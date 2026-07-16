Alfonso Obregón recibe nueva denuncia ante la Fiscalía de CDMX por presunto abuso sexual 

Alfonso Obregón, famoso por dar voz en español a personajes como Shrek y Bugs Bunny, se encuentra en el centro de una controversia legal. Brenda Rivero, una joven que trabaja en el medio del doblaje, hizo público que ha presentado una denuncia penal en contra del actor.

A través de sus redes sociales, la afectada compartió que los hechos ocurrieron presuntamente durante su adolescencia, específicamente cuando ella tenía entre 16 y 17 años.

Alfonso Obregón, actor de doblaje. Especial

La demanda legal ya fue interpuesta ante las autoridades correspondientes en la capital del país. De acuerdo con los documentos oficiales que la joven mostró en redes sociales, los cargos presentados ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México son por los delitos de violación, abuso sexual y corrupción de menores.

Rivero confirmó que tiene asesoría jurídica para llevar el caso de manera formal y agradeció a las personas que la han acompañado, compartiendo el siguiente mensaje.

"A partir de este momento, el asunto seguirá su curso por las vías legales. Cuento con la representación y el acompañamiento del abogado Gerardo Rincón, por lo que cualquier situación relacionada con este caso será atendida a través de los medios correspondientes. Agradezco profundamente el respeto, la comprensión y el apoyo de quienes han estado conmigo durante este proceso".

Para Brenda Rivero, romper el silencio representó un proceso complicado que le tomó bastantes años procesar. Explicó en sus redes el duro camino que vivió antes de decidirse a acudir con la justicia:

"Después de mucho tiempo de miedo, vergüenza y silencio, hoy puedo decir que la denuncia correspondiente ya ha sido presentada. No ha sido una decisión fácil. Quienes han pasado por una situación así saben lo difícil que es dar este paso. Sin embargo, decidí hacerlo porque considero que ya no podía seguir callando".

Alfonso Obregón, actor reconocido por la voz de Shrek. Especial

Las acusaciones en contra de Alfonso Obregón

El vínculo entre ambos comenzó desde tiempo atrás debido a la relación profesional que Obregón tenía con los padres de la joven, quienes también se dedican al doblaje. Según relató la denunciante en un video que se volvió viral, el primer incidente de acoso ocurrió en una convención realizada en Cancún.

En esa ocasión, el actor la llevó a un lugar apartado cerca de un estacionamiento y la besó sin su consentimiento, aprovechando que ella pasaba por un momento vulnerable.

Las insinuaciones continuaron durante los días del evento, e incluso el actor llegó a buscarla más tarde por mensajes con un tono inapropiado, lo que provocó que ella se asustara y lo bloqueara.

A pesar de que en su momento el entorno normalizaba que el actor saliera con menores, una psicóloga ayudó recientemente a la joven a entender que lo que había vivido era en realidad un abuso.

Al confrontarlo en un encuentro posterior, Obregón afirmó que no sabía su edad, lo cual ella desmintió señalando que él estaba consciente.

Facebook: Alfonso Obregón

¿Qué dijo Alfonso Obregón sobre la denuncia?

Esta nueva acusación penal se suma a un historial de señalamientos similares que el actor viene arrastrando desde el año 2024. De hecho, una denuncia previa realizada por una joven llamada Katy Zavala llevó a Obregón a ser recluido en el Reclusorio Norte en agosto de ese año, aunque recuperó su libertad días después por falta de pruebas.

A raíz de que Brenda comenzó a hablar públicamente, asegura haber recibido mensajes de otras mujeres que afirman haber vivido experiencias parecidas con el docente y locutor.

Alfonso Obregón Especial

Por su parte, el intérprete de Shrek no ha dado una declaración oficial ante la fiscalía ni ha emitido comunicados sobre esta nueva denuncia. Lo único que publicó en sus redes fue que realizaría un viaje de trabajo a Sudamérica, usando un tono de ironía frente a la situación.