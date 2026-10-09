¿Qué fue de Valentina? Irene Garibay reaparece y recuerda la serie que marcó tu infancia

Quienes crecieron viendo El diván de Valentina seguramente recuerdan las historias, los problemas de la escuela y los momentos en que la protagonista se sentaba a pensar sobre lo que le había pasado. Ahora, Irene Garibay, la actriz que dio vida a ese personaje, reapareció para recordar una etapa que, según contó, dejó una huella importante en su vida.

Garibay compartió algunas de sus experiencias durante las grabaciones de la serie de Canal Once, que se convirtió en una referencia para varias generaciones. Lejos de hablar únicamente del éxito del programa, recordó cómo era trabajar en el set cuando todavía era una niña y convivir con las personas que hicieron posible aquella producción.

La actriz tenía alrededor de nueve o diez años cuando comenzó a grabar El diván de Valentina. Desde entonces, el personaje pasó a formar parte de su historia personal.

Yo tenía 10 años, 9 años cuando empezamos a grabar, recordó. Para ella, Valentina era mucho más que interpretar a una niña frente a las cámaras. También significaba formar parte de una historia que abordaba temas importantes para el público infantil.

Irene Garibay recuerda lo que significó interpretar a Valentina

Durante su conversación, Irene destacó el valor de as historias que presentaba la serie. Consideró que el personaje representaba algo importante para los niños de aquella época, pues sus experiencias y dudas podían resultar familiares para quienes seguían sus aventuras.

También recordó con cariño al equipo de Canal Once. La actriz explicó que disfrutaba pasar tiempo en el set, conocer a quienes trabajaban detrás de cámaras y participar en las grabaciones, que se realizaban con equipos muy distintos a los que se utilizan actualmente.

Yo creo que disfrutaba un montón estar en el set conviviendo con tanta gente maravillosa, con tantos talentos, contó.

Parte de sus recuerdos tiene que ver con la experiencia de grabar en una casa e interpretar a una niña que tenía una familia, amigos y situaciones con las que el público podía identificarse. Esa cercanía fue una de las características que ayudaron a que El diván de Valentina permaneciera en la memoria de sus espectadores.

La serie no solo entretenía. También mostraba conflictos cotidianos de la infancia, como los problemas entre hermanos, las dudas personales y las dificultades para entender lo que uno siente. Al final de cada episodio, el espacio del diván permitía a Valentina reflexionar sobre lo ocurrido.

¿Qué fue de Irene Garibay después de El diván de Valentina?

Después de su paso por la serie, Irene Garibay se alejó de la televisión y de la actuación para concentrarse en otros intereses. Su vida tomó un rumbo distinto al de muchas figuras infantiles que continúan trabajando frente a las cámaras.

Entre las actividades que se le han relacionado están proyectos personales vinculados con el bienestar, las artes y la naturaleza. También se ha señalado que estableció su residencia en Tepoztlán, Morelos, donde ha buscado llevar una vida más tranquila, lejos de la exposición constante del medio del espectáculo.

Después de su paso por la serie, Irene Garibay se alejó de la televisión Foto: irenegaribaysanchez

Su camino también se ha relacionado con la producción de cerveza artesanal, el estudio y cultivo de hongos, así como la práctica de yoga y meditación. Sin embargo, el personaje de Valentina sigue siendo una parte importante de su historia.

Al recordar qué le diría hoy a aquella niña que interpretó hace tantos años, Irene compartió un mensaje que conecta con el espíritu de la serie: mantener la curiosidad y no perder la capacidad de jugar, incluso cuando la vida se complica.

Que no dejen de sorprenderse, expresó al reflexionar sobre lo que le diría a la pequeña Valentina.

Irene compartió un mensaje que conecta con el espíritu de la serie: mantener la curiosidad y no perder la capacidad de jugar

La actriz cerró su mensaje con cariño hacia Canal Once y hacia quienes hicieron posible el programa. Aunque han pasado años desde sus primeras grabaciones, sus recuerdos muestran por qué El diván de Valentina sigue presente en la memoria de quienes crecieron acompañando a la protagonista en sus aventuras.