El motivo oculto de Ulf: El brutal final de La Casa del Dragón 3 que cambió la guerra

La tercera temporada de La Casa del Dragón terminó con la guerra entre los Negros y los Verdes entrando en una nueva etapa.

La Batalla de Tumbleton marcó buena parte del último episodio, pero no fue el único problema para Rhaenyra Targaryen, quien también descubrió que Aegon II continúa con vida.

El octavo capítulo dejó además una traición dentro de las filas de Rhaenyra. Ulf cambió de bando durante la batalla, mientras Aegon y Aemond volvieron a encontrarse y la familia Targaryen enfrentó una nueva pérdida con la muerte de Helaena.

El final de La Casa del Dragón 3 no definió quién ganará el Trono de Hierro, pero sí modificó las posiciones de varios personajes antes de la siguiente etapa de la Danza de los Dragones.

La Casa del Dragón 3 terminó con la Batalla de Tumbleton. Captura de Pantalla

Aegon II sigue vivo y vuelve a convertirse en una amenaza para Rhaenyra

Rhaenyra recibe una noticia importante antes del enfrentamiento en Tumbleton: Aegon II sobrevivió y volvió a reunirse con Fuegosol, su dragón.

La información obliga a la reina a modificar sus planes. Su medio hermano continúa reclamando el Trono de Hierro y su recuperación podría permitir que los Verdes vuelvan a ganar fuerza.

Ante este escenario, Rhaenyra decide avanzar sobre Tumbleton antes de que sus rivales tengan oportunidad de reorganizarse.

Daemon queda al frente de la ofensiva, mientras Roderick Stark se suma a las fuerzas que participan en el combate. Antes del enfrentamiento también se producen intentos de negociación entre los dos bandos.

Daeron Hightower busca un acuerdo con Daemon y Corlys Velaryon, mientras Ormund Hightower intenta mantener la lealtad de sus aliados y nombra caballero a Daeron.

Los intentos de negociación no consiguen frenar el enfrentamiento.

Aegon II sigue vivo al final de La Casa del Dragón 3. Captura de Pantalla

Ulf traiciona a Rhaenyra durante la Batalla de Tumbleton

Uno de los acontecimientos más importantes del episodio ocurre dentro del propio bando de Rhaenyra.

Durante la temporada, los Negros habían buscado nuevos jinetes capaces de reclamar a los dragones que permanecían sin montar. Ulf consiguió vincularse con Ala de Plata, lo que le permitió incorporarse a las fuerzas de Rhaenyra.

La alianza termina durante la Batalla de Tumbleton.

Ulf cambia de bando y utiliza a su dragón para atacar a las fuerzas encabezadas por Daemon. Su traición afecta la ventaja que Rhaenyra había conseguido al sumar nuevos jinetes a su ejército.

El combate también enfrenta a Roderick Stark y Ormund Hightower, mientras Hugh Hammer queda involucrado en los acontecimientos que se desarrollan en la ciudad.

La decisión de Ulf deja a Rhaenyra con un nuevo problema para la siguiente etapa de la guerra: Ala de Plata ya no está bajo el control de uno de sus aliados.

Ulf traiciona a Rhaenyra durante la Batalla de Tumbleton. X @Masclarowater

La traición pone en riesgo la estrategia de los nuevos jinetes

La búsqueda de nuevos jinetes había sido una de las apuestas de Rhaenyra para equilibrar la guerra.

Aunque los Negros contaban con varios dragones, no todos podían participar en los enfrentamientos debido a que necesitaban un jinete. Encontrar personas con ascendencia valyria permitió incorporar nuevas criaturas al conflicto.

Sin embargo, la Batalla de Tumbleton muestra el riesgo de esa decisión.

Ulf recibió acceso a uno de los dragones más importantes del bando de Rhaenyra, pero su permanencia junto a los Negros dependía también de su lealtad. Al cambiar de lado, el poder de Ala de Plata pasa a convertirse en una amenaza.

La Danza de los Dragones continuará en la cuarta temporada de la serie. X @4KStills

Aegon y Aemond se reencuentran en Harrenhal

Los acontecimientos fuera de Tumbleton también dejan cambios importantes para los Verdes.

Aemond sobrevive después de ser envenenado gracias a la intervención de Alys Rivers, mientras Aegon consigue llegar hasta Harrenhal.

Los hermanos vuelven a encontrarse después de los conflictos que habían marcado su relación. Aegon responsabiliza a Aemond por buena parte de lo ocurrido, por lo que la reunión no elimina las diferencias que existen entre ambos.

Su supervivencia mantiene a los dos personajes dentro de la lucha contra Rhaenyra.

Aegon continúa siendo el otro aspirante al Trono de Hierro, mientras Aemond conserva un papel importante entre las fuerzas de los Verdes.

Ala de Plata cambia el rumbo de la guerra tras la decisión de Ulf. X @Masclarowater

Helaena muere en el final de La Casa del Dragón 3

El último capítulo también marca el final de la historia de Helaena Targaryen, quien se quita la vida.

Antes de morir, Helaena deja un bordado relacionado con las visiones que había mostrado desde temporadas anteriores. El personaje había anticipado diferentes acontecimientos mediante frases e imágenes que cobraban sentido conforme avanzaba la historia.

El bordado se convierte así en el último elemento relacionado con esa capacidad.

Su muerte ocurre mientras el conflicto continúa separando a la familia Targaryen y deja a los Verdes con una nueva pérdida en medio de la guerra.

Helaena Targaryen tiene un trágico destino en el final de la temporada. Captura de Pantalla

Rhaenyra rompe con Mysaria mientras aumentan sus problemas

Rhaenyra también enfrenta cambios dentro de su círculo cercano.

Su relación con Mysaria termina durante el último episodio, al mismo tiempo que la reina intenta conservar el control sobre sus aliados y responder a los movimientos de los Verdes.

La situación se complica con la supervivencia de Aegon y la traición de Ulf. Aunque Rhaenyra mantiene aliados y dragones de su lado, el cierre de temporada modifica parte de las condiciones con las que esperaba continuar la guerra.

Daemon, por su parte, permanece al frente de las acciones militares después de participar en la ofensiva sobre Tumbleton.

La Casa del Dragón prepara el cierre de la guerra entre los Targaryen. X @rhaenyraupdates

¿Habrá La Casa del Dragón cuarta temporada?

La Casa del Dragón tendrá una cuarta temporada y será la última de la serie, por lo que los capítulos restantes deberán cerrar la historia de la Danza de los Dragones y el conflicto por el Trono de Hierro entre los Targaryen.

HBO confirmó la renovación antes del estreno de la tercera entrega y anunció que La Casa del Dragón 4 llegará en 2028.