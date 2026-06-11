¿De qué acusan a Kanye West? Exasistente amplía demanda en su contra

Kanye West vuelve a enfrentar problemas legales. El rapero y empresario estadounidense se encuentra nuevamente bajo los reflectores después de que su exasistente, Lauren Pisciotta, ampliara la demanda que presentó en su contra y añadiera nuevas acusaciones relacionadas con su etapa laboral junto al fundador de Yeezy.

Los nuevos señalamientos han generado atención internacional debido a la gravedad de las acusaciones y al perfil mediático del artista. Sin embargo, West ya respondió a través de sus representantes legales y aseguró que las afirmaciones son falsas.

Mientras el caso continúa en los tribunales, esto es lo que se sabe hasta ahora.

Kany West Reuters

La demanda que comenzó con acusaciones laborales

La disputa legal entre Kanye West y Lauren Pisciotta no es nueva.

La excolaboradora trabajó para el músico entre 2021 y 2022 y presentó una primera demanda en 2024.

En ese momento, los señalamientos estaban relacionados con presunto acoso sexual, incumplimiento de contrato y despido injustificado.

Según la versión de Pisciotta, durante el tiempo que trabajó para el artista ocurrieron diversas situaciones que afectaron su entorno laboral. Tras abandonar su puesto, sostiene que también enfrentó conductas de hostigamiento.

Con el paso de los meses, el proceso legal continuó avanzando y ahora la exasistente decidió ampliar la demanda con nuevas acusaciones.

¿De qué acusan ahora a Kanye West?

De acuerdo con los documentos judiciales citados por Page Six, Lauren Pisciotta incorporó nuevos señalamientos que incluyen acusaciones de agresión sexual, tráfico sexual y privación ilegal de la libertad.

La demandante sostiene que fue víctima de conductas inapropiadas y coercitivas mientras mantenía una relación laboral con el artista.

Por el momento, las acusaciones forman parte de un proceso judicial en curso y todavía no existe una resolución que determine responsabilidades o confirme los hechos denunciados.

El caso continúa bajo revisión de las autoridades correspondientes y será dentro de los tribunales donde se analicen las pruebas y los argumentos presentados por ambas partes.

Kany West Grosby

La respuesta de Kanye West a las acusaciones

Tras conocerse la ampliación de la demanda, el equipo legal de Kanye West rechazó de manera contundente los nuevos señalamientos.

Los representantes del músico calificaron las acusaciones como falsas y adelantaron que buscarán impugnarlas dentro del proceso judicial.

No es la primera vez que West responde públicamente a los señalamientos de su exasistente. Desde que se presentó la demanda original, la defensa del artista ha sostenido que las acusaciones carecen de fundamento y que el caso deberá resolverse por la vía legal.

Hasta ahora, el rapero no ha emitido declaraciones personales sobre la ampliación de la demanda, pero su postura sigue siendo la misma: negar las acusaciones presentadas en su contra.

Una nueva controversia en la carrera de Kanye West

Durante los últimos años, Kanye West ha estado involucrado en diversas controversias que han impactado tanto su carrera musical como sus negocios.

El artista, ganador de múltiples premios Grammy y responsable de éxitos como "Stronger", "Gold Digger" y "Heartless", también ha protagonizado una serie de episodios que han generado críticas públicas y consecuencias comerciales.

Varias empresas pusieron fin a sus colaboraciones con él después de declaraciones polémicas realizadas en distintos momentos, mientras que su actividad en redes sociales ha sido objeto constante de debate.

Ahora, la demanda impulsada por Lauren Pisciotta vuelve a colocar su nombre en el centro de la conversación pública, aunque en esta ocasión se trata de un proceso que se desarrolla en los tribunales.