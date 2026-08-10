¿Qué es El Exilio de La Casa de los Famosos México 2026 y cómo funciona?

La segunda eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 tuvo un giro inesperado. Ximena Herrera tuvo que abandonar la casa durante la gala del domingo 9 de agosto, pero eso no quiere decir que su participación haya terminado por completo.

La producción estrenó El Exilio, una dinámica que da una nueva oportunidad a algunos de los famosos que quedan fuera del reality. En esta ocasión, Ximena se encontró con Mariana Ochoa, quien había sido eliminada una semana antes.

Las dos permanecerán fuera de la casa mientras el público decide cuál merece volver. Sin embargo, solo una de ellas podrá regresar a la competencia.

Ximena Herrera fue la segunda eliminada de LCDLFM 2026. Captura de Pantalla

¿Qué es El Exilio de La Casa de los Famosos México?

El Exilio es una dinámica nueva de La Casa de los Famosos México 2026 que entra en juego después de la eliminación.

En lugar de que algunos participantes se despidan por completo del programa después de perder la votación, tendrán la posibilidad de pasar por este espacio y buscar una segunda oportunidad.

Eso no quiere decir que una eliminación quede cancelada. El participante sí sale de la casa y deja de convivir con sus compañeros. La diferencia es que, si llega a El Exilio, todavía existe una posibilidad de volver.

Para conseguirlo, deberá enfrentarse a otra votación, ahora contra otro famoso que también haya sido eliminado.

En esta primera ocasión, Mariana Ochoa y Ximena Herrera son quienes buscan regresar.

El Exilio es la nueva dinámica de La Casa de los Famosos México 2026. X @NachoConO

Así llegaron Ximena Herrera y Mariana Ochoa a El Exilio

Mariana Ochoa fue la primera eliminada de La Casa de los Famosos México 2026. Su salida ocurrió durante la primera gala, pero la cantante no se despidió por completo del reality. El domingo 9 de agosto se reveló por qué.

Durante la segunda gala, Ximena Herrera se convirtió en la nueva eliminada y tuvo que dejar la casa. Sin embargo, después de su salida fue llevada a El Exilio, donde se encontró con Mariana.

De esta forma se conoció la nueva dinámica y también la primera competencia por un regreso.

Por ahora, ninguna puede convivir con los habitantes que siguen en el juego. Las dos permanecerán apartadas mientras se lleva a cabo la votación que definirá cuál tendrá una segunda oportunidad.

Ximena Herrera y Mariana Ochoa se enfrentan en El Exilio. Captura de Pantalla

¿Cuánto tiempo estarán los participantes en El Exilio?

La estancia de las dos famosas no será larga. Ximena Herrera y Mariana Ochoa permanecerán 48 horas en El Exilio, tiempo en el que la audiencia podrá decidir quién quiere que vuelva.

Durante esas horas, las dos permanecerán juntas y lejos de la casa principal. Tampoco podrán participar en las actividades que realizan los habitantes que siguen dentro de la competencia.

Una vez terminado el plazo, se dará a conocer el resultado.

La famosa que consiga más apoyo podrá regresar a La Casa de los Famosos México 2026. Para la otra, la eliminación sí se convertirá en su salida del reality.

El público decidirá quién regresa de El Exilio a LCDLFM 2026. X @CostasRonquillo

¿Cómo se elige al famoso que regresará a LCDLFM de El Exilio?

Después de las votaciones que provocaron las primeras eliminaciones, la audiencia tendrá una nueva elección para decidir entre Ximena Herrera y Mariana Ochoa.

En esta ocasión, los votos no serán para salvarlas de una nominación, sino para elegir quién recuperará su lugar.

La producción estableció un periodo de 48 horas para esta primera etapa de El Exilio de LCDLFM 2026.

Al terminar la votación se conocerá cuál de las dos vuelve a entrar por la puerta de la casa.