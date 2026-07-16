Lo que debes saber del concierto de Grupo Firme: Horario, boletos y posible setlist

La cuenta regresiva para el regreso de Grupo Firme a la Ciudad de México ya comenzó. La agrupación liderada por Eduin Caz ofrecerá dos conciertos en el Estadio GNP Seguros como parte de La Última Peda Tour 2026, una gira que ha consolidado a la banda como una de las más exitosas del regional mexicano.

Si ya tienes tu entrada o planeas asistir a la segunda fecha, esta guía reúne la información más importante para que disfrutes del espectáculo sin contratiempos.

Lo que debes saber del concierto de Grupo Firme IG

¿Cuándo y a qué hora es el concierto de Grupo Firme en CDMX?

Grupo Firme ofrecerá dos conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México los siguientes días:

Viernes 17 de julio de 2026

de 2026 Sábado 18 de julio de 2026

Ambos espectáculos están programados para iniciar a las 21:00 horas. Por ello, los organizadores recomiendan llegar con suficiente anticipación para pasar los filtros de seguridad, ubicar la puerta de acceso correspondiente y evitar contratiempos antes del inicio del show.

¿Todavía hay boletos para Grupo Firme? Precios y dónde comprarlos

Los boletos para la primera fecha se agotaron, motivo por el que los organizadores anunciaron un segundo concierto. Sin embargo, aún hay buenas noticias para quienes desean asistir, ya que algunas localidades para la segunda fecha permanecen disponibles a través de Ticketmaster, la plataforma oficial autorizada para la venta de entradas.

Al momento de la consulta, todavía existen boletos en algunas zonas, aunque la disponibilidad cambia constantemente debido a la alta demanda.

Los precios oficiales en la página de venta de boletos van desde 979.50 pesos en la zona NA hasta aproximadamente 3 mil 955.50 pesos en Platino, dependiendo de la ubicación elegida.

Antes de realizar la compra, se recomienda consultar el mapa del recinto, revisar las políticas de acceso y evitar adquirir boletos mediante reventa para reducir el riesgo de fraude.

grupo firme

Posible setlist de Grupo Firme: las canciones que podrían interpretar en CDMX

Aunque Grupo Firme no ha revelado el repertorio oficial para sus presentaciones en la Ciudad de México, es posible anticipar algunas de las canciones con base en los conciertos recientes de La Última Peda Tour y en las listas de reproducción oficiales publicadas por Ticketmaster.

Entre los temas con mayores posibilidades de formar parte del espectáculo destacan:

El Beneficio de la Duda

Pídeme

Qué Onda Perdida

El Amor de Su Vida

Ya Supérame

El Tóxico

En Tu Perra Vida

Cada Quien

Felicidades

Juro por Dios

Hubiéramos

Todavía Te Amo

Alaska

Luna

Dile a Tu Orgullo

El espectáculo suele extenderse cerca de dos horas e incluye un recorrido por los mayores éxitos de la agrupación, además de algunas sorpresas que Eduin Caz acostumbra preparar para cada ciudad.

'Ya supérame', de Grupo Firme, suena en la mañanera. Especial

¿Cómo llegar al concierto de Grupo Firme?

El Estadio GNP Seguros se ubica sobre Viaducto Río de la Piedad, en la alcaldía Iztacalco.

Para llegar al recinto, los asistentes cuentan con varias opciones de transporte:

Metro Ciudad Deportiva (Línea 9)

Metrobús Ciudad Deportiva

Taxis por aplicación

Estacionamiento oficial del recinto, disponible con costo adicional

Debido a la gran afluencia de público que se espera durante ambos conciertos, OCESA recomienda llegar con anticipación, portar únicamente los objetos permitidos y considerar tiempo extra para ingresar al inmueble.

Foto: Facebook Grupo Firme

Objetos permitidos y prohibidos para ingresar al concierto de Grupo Firme

Como sucede en la mayoría de los conciertos que se realizan en el Estadio GNP Seguros, existen restricciones para garantizar la seguridad de todos los asistentes.

Entre los objetos que normalmente no están permitidos se encuentran:

Alimentos y bebidas del exterior

Cámaras profesionales de fotografía o video

Objetos punzocortantes

Aerosoles

Envases de vidrio

Mochilas de gran tamaño

Antes de acudir al recinto, conviene consultar las condiciones específicas del evento en Ticketmaster, ya que estas pueden actualizarse conforme se acerca la fecha del concierto.

Con dos fechas programadas en el Estadio GNP Seguros, Grupo Firme volverá a reunirse con el público capitalino en uno de los conciertos más esperados del año. Si asistirás al evento, planificar tu llegada, consultar la disponibilidad de boletos y conocer las reglas de acceso te permitirá disfrutar una experiencia más cómoda y segura durante una noche que promete reunir los mayores éxitos de la agrupación.