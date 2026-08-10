Tenía solo 10 años: Así ha cambiado Kylie Jenner desde su primera aparición en televisión

Kylie Jenner ha pasado gran parte de su vida frente a las cámaras. Antes de convertirse en empresaria, referente de belleza y una de las integrantes más conocidas de la familia Kardashian-Jenner, el público la conoció cuando apenas era una niña.

Su llegada a la televisión ocurrió en 2007 con Keeping Up with the Kardashians, el reality que seguía la vida de Kris Jenner y sus hijos.

Kylie tenía 10 años cuando comenzó el programa y, junto con Kendall Jenner, representaba a la parte más joven de una familia que apenas comenzaba a convertirse en un fenómeno de la televisión.

Desde entonces han pasado casi dos décadas y su imagen ha cambiado al mismo tiempo que su carrera.

Kylie Jenner debutó en televisión cuando tenía apenas 10 años. Grosby Group

Kylie Jenner tenía 10 años cuando comenzó su vida frente a las cámaras

Las primeras temporadas de Keeping Up with the Kardashians muestran a una Kylie muy distinta a la figura que conocemos actualmente.

Tenía apenas 10 años y todavía no existía la imagen ligada al maquillaje, las sesiones de moda o los negocios que años después formarían parte de su identidad pública.

Sus apariciones estaban relacionadas con su vida familiar y solía compartir escenas con su hermana Kendall Jenner.

En aquel momento, además, las protagonistas principales del programa eran sus hermanas mayores, Kim, Kourtney y Khloé Kardashian.

Kylie y Kendall crecieron dentro del reality y tuvieron una experiencia diferente, pues buena parte de su adolescencia terminó registrada para televisión.

Ese detalle permite seguir el cambio de Kylie Jenner casi año por año. Conforme avanzaron las temporadas, dejó atrás la imagen infantil y comenzó a experimentar con ropa, cabello y maquillaje.

Kylie Jenner apareció desde niña en Keeping Up with the Kardashians. Captura de Pantalla

Su adolescencia trajo uno de los cambios más recordados de Kylie Jenner

Durante su adolescencia comenzó a aparecer una estética mucho más personal.

Kylie probó diferentes colores y cortes de cabello, maquillaje más marcado y prendas alejadas del estilo con el que había aparecido durante sus primeros años en televisión.

Fue también durante esta etapa cuando sus labios comenzaron a llamar la atención y surgieron preguntas sobre si había recurrido a algún procedimiento estético.

Durante un episodio de Keeping Up with the Kardashians emitido en 2015, Kylie confirmó que utilizaba relleno temporal en los labios.

Con los años también ha hablado de las versiones que existen alrededor de su rostro y ha rechazado haberse sometido a la cantidad de cirugías faciales que algunas personas le atribuyen.

Los labios se convirtieron en parte de la imagen con la que Kylie comenzó a desarrollar su propio negocio.

El cambio de Kylie Jenner quedó documentado desde su adolescencia. Grosby Group

De sus famosos labios nació una de las etapas más importantes de la carrera de Kylie

En 2015, cuando todavía era adolescente, Kylie apostó por el mundo de la belleza con sus primeros productos para labios.

Kris Jenner ha contado que su hija tenía 17 años cuando decidió invertir el dinero que había ganado durante sus años en Keeping Up with the Kardashians para desarrollar su proyecto.

Los primeros Lip Kits tuvieron una fuerte demanda desde su lanzamiento y terminaron convirtiéndose en la base de lo que después sería Kylie Cosmetics.

Así, la transformación de Kylie dejó de estar relacionada únicamente con su apariencia.

La menor de las hermanas Jenner comenzó a construir una identidad separada del reality familiar y encontró en el maquillaje una forma de convertir su presencia en redes sociales en un negocio.

Durante esa época se volvió habitual verla con maquillaje de mayor cobertura, labios definidos, cabello de distintos colores y cambios constantes de look.

Kylie Jenner lanzó sus primeros Lip Kits antes de crear Kylie Cosmetics. IG kyliejenner

Kylie Jenner también ha hablado sobre sus cambios físicos

Con el paso de los años, Kylie Jenner comenzó a hablar con mayor claridad sobre algunas de las decisiones que tomó respecto a su cuerpo.

Además de confirmar los rellenos en los labios, reveló que se realizó un aumento de busto cuando tenía 19 años, antes de convertirse en madre. Años después reconoció que preferiría haber esperado para tomar esa decisión.

También ha rechazado algunas de las afirmaciones que existen sobre su rostro. En una entrevista publicada en 2023, señaló que existe la idea de que se ha realizado numerosas cirugías faciales, algo que ella ha negado.

Sobre sus labios, en cambio, ha hablado abiertamente y ha asegurado que no se arrepiente de haber recurrido al relleno.

Kylie Jenner comenzó a experimentar con maquillaje y nuevos looks de adolescente. Grosby Group

Su estilo también cambió al llegar a la adultez

La evolución de Kylie no se quedó en la etapa de los Lip Kits.

Durante buena parte de sus primeros años como adulta mantuvo una imagen asociada con prendas ajustadas, maquillaje marcado y cambios constantes de cabello. Sin embargo, su estilo comenzó a tomar otra dirección con el paso de los años.

Su relación con las redes sociales también cambió. Después de crecer compartiendo buena parte de su vida ante millones de personas, ha reconocido que ahora protege más su privacidad y publica menos aspectos personales que cuando era adolescente.

La maternidad fue uno de los factores que mencionó al explicar ese cambio.

El estilo de Kylie Jenner también ha cambiado con el paso de los años. Grosby Group

De Keeping Up with the Kardashians a construir sus propias marcas

La niña que aparecía junto a Kendall en las primeras temporadas del reality terminó desarrollando una carrera que ya no depende únicamente de la televisión.

Kylie Cosmetics se convirtió en su negocio más conocido, pero después amplió su presencia a otros sectores. En 2023 presentó Khy, su marca de ropa, con la que entró de lleno al mercado de la moda.

En los últimos años, incluso esa faceta ha continuado cambiando. Kylie ha buscado involucrarse en el diseño, las pruebas de prendas y el desarrollo de las colecciones, mientras su propia forma de vestir se aleja de algunos de los looks que definieron su adolescencia.