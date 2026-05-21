¿Cuándo será el Coca-Cola Flow Fest 2026? Estas son las fechas

La espera terminó para los fanáticos del reggaetón y la música urbana. El Coca-Cola Flow Fest anunció oficialmente las fechas de su edición 2026, una noticia que rápidamente encendió las redes sociales y emocionó a miles de seguidores del festival más grande del género en Latinoamérica.

A través de sus plataformas oficiales, el evento confirmó que la fiesta urbana regresará a la Ciudad de México los próximos 28 y 29 de noviembre de 2026, manteniendo su tradicional formato de dos días llenos de conciertos, invitados internacionales y un ambiente que ya se convirtió en tradición para los amantes del perreo.

Como ha ocurrido en los últimos años, la sede será la ya emblemática Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, recinto que ha sido testigo del crecimiento explosivo del festival desde sus primeras ediciones.

El festival urbano más grande de Latinoamérica

El Coca-Cola Flow Fest pasó de ser una apuesta arriesgada en 2017 a convertirse en uno de los festivales más importantes de música urbana en el mundo.

Su primera edición se realizó en el Foro Sol y duró apenas un día, pero el éxito fue tan grande que rápidamente tuvo que expandirse. Con el paso de los años, el evento creció hasta ocupar la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez y extenderse a un fin de semana completo.

Actualmente, el festival logra reunir a cientos de miles de personas en cada edición. Tan solo en algunos de sus años más exitosos, el evento ha superado los 190 mil asistentes durante los dos días de actividades.

La combinación entre artistas históricos del reggaetón y las nuevas estrellas del género ha sido una de las claves que consolidaron al Flow Fest como un fenómeno cultural en México.

Horarios del Coca-Cola Flow Fest 2026

Aunque todavía faltan detalles por confirmar, el festival mantendrá el formato que ha utilizado en años anteriores.

Las actividades normalmente comienzan alrededor de las 14:00 horas y se extienden hasta aproximadamente las 2:00 de la madrugada, ofreciendo más de doce horas continuas de música y presentaciones en vivo.

Durante ambas jornadas suelen participar decenas de artistas repartidos en distintos escenarios, lo que convierte al evento en una auténtica maratón musical.

Además de los conciertos, el festival también incluye zonas gastronómicas, experiencias y múltiples actividades relacionadas con la cultura urbana.

Coca Cola Flow Fest.

¿Cómo será la venta de boletos?

La venta de boletos para el Coca-Cola Flow Fest 2026 se realizará a través de Ticketmaster México y, como ya es tradición, funcionará mediante un sistema de fases.

Esto significa que los boletos irán aumentando de precio conforme se agoten las distintas etapas de venta, por lo que muchos fans suelen buscar sus accesos desde las primeras preventas para conseguir costos más accesibles.

Hasta ahora no se han revelado los precios oficiales ni las fechas exactas para la preventa y venta general, aunque se espera que esa información sea anunciada próximamente junto con los primeros artistas confirmados del cartel.

Público disfrutando de un concierto en el Coca Cola Flow Fest.

Los momentos más inolvidables del Flow Fest

A lo largo de sus distintas ediciones, el Coca-Cola Flow Fest ha dejado momentos que quedaron grabados en la memoria de los asistentes.

Uno de los más recordados ocurrió en 2022, cuando el festival coincidió con el partido entre México y Argentina en el Mundial de Qatar. La producción instaló pantallas gigantes para que el público pudiera seguir el encuentro dentro del recinto.

Sin embargo, tras la derrota de la Selección Mexicana, el ambiente cambió completamente y la cantante argentina Cazzu terminó recibiendo abucheos luego de bromear sobre el marcador durante su presentación.

Otro momento inesperado llegó en 2023 con la participación de Los Ángeles Azules, quienes demostraron que la cumbia también puede conquistar un festival dominado por el reggaetón.

Ese mismo año también sorprendió la aparición de Shaggy, mientras que en 2025 el cantante Natanael Cano rompió barreras entre géneros al llevar los corridos tumbados al escenario del festival.

AAAT*