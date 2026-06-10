¿Qué esconde el tráiler de The Social Reckoning? 3 detalles de la película de Facebook

Después de años de rumores, finalmente llegó el primer vistazo a The Social Reckoning, la secuela de La Red Social.

El nuevo tráiler confirmó que la película llegará a los cines el próximo 9 de octubre y mostró por primera vez a Jeremy Strong como Mark Zuckerberg, un papel que en la cinta original interpretó Jesse Eisenberg.

Los detalles que debes saber sobre el tráiler de The Social Reckoning

¿De qué tratará The Social Reckoning?

A diferencia de La Red Social, estrenada en 2010, The Social Reckoning no volverá a contar cómo nació Facebook.

La nueva película se desarrolla varios años después y se centra en algunos de los momentos más complicados que enfrentó la compañía.

La trama está inspirada en los llamados Facebook Files, una serie de documentos internos que se hicieron públicos y que revelaron información sobre el funcionamiento de la plataforma.

Por esa razón, el enfoque ahora es mucho más cercano a un thriller periodístico que a una historia sobre emprendimiento tecnológico.

Asimismo, la película seguirá a Frances Haugen, exingeniera de Facebook que participó en la filtración de documentos internos de la empresa.

También tendrá un papel importante el periodista Jeff Horwitz, quien ayudó a investigar y publicar la información que terminó generando una conversación mundial sobre la compañía.

A través de ambos personajes, la historia mostrará cómo se desarrolló una de las filtraciones más importantes relacionadas con una red social.

Se trata de hechos reales que tuvieron repercusión internacional y que provocaron cuestionamientos sobre el impacto de las plataformas digitales.

¿Quién será el nuevo Mark Zuckerberg en The Social Reckoning?

Uno de los cambios que más comentarios ha generado es la ausencia de Jesse Eisenberg.

Su interpretación de Mark Zuckerberg fue una de las partes más recordadas de la película original, por lo que muchos fans tenían curiosidad por saber quién tomaría el relevo.

El elegido fue Jeremy Strong, actor conocido por su trabajo en Succession.

El tráiler ofrece apenas algunas escenas de su personaje, pero han sido suficientes para despertar comparaciones con la versión que presentó Eisenberg hace quince años.

Aquí te dejamos el tráiler para que le eches un ojito:

Reproducir Every revolution begins with a reckoning. The Social Reckoning, a companion piece to The Social Network, is coming exclusively to theatres October 9.

Quiénes formarán parte de The Social Reckoning

Además de Jeremy Strong, la película contará con varios nombres que actualmente atraviesan uno de los mejores momentos de sus carreras.

Entre ellos destaca Mikey Madison, ganadora del Oscar por Anora, así como Jeremy Allen White, protagonista de The Bear.

Detrás de cámaras también hay un nombre conocido para los seguidores de la primera película: Aaron Sorkin, quien vuelve a involucrarse en esta historia ambientada en el mundo de Facebook.

Ya salió el tráiler de The Social Reckoning: Así será la secuela de La Red Social Captura de pantalla

Por qué The Social Reckoning ya está llamando la atención

La primera película se convirtió en una de las producciones más comentadas de su generación porque mostró el nacimiento de una plataforma que terminó cambiando internet.

Ahora, la secuela apuesta por contar qué ocurrió después.

Con un nuevo elenco, una historia basada en hechos reales y un enfoque completamente distinto al de la película original, The Social Reckoning busca explorar una etapa de Facebook que sigue generando debate hasta la actualidad.