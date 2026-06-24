Zendaya lo hace de nuevo: Los mejores 'looks' de su gira promocional de Spider-Man

Si hay alguien capaz de convertir una gira promocional en un auténtico desfile de moda, esa es Zendaya. La estrella de Hollywood ha vuelto a demostrar por qué es considerada uno de los mayores referentes de estilo de su generación durante la promoción de Spider-Man: Brand New Day, la esperada nueva entrega de Marvel que llegará a los cines este verano.

Los looks de Zendaya que conquistaron la gira de Spider-Man: Brand New Day

De la mano de su inseparable estilista Law Roach, la actriz ha construido una narrativa visual inspirada en el universo de Spider-Man, recurriendo a colores, texturas y referencias que evocan al icónico superhéroe. Cada parada de la gira ha dejado un nuevo momento viral, confirmando que Zendaya sigue dominando las alfombras rojas como pocas celebridades pueden hacerlo.

Christian Cowan

La gira arrancó en Madrid con una de las apariciones más comentadas del tour. Zendaya posó junto a su esposo, Tom Holland, luciendo un espectacular vestido negro de Christian Cowan.

En Madrid, sorprendió con un vestido negro de Christian Cowan inspirado en la estética española. AFP

La pieza, perteneciente a la colección Otoño-Invierno 2026, mezclaba encajes vintage de los años cincuenta con flecos inspirados en la moda de los años veinte. Su silueta strapless, la falda asimétrica y los detalles que recordaban a los mantones españoles convirtieron el diseño en uno de los favoritos del recorrido promocional.

Ernesto Naranjo

También en España, Zendaya apostó por un homenaje directo al personaje de Peter Parker. Para una aparición posterior eligió un vestido rojo intenso del diseñador español Ernesto Naranjo.

También en España lució un vestido rojo de Ernesto Naranjo con guiños al universo de Spider-Man. IG

El diseño midi, de cuello alto y líneas minimalistas, destacaba por su fuerza visual y por la manera en que evocaba uno de los colores más representativos del traje del superhéroe.

Louis Vuitton

Como embajadora de Louis Vuitton, Zendaya no podía dejar fuera a la firma francesa. Durante su paso por Ámsterdam lució un conjunto personalizado diseñado por Nicolas Ghesquière.

En Ámsterdam apostó por un conjunto personalizado y piezas de Louis Vuitton. AFP

Apareció con una propuesta perteneciente a la colección Crucero 2027: una chaqueta negra estructurada combinada con unos llamativos shorts rojos brillantes que añadían un aire moderno y atrevido.

McQueen

Ámsterdam también fue escenario de uno de los looks más sofisticados del tour. La actriz eligió un conjunto de McQueen compuesto por un abrigo negro de corte asimétrico y un vestido lencero transparente decorado con delicadas aplicaciones florales blancas.

McQueen aportó dramatismo con un abrigo asimétrico y un vestido lencero transparente. IG

El resultado fue una mezcla de romanticismo y dramatismo que encajó perfectamente con la estética elegante que ha marcado esta gira.

Coach FW26

Para un encuentro con fanáticos en Berlín, Zendaya sorprendió con una imagen más relajada y juvenil. La actriz lució una camiseta roja tipo jersey firmada por Coach, combinada con una falda midi de cuadros. El estilismo recordó a los uniformes escolares y conectó con la etapa adolescente de MJ, el personaje que interpreta en la saga.

Coach le dio un giro juvenil y colegial a uno de sus estilismos en Berlín. IG

Louis Vuitton

Otro de los momentos destacados llegó con un diseño exclusivo de Louis Vuitton confeccionado en cuero negro. El conjunto estaba formado por un chaleco estructurado y una larga falda de talle bajo con cola, incorporando la tendencia de las chaquetas inspiradas en la estética napoleónica que domina actualmente las pasarelas internacionales.

Junto a su estilista Law Roach, transformó cada aparición pública en un auténtico acontecimiento de moda. IG

Vintage de Versace

En su camino hacia Roma, Zendaya recurrió al archivo histórico de Versace. La actriz recuperó un conjunto de dos piezas perteneciente a la colección Otoño-Invierno 1997, completamente cubierto de cristales Swarovski. Los bloques de color rojo y azul parecían una referencia directa al clásico traje de Spider-Man, convirtiéndose en uno de los estilismos más fotografiados de la gira.

En Roma, rescató archivos de Versace y Armani con diseños vintage de fuerte impacto visual. Grosby

Vintage de Versace

Probablemente el look más celebrado del tour llegó en la premiere italiana. Zendaya apareció con un espectacular vestido vintage de Giorgio Armani perteneciente a la colección Primavera-Verano 1990. El diseño de tul incorporaba bordados que simulaban telarañas cubiertas de pedrería, una referencia perfecta al universo del héroe arácnido.

El vestido de telarañas de Giorgio Armani se convirtió en uno de los momentos más comentados de la gira. AFP

Además, el vestido recordó a otro icónico diseño con telarañas que la actriz lució durante la promoción de Spider-Man: No Way Home en 2021, generando nostalgia entre los fanáticos.

Camiseta vintage de Spider-Man

Cuando parecía imposible sorprender más, Zendaya llegó a París con el look más sencillo y nostálgico de toda la gira. La actriz eligió una camiseta vintage oficial de Marvel protagonizada por Spider-Man, una pieza lanzada originalmente en 2012.

En París, cerró con una camiseta vintage de Spider-Man, confirmando que incluso lo sencillo puede ser memorable. AFP

Con esta serie de apariciones, Zendaya ha vuelto a confirmar que entiende la moda como una herramienta narrativa. Cada vestido, conjunto o accesorio forma parte de una historia cuidadosamente construida que mantiene viva la conversación alrededor de Spider-Man: Brand New Day y convierte cada alfombra roja en un auténtico acontecimiento.