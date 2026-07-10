¡Con el presidente de la FIFA! El video de Shakira con Gianni Infantino del que todos hablan

Un video en donde se ve a Shakira con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, está dando mucho de qué hablar, sobre todo por el obsequio que le regaló el dirigente deportivo a la cantante colombiana.

Cabe destacar que la relación de Shakira con los Mundiales de la FIFA es una de las más estrechas que ha tenido un artista en la historia del torneo.

Desde 2010 Shakira ha participado en varias ediciones con canciones oficiales, actuaciones en ceremonias y, en 2026, volvió a convertirse en una de las figuras principales del campeonato.

En la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026, Shakira regresó por todo lo alto. Fue elegida para interpretar "Dai Dai", la canción oficial del torneo junto al cantante nigeriano Burna Boy.

Su presencia constante en el torneo durante más de 15 años ha hecho que millones de aficionados la identifiquen con la Copa del Mundo.

Video de Shakira con Gianni Infantino, presidente de la FIFA

Shakira con Gianni Infantino. Especial

El video de Shakira con Gianni Infantino fue publicado por el propio presidente de la FIFA.

La cantante colombiana sostuvo un encuentro con el dirigente deportivo, quien aprovechó la ocasión para entregarle un obsequio cargado de simbolismo que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

Infantino le regaló un balón oficial autografiado con una dedicatoria especial para los Mebarak, el apellido de la familia de la intérprete.

Shakira con Gianni Infantino. Especial

El encuentro compartido en redes sociales despertó numerosas reacciones entre fanáticos de la artista y del fútbol, en especial por el mensaje que dedicó Infantino a Shakira:

Siempre es un placer estar en tu compañía - ¡siempre has jugado un papel clave en unir a la gente a través del poder colectivo de la música y el fútbol!”.

Shakira se prepara para el medio tiempo de la final del Mundial 2026

Shakira con Gianni Infantino. Especial

Shakira será una de las grandes protagonistas del primer espectáculo de medio tiempo en la historia de una final de la Copa Mundial de la FIFA.

La final se disputará el 19 de julio de 2026 en el New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium) y, por primera vez, el descanso del partido incluirá un show musical al estilo del Super Bowl.

Shakira fue confirmada como una de las artistas principales junto con Madonna y BTS. En tanto, también estarán Justin Bieber, Coldplay y Burna Boy.

El espectáculo tendrá una duración aproximada de 11 minutos y, aunque la lista oficial de canciones no ha sido revelada, prácticamente está asegurado que sonará "Dai Dai", el himno oficial del Mundial 2026, con Shakira y Burna Boy.

El espectáculo es organizado por la FIFA en colaboración con Global Citizen y contará con la dirección artística de Chris Martin, vocalista de Coldplay, quien se encargó de diseñar el concepto y seleccionar a los artistas participantes.

¿Quién es la esposa de Gianni Infantino?

Gianni Infantino mantiene una vida personal bastante reservada, pero es bien sabido que stá casado desde 2001 con Leena Al Ashqar, una mujer de origen libanés que ha mantenido un perfil muy discreto pese a la notoriedad de su esposo.

Leena evita las entrevistas y prácticamente no tiene presencia pública ni redes sociales conocidas. Su nombre volvió a cobrar relevancia en 2025 y 2026, cuando el gobierno del Líbano concedió la ciudadanía libanesa a Infantino debido a su matrimonio con ella, un hecho poco común en el país.

El presidente de la FIFA y Leena Al Ashqar tienen cuatro hijas. Aunque la familia procura mantener su privacidad, en algunas publicaciones se han mencionado sus nombres:

Shania Serena Infantino

Sabrina Infantino

Alessia Infantino

Dhalia Nora Infantino

Infantino ha comentado en distintas ocasiones que ser padre ha influido en su visión sobre el desarrollo del fútbol y la importancia de impulsar programas para niños y jóvenes.