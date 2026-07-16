Elsa Aguirre vivió el aquí y el ahora; deja legado de paz y amor

Elsa Aguirre no buscaba ser actriz; no le interesaba ser famosa ni tener dinero. Ella, desde niña, sabía que quería ser libre y volar. Un concurso de belleza a los 15 años le abrió las puertas al mundo del celuloide y, sin planearlo, esa joven originaria de Chihuahua se convirtió en una de las actrices más bellas, importantes y representativas de la Época de Oro del Cine Mexicano. Esa mujer, que tenía como mantra el vivir el “aquí y ahora”, dejó de existir el 14 de julio a los 95 años de edad.

Elsa Aguirre Archivo Excélsior

“La vida es verdaderamente un instante, porque es un abrir y cerrar de ojos. La vida es toda una experiencia. Repaso mi vida desde chica y es justo así. Estoy muy consciente de mi tiempo, estoy muy consciente de mi edad, veo cómo transcurren los días más rápidos, lo veo, lo siento, pero yo sigo cuidando mucho mi salud y de mi ejercicio”, contó en una de sus últimas entrevistas, otorgada a la periodista Matilde Obregón, la hoy finada Elsa Aguirre.

Ella practicó yoga antes de que se pusiera de moda. Archivo Excélsior

La Asociación Nacional de Intérpretes fue la primera en comunicar el deceso, como lo reportó Excélsior la madrugada de ayer, después se expresó la Asociación Nacional de Actores (ANDA) en redes sociales.

“La Asociación Nacional de Actores lamlenta profundamente el sensible fallecimiento de la primera actriz Elsa Aguirre. Su talento, elegancia y extraordinaria trayectoria dejaron una huella imborrable en la historia del cine mexicano. Honramos su legado artístico, que permanecerá vivo en cada una de sus interpretaciones y en la memoria de generaciones de espectadores. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y a toda la comunidad artística. Descanse en paz”, se leyó en su cuenta de Instagram, mensaje que estuvo acompañado por una foto del rostro de la intérprete.

Fue a cantar algunas canciones a la radio mexicana Archivo Excélsior

La actriz nacida el 25 de septiembre de 1930 —hija de un militar masón y de una mujer que perteneció a una familia acomodada— se caracterizó a lo largo de su vida por ser una mujer sumamente preocupada por su salud. La gente hablaba de cómo llevó a cabo un estilo de vida en el que las carnes y los lácteos no eran parte de su alimentación, el alcohol y el cigarro estaban estrictamente prohibidos, y el yoga y la meditación formaban parte de su rutina diaria.

Poseedora de una presencia arrolladora y de una voz muy grave, Elsa Aguirre se encontraba en Cuernavaca, Morelos, al momento de su muerte. Fue en dicha ciudad, donde radicó durante más de 50 años, donde la mujer que conquistó a Jorge Negrete expresó una única voluntad para cuando llegara su momento de partir.

“Mi última voluntad es que cuando me muera, ahí debo estar para que me incineren. Que Hassim se lleve las cenizas y las deje en algún lugar alto, donde estemos más separados de la materia”, expresó Aguirre en una entrevista otorgada en 2025, haciendo referencia al cantante Hassim Estrada, nieto de José Manuel Estrada, quien fuera el maestro espiritual de la actriz.

Hizo un programa de televisión con Ignacio López Tarso. Archivo Excélsior

En su cuenta de Instagram, en la que tenía 57 mil 200 seguidores, Elsa Aguirre solía compartir imágenes principalmente de su juventud, las cuales acompañaba de alguna reflexión. En sus últimas publicaciones hacía un balance sobre su vida y el paso del tiempo.

“Gracias a la vida por haberme dado tanto. No tengo más que agradecimiento a la vida y a Dios por todo lo que viví en esta tierra. A mis 94 años puedo ver ese largo camino recorrido en el que viví tantas cosas y en las que fui feliz en esta vida, haciendo lo que más disfruté hacer que fue actuar”, escribió Aguirre el 25 de marzo de 2025, acompañando este texto con una foto suya actual y con el tema Gracias a la vida, de Mercedes Sosa.

