos de sus películas, entrevistas y reconocimientos, incluso después de sus matrimonios con dos de los actores más conocidos de Hollywood.

Demi Moore adoptó el apellido de Freddy Moore durante su primer matrimonio y lo conservó tras divorciarse en 1985. IG demimoore

La razón por la cual Demi Moore sigue usando el apellido de su primer esposo

El apellido Moore proviene de Freddy Moore, un músico estadounidense con quien la actriz contrajo matrimonio el 8 de febrero de 1981, cuando tenía 18 años y él 30.

Antes de casarse, Demi ya había comenzado a utilizar el apellido de su pareja como nombre artístico. La decisión coincidió con sus primeros trabajos profesionales, cuando todavía no era una figura conocida dentro de Hollywood.

Aunque la relación terminó pocos años después y su divorcio se formalizó en 1985, la actriz decidió conservar el apellido con el que había iniciado su trayectoria.

Para entonces, Moore ya comenzaba a conseguir oportunidades en televisión y cine. Cambiar nuevamente su nombre habría significado abandonar una identidad profesional que estaba construyendo desde sus primeras apariciones ante las cámaras.

Con el paso del tiempo, Demi Moore se convirtió en el nombre con el que el público la identificó en películas como Ghost, Una propuesta indecente y Cuestión de honor.

A diferencia de otras celebridades que modifican su nombre artístico después de una separación, la actriz mantuvo el mismo apellido durante sus siguientes matrimonios y después de sus respectivos divorcios.

Sin embargo, no existe una declaración ampliamente documentada en la que Moore asegure que lo conservó exclusivamente por motivos comerciales. Lo comprobable es que comenzó a utilizarlo durante su relación con Freddy y continuó haciéndolo durante toda su carrera.

Demi Moore se casó con el músico Freddy Moore en 1981 y conservó su apellido incluso después de divorciarse en 1985. Grosby Group

¿Cuál es el verdadero nombre de Demi Moore y quién fue Freddy Moore?

La actriz nació el 11 de noviembre de 1962 en Roswell, Nuevo México. Su nombre de nacimiento se ha difundido como Demetria Gene Guynes, aunque algunas biografías también registran el apellido Harmon, correspondiente a su padre biológico.

Su infancia estuvo marcada por constantes cambios de residencia. Su madre, Virginia, se casó con Dan Guynes cuando Demi era pequeña, y fue él quien asumió la figura paterna durante gran parte de su crecimiento.

En una entrevista con The Guardian publicada en 2007, la actriz explicó que su madre eligió el nombre Demetria después de verlo en un anuncio de champú.

Años más tarde, cuando comenzó a interesarse por el entretenimiento, conoció a Freddy Moore, quien desarrollaba su carrera como cantante, guitarrista y compositor.

El músico participó en agrupaciones como The Kats y The Nu-Kats, dentro de la escena del rock estadounidense de finales de los años setenta y principios de los ochenta.

La relación también tuvo una conexión profesional, pues Demi colaboró con él en algunas composiciones musicales antes de consolidarse como actriz.

Freddy Moore falleció el 25 de agosto de 2022, a los 72 años. Para entonces, su exesposa llevaba décadas utilizando el apellido que compartieron durante su matrimonio.

Demi Moore mantuvo el apellido de su primer esposo durante sus matrimonios con Bruce Willis y Ashton Kutcher. IG demimoore

¿Cuántas veces se ha casado Demi Moore?

Después de separarse de Freddy Moore, la actriz inició otras relaciones sentimentales que recibieron atención de la prensa estadounidense, incluida su relación con Emilio Estévez, con quien llegó a comprometerse.

Sin embargo, fue su matrimonio con Bruce Willis el que se convirtió en uno de los más conocidos de Hollywood durante las décadas de los ochenta y noventa.

La pareja contrajo matrimonio en 1987 y tuvo tres hijas, Rumer, Scout y Tallulah. Aunque anunciaron su separación en 1998, su divorcio quedó formalizado en el año 2000.

Durante esa etapa, Demi ya era una de las actrices mejor pagadas de la industria cinematográfica, gracias a producciones que consolidaron su presencia en Hollywood.

Posteriormente, comenzó una relación con Ashton Kutcher, actor conocido por su participación en That ‘70s Show y diversas comedias cinematográficas.

Demi Moore obtuvo su primera nominación al Oscar en 2025 por su actuación en La sustancia, dirigida por Coralie Fargeat. IG demimoore

Moore y Kutcher se casaron en 2005, pero anunciaron su separación en 2011. El divorcio concluyó oficialmente en 2013, después de varios años de matrimonio.

Su nombre también aparece en las memorias Inside Out, publicadas en 2019, donde abordó distintos episodios de su infancia, sus relaciones sentimentales y las dificultades que enfrentó durante su carrera.

En el libro, la actriz recordó su primer matrimonio con Freddy Moore y reconoció que atravesaba un momento complicado de su vida cuando decidió casarse con él.

Actualmente, Demi Moore continúa trabajando en cine y televisión. En 2025 ganó el Globo de Oro a mejor actriz de comedia o musical por su interpretación en La sustancia, película dirigida por Coralie Fargeat, que también le valió su primera nominación al Oscar.