La incómoda razón por la que Millie Bobby Brown se aislaba en Stranger Things durante los almuerzos

Durante casi diez años, Millie Bobby Brown creció frente a las cámaras gracias a Stranger Things, una serie que la convirtió en una de las actrices jóvenes más populares de Netflix. Sin embargo, entre los recuerdos que guarda de aquella etapa hay uno que poco tiene que ver con los Demogorgons o los poderes de Eleven.

Mientras promocionaba Enola Holmes 3, la actriz contó que durante las grabaciones solía apartarse de sus compañeros a la hora de la comida. ¿La razón? Las bromas que hacían sobre los platillos británicos que llevaba al set.

Aunque ahora lo recuerda con humor, reconoció que en ese momento prefería buscar un rincón tranquilo antes que responder una y otra vez las mismas preguntas sobre su almuerzo.

Millie Bobby Brown recordó que durante las grabaciones de Stranger Things prefería comer sola para evitar las bromas sobre su comida. IG milliebobbybrown

Una papa al horno fue suficiente para llamar la atención del elenco de Stranger Things

Millie explicó que, al mudarse de Inglaterra a Estados Unidos para trabajar en Stranger Things, nunca dejó de comer algunos de los platillos con los que creció.

Uno de ellos era una sencilla papa al horno con frijoles y queso, una combinación muy común en Reino Unido, pero poco conocida para varios de sus compañeros estadounidenses.

Cada vez que sacaba su comida comenzaban los comentarios.

La actriz recordó que muchos se sorprendían al verla y le preguntaban qué estaba comiendo. Incluso bromeaban con el aspecto del platillo, algo que terminó haciéndola sentir incómoda.

Por eso, con el paso del tiempo decidió alejarse del grupo cuando llegaba la hora del almuerzo.

"Me iba a esconder a un rincón porque siempre preguntaban qué era", contó durante su participación en el programa Hot Ones.

Entre risas, recordó que algunos reaccionaban como si hubiera llevado un alimento extraño o una receta de otra época, cuando para ella era simplemente una comida cotidiana.

La actriz explicó que una simple papa al horno con frijoles y queso despertaba la curiosidad de sus compañeros de reparto. IG strangerthingstv

En Inglaterra la historia era completamente distinta

La actriz explicó que la reacción cambiaba por completo cuando trabajaba en producciones británicas.

Allí, una papa al horno no sorprende a nadie. Al contrario, dijo que suele ser una de las opciones favoritas para comer durante un descanso en las grabaciones.

La conversación también la llevó a hablar del spag bol, la forma en que muchas personas en Reino Unido llaman al espagueti a la boloñesa.

Millie contó que ese platillo está muy ligado a su familia porque prácticamente es la especialidad de su mamá.

Incluso bromeó diciendo que hubo semanas en las que lo comían varias veces, ya que era una de las recetas que más preparaba en casa.

Aun así, confesó que sigue siendo uno de sus alimentos favoritos.

Eso sí, aclaró que nunca lo pide en restaurantes porque, para ella, nadie logra prepararlo igual que su madre.

Durante la entrevista también mencionó la tradicional salsa HP, un condimento muy popular en Reino Unido.

Con humor, dijo que los británicos suelen agregarla a casi cualquier comida, aunque admitió que nunca se ha detenido a pensar por qué forma parte de tantas recetas.

Las declaraciones de Millie Bobby Brown surgieron durante la promoción de Enola Holmes 3, la nueva película de Netflix. IG milliebobbybrown

Las declaraciones llegan mientras promociona Enola Holmes 3

La entrevista formó parte de la promoción de Enola Holmes 3, la nueva película de Netflix donde Millie Bobby Brown vuelve a interpretar a la joven detective creada por Nancy Springer.

En esta entrega, Enola planea comenzar una nueva etapa junto a Lord Tewkesbury, personaje interpretado por Louis Partridge. Sin embargo, sus planes cambian cuando recibe noticias relacionadas con la desaparición de Sherlock Holmes, interpretado nuevamente por Henry Cavill.

De hecho, Partridge apareció por sorpresa durante la entrevista para acompañar a la actriz en el tradicional reto de probar distintas salsas picantes del programa.

La franquicia de Enola Holmes se ha convertido en uno de los proyectos más importantes de Brown fuera de Stranger Things, justo cuando la exitosa serie de Netflix se prepara para llegar a su desenlace.