Los exorcismos se han convertido en uno de los temas más recurrentes del cine de terror.

Desde producciones nominadas al Oscar hasta películas que dieron origen a franquicias millonarias, Hollywood ha utilizado las supuestas posesiones demoníacas para construir historias que combinan religión, fenómenos paranormales y suspenso.

Aunque muchas de estas producciones surgieron de la ficción, otras encontraron inspiración en investigaciones, testimonios religiosos e incluso procesos judiciales. Algunos de esos antecedentes históricos son tan conocidos como las propias películas que llegaron a la pantalla grande.

Estos son los exorcismos más famosos del cine de terror

El exorcista (1973)

Dirigida por William Friedkin, la película presenta el caso de Regan MacNeil, una niña de 12 años interpretada por Linda Blair que comienza a experimentar cambios físicos y de comportamiento para los que su madre no encuentra una explicación médica.

La intervención de los sacerdotes Damien Karras y Lankester Merrin da lugar a una de las secuencias más reconocidas del género. Los movimientos corporales de Regan, su transformación física y los cambios en su voz se convirtieron en referentes del terror cinematográfico.

El exorcista, estrenada en 1973, obtuvo diez nominaciones al Oscar y transformó el cine de terror. IMDb

El exorcismo de Emily Rose (2005)

Scott Derrickson llevó las posesiones demoníacas a un terreno poco explorado por el cine de terror al centrar su película en el juicio contra un sacerdote acusado de homicidio negligente tras la muerte de una joven universitaria.

Jennifer Carpenter interpretó a Emily Rose, cuyos últimos días se reconstruyen mediante testimonios presentados ante un tribunal. La película plantea distintas interpretaciones sobre lo que experimentó la protagonista, desde posibles trastornos médicos hasta las creencias religiosas de quienes la acompañaron.

El exorcismo de Emily Rose se inspiró en el caso de Anneliese Michel, quien falleció en Alemania en 1976. Prime Video

El último exorcismo (2010)

Esta producción dirigida por Daniel Stamm utiliza el formato de falso documental para seguir a Cotton Marcus, un pastor que ha perdido la confianza en los rituales que practica y acepta participar en una grabación para exhibir cómo pueden manipularse.

Su encuentro con Nell Sweetzer, una adolescente que presenta comportamientos inexplicables, altera los planes del documental. La película utiliza cámaras en mano y testimonios frente al lente para generar la impresión de que el espectador presencia acontecimientos reales.

El último exorcismo utilizó el formato de falso documental para explorar las posesiones demoníacas desde una perspectiva diferente. Prime Video

El rito (2011)

Anthony Hopkins interpreta al padre Lucas Trevant, un sacerdote encargado de orientar a un seminarista estadounidense que viaja a Roma para recibir formación como exorcista, pese a sus dudas sobre la existencia de las posesiones demoníacas.

A diferencia de otras producciones, El rito dedica parte de su historia a mostrar la preparación religiosa de quienes realizan estas prácticas. La trama también aborda las dificultades para distinguir entre problemas de salud y fenómenos atribuidos a causas sobrenaturales.

El rito se inspiró en un libro sobre la formación de un sacerdote estadounidense como exorcista en Roma. IMDb

Posesión satánica (2012)

El director Ole Bornedal se apartó de los rituales católicos para explorar una historia inspirada en el folclore judío. La protagonista es una niña que adquiere una caja antigua y comienza a experimentar cambios que preocupan a su familia.

La película introduce la figura del dybbuk, un espíritu presente en tradiciones del folclore judío. Su incorporación permitió presentar una ceremonia de liberación distinta a los exorcismos protagonizados por sacerdotes que predominan en las producciones de Hollywood.

Posesión satánica incorporó elementos del folclore judío para presentar un ritual distinto a los exorcismos católicos del cine. Netflix

El conjuro (2013)

La película dirigida por James Wan sigue a Ed y Lorraine Warren, interpretados por Patrick Wilson y Vera Farmiga, mientras investigan los fenómenos que una familia asegura experimentar tras mudarse a una propiedad en Rhode Island, Estados Unidos.

El momento central ocurre cuando Carolyn Perron, la madre de cinco hijas, queda bajo la influencia de una entidad que amenaza a su familia. La secuencia del exorcismo forma parte de la película que dio origen al universo cinematográfico de El conjuro.

El conjuro, dirigida por James Wan, convirtió las investigaciones de los Warren en una exitosa franquicia de terror. Warner Bros. Pictures

El exorcista del Papa (2023)

Russell Crowe interpreta al sacerdote italiano Gabriele Amorth, quien viaja a España para investigar la supuesta posesión de un niño. Durante su estancia descubre una serie de acontecimientos relacionados con secretos de la Iglesia católica.

La producción, dirigida por Julius Avery, combina elementos de investigación sobrenatural con escenas de acción. También recupera la figura del exorcista experimentado, un personaje que, en esta ocasión, está inspirado en un sacerdote que realmente existió.

El exorcista del Papa se inspiró en los libros de Gabriele Amorth, sacerdote italiano dedicado a practicar exorcismos. Sony Pictures

¿Qué películas de exorcismos están inspiradas en casos reales?

Uno de los antecedentes históricos más conocidos ocurrió en Estados Unidos en 1949, cuando un adolescente fue sometido a rituales religiosos después de que su familia reportara acontecimientos que consideraba inexplicables. El caso llamó la atención del escritor William Peter Blatty.

Años después, Blatty utilizó aquella historia como punto de partida para escribir la novela El exorcista, publicada en 1971. El autor modificó las características del protagonista y desarrolló una trama ficticia que después adaptó para el cine.

Otro caso ocurrió en Alemania y tuvo consecuencias judiciales. Anneliese Michel, una joven que había recibido atención médica por problemas de salud, entre ellos epilepsia, fue sometida a decenas de exorcismos antes de fallecer en 1976, a los 23 años.

Sus padres y los dos sacerdotes involucrados enfrentaron un juicio por homicidio negligente. El expediente sirvió de inspiración para El exorcismo de Emily Rose, aunque la producción trasladó los acontecimientos a Estados Unidos y modificó las identidades de sus protagonistas.

Cómo El exorcista cambió las películas de exorcismos

Antes del estreno de El exorcista en 1973, las películas de terror ya exploraban temas relacionados con el ocultismo. Sin embargo, William Friedkin convirtió una supuesta posesión demoníaca en el centro de una producción que también recibió reconocimiento de la industria cinematográfica.

En la ceremonia de los premios Oscar de 1974, El exorcista consiguió diez nominaciones, incluida la de mejor película, una categoría en la que pocas producciones de terror habían logrado competir.

La cinta obtuvo dos estatuillas, correspondientes a mejor guion adaptado y mejor sonido. Linda Blair también recibió una nominación como mejor actriz de reparto por su interpretación de Regan MacNeil.

Su éxito dio origen a secuelas, precuelas y nuevas adaptaciones. En 2016, la franquicia llegó a la televisión con una serie que se mantuvo durante dos temporadas, mientras que en 2023 regresó a las salas de cine con El Exorcista Creyentes, dirigida por David Gordon Green.