Con Joaquín Pardavé hizo el filme Los viejos somos así. Archivo Excélsior

En otra publicación que hizo el 14 de abril de 2025, Elsa Aguirre posteó una foto de su juventud junto a otra de su madurez, en la que reflexionó sobre el paso del tiempo y la importancia del presente.

“¿Qué es el tiempo?, y el maestro respondió en una sola palabra: ‘el tiempo es la vida’. El tiempo es el hoy y el ahora, no sabemos si existe otro día, por eso haz el bien hoy, perdona hoy, ama a tus enemigos hoy y vivirás con la felicidad de la paz en tu corazón porque el mañana quizás no llegue”, publicó.

Un mito cinematográfico

El cine mexicano perdió su último lazo vivo con la era del mito. El fallecimiento de Elsa Aguirre es el cierre definitivo de la Época de Oro, del periodo en el que la pantalla grande no sólo proyectaba ficciones, sino que fundaba la identidad visual de una nación.

Aguirre fue el rostro de una belleza insondable, pero también el testimonio de un talento instintivo que desafió los cánones de la industria de la época.

Su llegada al séptimo arte pertenece a esas crónicas del destino que hoy parecen de ficción. A los 15 años, siendo una joven tímida e introvertida que habitaba en Tacubaya, fue inscrita junto a sus hermanas en un concurso de nuevos talentos organizado por la productora Clasa Films Mundiales.

Ganar el primer lugar no sólo transformó su realidad económica, sino que le abrió las puertas de un universo que inicialmente le resultaba ajeno.

“Había muchachas esplendorosas, grandes, creo que no dábamos ni la medida [mis hermanas y yo] pero algo vieron los que estaban haciendo el concurso que no dejaron que mi mamá nos llevara, pues ella ya nos quería sacar. Le dijeron: ‘No señora, ellas se quedan’. Nos quedamos ahí y yo fui la última en salir, me daba una pena tremenda salir en traje de baño, total que salí y yo pensaba ‘Trágame tierra, qué es esto’. Llega la final y anuncian al tercer lugar para Hilda Aguirre, el segundo lugar para Alma Rosa Aguirre y dan el primer lugar: Elsa Aguirre”, contó la fallecida actriz al programa El minuto que cambió mi destino.

El concurso de belleza la llevó a debutar en 1945 en El sexo fuerte, de Emilio Gómez Muriel, pero fue el ojo clínico del director Julio Bracho el que detectó que detrás de esa timidez cruda existía una presencia magnética. Bracho fue a buscarla a su propia casa, ubicada en Mixcoac, para ofrecerle en 1946 el protagónico en Don Simón de Lira.

“Yo no quería enfrentarme a las cámaras ni salir de casa, pero comencé a descubrir algo que yo ya traía sin haber pisado una academia”, declaró la actriz décadas después, al evocar esos inicios donde el instinto sustituyó al método.

A partir de ahí, su filmografía se convirtió en un catálogo de hitos culturales. En Algo flota sobre el agua (1948), su presencia fue tan devastadora que inspiró la creación del icónico tema musical Flor de Azalea, de Manuel Esperón y Zacarías Gómez Urquiza.

Aguirre no se limitó a ser la musa pasiva, pues plantó cara y compartió créditos con los titanes masculinos de su tiempo.

El romance entre Elsa Aguirre y Jorge Negrete nació en los sets de la película Lluvia roja. Ella era una joven deslumbrante de apenas 18 años, mientras que el Charro Cantor, ya una figura consagrada del cine mexicano, le llevaba 19 años de diferencia.

Cautivado por su arrolladora belleza, Negrete intentó conquistarla de una manera particular: buscó ser su mentor, regalándole libros y tratando de instruirla para modelar su mente y educación. Sin embargo, este cortejo intelectual y paternalista terminó por asfixiar a la joven actriz.

Elsa, quien desde niña anhelaba la libertad por encima de la fama o el dinero, sintió que la diferencia de edades y la presión del idilio la rebasaban. Determinada a no dejarse moldear por nadie, decidió alejarse y terminar una relación que, aunque breve, marcó su juventud.

En cuanto a Pedro Infante, existe una anécdota relacionada con una bofetada que le dio ella cuando el ídolo de Guamúchil intentó propasarse.

