Sam Neill: Desmienten rumores y aclaran el motivo real de su fallecimiento

La causa de la muerte del actor neozelandés Sam Neill, quien falleció a los 78 años de edad en un hospital de Sídney, ha quedado aclarada esto ante el surgimiento de diversos rumores en redes sociales y otros medios quienes han especulado con la razón por la cual el famoso protagonista de Jurasic Park perdió la vida.

La causa oficial de la muerte de Sam Neill

Ante estos rumores, el representante Sam Neill, Philip Grenz, emitió una postura formal a través de la revista US Weekly con el objetivo de frenar las especulaciones.

“Sam falleció de neumonía. Antes de enfermarse, Sam había luchado valientemente y vencido el linfoma mediante un nuevo tratamiento llamado terapia CAR-T”, expresó Grenz quien recordó como meses antes había un signo de esperanza cuando Neill había dado a conocer que no tenía indicios de que el cáncer se mantuviera en su cuerpo.

De igual forma, la periodista Laura Tingle, expareja del actor, ratificó el diagnóstico al puntualizar que el tratamiento oncológico previo había mermado sus defensas naturales.

“Había recibido mucha quimioterapia y mucha inmunoterapia y, afortunadamente, eso finalmente lo libró del cáncer de sangre que tenía, pero lo dejó bastante comprometido en cuanto a su sistema inmunológico”, dijo su pareja a ABC Radio Sydney.

El debilitamiento de su salud en sus últimos días

Tingle describió que la muerte de Sam Neill no fue algo que los tomara por sorpresa y describió que las semanas previas al fallecimiento fueron complejas dado que la salud del actor se deterioraba rápidamente, esto llevó a que se le internara de urgencia en el hospital St Vincent de Sídney, sitio donde pasó sus últimas horas cobijado por su círculo íntimo, por lo que pudo despedirse de las personas cercanas para él.

Tras confirmarse el fallecimiento, su representante indicó que, debido a que el actor era un hombre reservado que detestaba los tumultos y el alboroto mediático, su familia lo despedirá mediante una ceremonia íntima en su granja de Nueva Zelanda.

Sam Neill dio vida al doctor Alan Grant en Jurassic Park, el personaje que lo convirtió en una estrella internacional del cine. IMDb

¿Quién era Sam Neill? La huella del eterno Dr. Alan Grant

Nacido en Irlanda del Norte pero radicado en Nueva Zelanda desde los siete años, Sam Neill cautivó al mundo con diversos papeles, aunque el más recordado fue su aparición como el Dr. Alan Grant en Jurassic Park (1993) de Steven Spielberg, un papel que realizó en otras ocasiones e, incluso llegando hasta Jurassic World.

Además, tuvo presencia en la aclamada cinta The Piano así como en la serie británica Peaky Blinders.