Biopic de Michael Jackson tendría secuela: esto se sabe de la película

La biopic de Michael Jackson tendría una secuela y Lionsgate ya trabaja en el proyecto que continuará la historia del llamado Rey del Pop. La primera película termina con la frase “Su historia continúa”, un mensaje que anticipaba que la vida del cantante no se contaría en una sola producción.

Tras el éxito conseguido por Michael en los cines, el estudio comenzó a preparar una segunda parte. Aunque todavía no se conocen todos los detalles, la intención sería iniciar el rodaje entre finales de 2026 y principios de 2027.

Michael Jackson

¿Cuándo se estrenaría la secuela de Michael?

De acuerdo con información publicada por Variety, Lionsgate contempla comenzar las grabaciones a finales de 2026 o durante los primeros meses de 2027. Si el proyecto avanza según lo planeado, su llegada a los cines podría ocurrir a finales de 2027 o durante la primera mitad de 2028.

Adam Fogelson, presidente de Lionsgate Motion Picture Group, confirmó que el estudio se encuentra concentrado en desarrollar una continuación que esté a la altura de la primera película.

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“Tenemos ya varias secuencias, en particular algunos grandes números musicales, que se rodaron anteriormente y que casi seguro se incorporarán”, explicó durante una presentación de resultados.

El directivo también habló sobre los planes que existen para realizar una producción más ambiciosa, aunque todavía no se ha establecido el presupuesto.

“Ahora mismo estamos centrados sobre todo en garantizar que podamos ofrecer, al precio adecuado, la secuela más grande y mejor posible. Eso es lo que el público va a querer y a merecer después de la experiencia que le ofrecimos la primera vez”.

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¿Qué contará la segunda película de Michael Jackson?

Hasta ahora, Lionsgate no ha revelado qué momentos de la vida del cantante aparecerán en la secuela. Michael abordó su infancia, el comienzo de su carrera con los Jackson 5 y su crecimiento como solista hasta la gira del álbum Bad, realizada en 1987.

Debido al periodo que cubre la primera cinta, la continuación podría enfocarse en la trayectoria de Michael Jackson durante la década de los 90, sus últimos años y su muerte, ocurrida en 2009. Sin embargo, esta información todavía no ha sido confirmada por la productora.

Michael Universal Pictures

Otro asunto que podría incluirse son las acusaciones de abuso sexual infantil contra el artista. Este tema habría formado parte inicialmente de la primera película, pero fue retirado debido a una disputa legal.

La secuela utilizaría escenas grabadas anteriormente

Parte del trabajo para la segunda película ya estaría adelantado, pues algunas secuencias musicales fueron filmadas durante la producción de Michael y podrían recuperarse para la continuación.

Antoine Fuqua, director de la primera entrega, explicó que existen escenas importantes que tienen grandes posibilidades de aparecer en el próximo largometraje.

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“Tenemos varias secuencias, sobre todo algunas musicales importantes, que se rodaron anteriormente y que es casi seguro que se incorporarán”.

Además, Fuqua indicó que el equipo trabaja con la intención de ofrecer “la mejor y más grandiosa secuela”, pues considera que eso es lo que “el público merece”.

Jaafar Jackson regresaría como Michael Jackson

Jaafar Jackson, sobrino del cantante, fue elegido para interpretar a su tío en Michael. Aunque Lionsgate todavía no ha anunciado oficialmente al reparto de la secuela, se espera que el actor retome el personaje para mostrar una etapa más adulta del artista.

Por el momento, tampoco se ha dado a conocer el título oficial de la continuación ni la fecha exacta de su estreno.