“En el fondo no sabía si estaba casado… Pensé: ‘Si yo dejo que me bese, va a quererse casar conmigo’, así que por eso le di la cachetada. Me acordé de mi mamá, que nos decía que nos hiciéramos las difíciles. Él se puso rojo como camarón, pero sólo me dijo: ‘¡Valió la pena!’ y se salió”, recordó la actriz décadas después.

Además de su trabajo junto a Jorge Negrete o Pedro Infante, actuó junto a Arturo de Córdova en el drama Algo flota sobre el agua (1948). Su presencia también la llevó a filmar con grandes figuras masculinas de la época como Luis Aguilar en Cuatro noches contigo, Ignacio López Tarso en Vainilla, bronce y morir —donde además compartió el set con José Gálvez y Luz María Aguilar—, y el primer actor Joaquín Pardavé en Ojos de juventud y Los viejos somos así.

Reconocimiento

En una industria dominada por arquetipos rígidos, ella transitó con elegancia del drama denso a la comedia sofisticada, compartiendo incluso pantalla años más tarde con Mauricio Garcés en éxitos como El día de la boda.

El reconocimiento de sus pares llegó a su punto más alto en 2003, cuando la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas le otorgó el Ariel de Oro por su trayectoria fílmica. Este galardón no hacía más que oficializar lo que el público ya sabía: que Elsa Aguirre era un pilar indispensable de nuestra memoria colectiva.

¿Por qué su figura se mantiene imponente e importante aún tras su muerte? Porque Elsa Aguirre logró algo que muy pocas divas consiguieron: vencer al tiempo antes de morir.

A los 29 años decidió retirarse temporalmente para buscar una vida propia, lejos de la presión de los estudios cinematográficos.

Se volcó hacia la filosofía oriental, el vegetarianismo y el yoga, disciplinas que le permitieron envejecer con una dignidad y una lucidez envidiables. Elsa Aguirre dejó la lección de una mujer que aprendió a dominar su propia belleza en lugar de ser esclava de ella. Su luz se apaga en la tierra, pero su silueta en blanco y negro permanece resguardada en el celuloide, inmune al olvido.

En el teatro

Elsa Aguirre entendió que el verdadero pulso del actor se mide sobre las tablas, un territorio que pisó con un respeto reverencial y sin el cobijo del montaje cinematográfico.

A lo largo de su carrera incursionó únicamente en siete puestas en escena. Destaca de manera notable su participación en Pláticas de familia (1991), de Rafael Solana en la que demostró una madurez escénica y una contención dramática que sorprendieron a la crítica teatral de la época.

En 1997, Aguirre volvió a cimbrar los escenarios independientes al protagonizar Delirio de amor, una intensa pieza de Pablo Salinas dirigida por Gerald Huillier en el Teatro Ramiro Jiménez, donde compartió créditos con el joven Marco Uriel y encaró un complejo duelo interpretativo que abordaba la soledad y la diferencia de edades, confirmando que su magnetismo no dependía de la luz de los reflectores de cine, sino de la viva elocuencia de su presencia.

En la televisión

Cuando la Época de Oro del cine mexicano comenzó a entrar en declive, muchos de los artistas buscaron otros horizontes. Elsa Aguirre entendió que la evolución artística exigía conquistar el nuevo altar de los hogares mexicanos: la televisión.

Su debut en las telenovelas se dio con Las momias de Guanajuato (1962), un proyecto que demostró su disposición a explorar narrativas que rompían con el romanticismo clásico de sus años en el cine. A partir de ahí, seleccionó sus apariciones con el mismo celo con el que protegía su vida privada.

En una industria televisiva que solía encasillar a las actrices maduras en roles de abuelas abnegadas o villanas caricaturescas, ella impuso condiciones a través de la elegancia. Producciones como Leyendas de México (1968) y Acapulco, cuerpo y alma (1995) se beneficiaron de su presencia magnética. Su aparición en escena elevaba la trama, recordando a las nuevas generaciones el peso de una verdadera diva.

“La televisión me dio la oportunidad de seguir comunicándome con el público desde otra madurez, con personajes que ya no vivían de la belleza física, sino de la experiencia”, reflexionó.

Su última aparición en la pantalla chica ocurrió en Lo que es el amor (2001), bajo el sello de TV Azteca, donde demostró que su sobriedad actoral seguía intacta en el nuevo milenio.