Laura Flores y su hija vivieron el fuerte sismo en Colombia; "se movió feo"

Laura Flores vivió momentos de tensión durante el fuerte sismo que sacudió Colombia la mañana de este lunes 10 de agosto. La actriz mexicana estaba acompañada de su hija en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, cuando comenzó el movimiento telúrico.

Desde las instalaciones de la terminal aérea, la artista grabó un video para contar cómo sintió el temblor y tranquilizar a sus seguidores. Aunque reconoció que fue una experiencia angustiante, explicó que ambas se encontraban bien.

AFP / John Bonilla

Laura Flores relata cómo sintió el sismo en Colombia

Por medio de su cuenta de Instagram, Laura Flores explicó que el movimiento fue intenso y tuvo una duración que le pareció cercana a un minuto.

"Me encuentro en el aeropuerto de Bogotá con mi hija y acaba de temblar duro, duró mucho tiempo. Se movió feo, yo creo que casi un minuto, por ahí de 6.4 y en Bogotá casi nunca tiembla", contó en un video que publicó en Instagram.

Captura de pantalla

Durante la grabación, la actriz mostró parte del lugar en el que se encontraba. A simple vista, no observó daños graves dentro de esa zona del aeropuerto y confirmó que tanto ella como su hija estaban a salvo.

Pese al susto, Laura Flores permaneció en las instalaciones y aprovechó el video para expresar su preocupación por las personas que estaban cerca del epicentro, pues el temblor se sintió en distintas regiones del país.

Captura de pantalla

Algo que llamó la atención de la artista fue la reacción de las personas que se encontraban en la terminal aérea. Según contó, tuvo la impresión de que no existía un protocolo claro para actuar frente a un sismo.

"Se sintió feo, pero espero que todo el mundo esté bien. El epicentro no fue en Bogotá, fue muy cerca de acá, y lo que me sorprende es que aquí no hay protocolo, la gente no está acostumbrada a los temblores. Les dejo un beso, el susto ya pasó", comentó.

Después de compartir su experiencia, la publicación comenzó a recibir mensajes de sus seguidores.

¿Dónde fue el epicentro del sismo en Colombia?

El movimiento ocurrió alrededor de las 7:34 de la mañana y tuvo como epicentro San José del Palmar, en el departamento del Chocó. El Servicio Geológico Colombiano informó inicialmente que había sido de magnitud 6.7, pero posteriormente actualizó el registro a 7.4 y señaló una profundidad de 96 kilómetros.

Además de Bogotá, el temblor se percibió en ciudades como Cali, Manizales y Pereira. Los primeros reportes señalaron derrumbes y daños en diferentes construcciones, mientras las autoridades y los cuerpos de emergencia continuaban evaluando las afectaciones.

AFP / John Bonilla

De acuerdo con el balance preliminar citado, al menos 20 personas habían perdido la vida. La cifra podría modificarse conforme las autoridades colombianas actualicen la información.

J Balvin manda un mensaje tras el sismo

Entre las celebridades que reaccionaron a la emergencia también estuvo J Balvin. El cantante colombiano utilizó sus historias de Instagram para mostrar su solidaridad y expresar su intención de colaborar con las personas damnificadas.

"Mucha fuerza con esta situación del temblor en Colombia, fuera para toda su gente u familia que están afectadas. Vamos a movernos de una pa' ayudar la situación", escribió en sus historias de Instagram.