Elsa Aguirre tendrá homenaje póstumo en la Cineteca Nacional: cuándo es y qué actividades habrá

Elsa Aguirre será recordada con un homenaje póstumo en la Cineteca Nacional, donde autoridades culturales preparan una serie de actividades para celebrar la vida y la trayectoria de una de las grandes figuras de la Época de Oro del Cine Mexicano.

La iniciativa fue anunciada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México en coordinación con la Cineteca Nacional y el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), como un reconocimiento a la carrera de la actriz, quien falleció el 15 de julio a los 95 años en Cuernavaca, Morelos.

Elsa Aguirre Archivo Excélsior

¿Cuándo será el homenaje póstumo a Elsa Aguirre en la Cineteca Nacional?

Las actividades comenzarán el 22 de julio de 2026 a las 19:00 horas en la Sala 7 de la Cineteca Nacional México, donde se exhibirá la película Cuatro noches contigo, dirigida por Raúl de Anda.

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Al concluir la función se realizará un conversatorio dedicado a analizar la aportación de Elsa Aguirre al cine nacional y el impacto que tuvo en varias generaciones de actores y espectadores.

El homenaje continuará durante agosto en la Cineteca Nacional Chapultepec con una exposición fotográfica integrada por imágenes provenientes de los acervos del IMCINE, la Cineteca Nacional y la Filmoteca de la UNAM.

¿Por qué la Cineteca Nacional rendirá homenaje a Elsa Aguirre?

El reconocimiento busca destacar la trayectoria de una actriz que permaneció vigente durante más de 80 años y que se convirtió en una de las artistas más representativas del cine mexicano.

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Originaria de Chihuahua, Elsa Irma Aguirre Juárez inició su carrera en 1945 después de participar en un concurso de belleza, donde fue descubierta por productores cinematográficos.

Poco después debutó en las películas El sexo fuerte y El pasajero diez mil, comenzando una carrera que la llevó a compartir créditos con figuras como Pedro Infante, Jorge Negrete, Arturo de Córdova, Ignacio López Tarso, Fernando Casanova y Luis Aguilar.

Captura de pantalla

A lo largo de su carrera también colaboró con reconocidos directores como Miguel Zacarías, René Cardona, Emilio Fernández, Rogelio A. González y Fernando Cortés, además de participar en películas como La mujer que yo amé, Acapulco, Algo flota sobre el agua y Lluvia roja.

Uno de los momentos más recordados de su filmografía ocurrió en Cuidado con el amor (1954), cuando Pedro Infante le interpreta en pantalla la canción Cien años, una escena que sigue siendo una de las más emblemáticas del cine nacional.

Los últimos reconocimientos que recibió Elsa Aguirre

Tras retirarse de los reflectores en 2004 para vivir en Cuernavaca, Morelos, Elsa Aguirre hizo pocas apariciones públicas. En una de sus últimas entrevistas, realizada en septiembre de 2025, apareció utilizando un tanque de oxígeno, aunque aseguró que su estado de salud era favorable.

“Me siento bien. Me cuido más que nunca, hasta el último momento”.

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Meses antes de su fallecimiento, en abril de 2026, el Gobierno de Morelos le entregó un reconocimiento por sus más de ocho décadas de trayectoria artística durante un homenaje celebrado en el Teatro Ocampo de Cuernavaca.

Ahora, la Cineteca Nacional y el IMCINE buscan mantener vivo su legado con un programa de actividades que permitirá a nuevas generaciones acercarse a la obra de una de las últimas grandes estrellas de la Época de Oro del Cine Mexicano.