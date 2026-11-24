La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) comparó los precios de 13 plataformas de streaming de video y tres de música en México, entre ellas Netflix, Disney+, HBO Max, Spotify y Apple Music. El estudio identificó diferencias de hasta 160 pesos mensuales entre los planes analizados, además de opciones de pago anual que permiten reducir el gasto.

Los resultados fueron publicados en la edición de noviembre de 2026 de la Revista del Consumidor, aunque los precios se recopilaron el 3 y 4 de septiembre. El análisis consideró los paquetes básicos o estándar, así como sus características, desde la cantidad de dispositivos que pueden utilizarse al mismo tiempo hasta la presencia de anuncios y las descargas sin conexión.

¿Cuál es la plataforma de streaming más barata según Profeco?

Curiosity Stream registró el precio más bajo de las 13 plataformas de video analizadas, con una mensualidad de 89 pesos en su plan Standard. El servicio está especializado en documentales y contenidos sobre ciencia, historia, naturaleza y tecnología.

También ofrece una suscripción anual de 715 pesos, lo que representa un ahorro de 353 pesos frente al costo de pagar 12 mensualidades. Entre sus características se encuentran las descargas para ver contenido sin conexión y la disponibilidad en distintos dispositivos compatibles.

En segundo lugar apareció Prime Video, con una mensualidad de 99 pesos y una suscripción anual de 899 pesos, de acuerdo con los precios recopilados por Profeco en septiembre; sin embargo, esta tarifa cambió posteriormente, por lo que debe consultarse el precio vigente antes de contratar.

Claro Video se ubicó entre las opciones más económicas, con un costo de 115 pesos mensuales, seguido de HBO Max, cuyo plan Básico con anuncios costaba 119 pesos. Crunchyroll, especializado en anime, registró una mensualidad de 129 pesos en su paquete Fan.

¿Cuáles son las plataformas de streaming más caras?

MVSHub Esencial encabezó la lista de los servicios más costosos, con una tarifa de 249 pesos mensuales. Esta plataforma reúne canales de televisión y distintos contenidos de entretenimiento, como películas, series, deportes y noticias.

De acuerdo con Profeco, el paquete permite reproducir contenido hasta en cinco dispositivos simultáneamente. El organismo no identificó una opción de suscripción anual, por lo que mantener el servicio durante 12 meses, con la tarifa analizada, representaría un gasto de 2 mil 988 pesos.

La segunda plataforma más costosa fue MUBI, especializada en cine de autor y películas de distintos países, con un precio de 219 pesos al mes. También ofrecía una suscripción anual de mil 800 pesos, equivalente a un ahorro de 828 pesos frente a las mensualidades.

Apple TV ocupó el tercer lugar, con una tarifa de 199 pesos mensuales. Entre las características de su paquete se encuentran la reproducción sin anuncios, las descargas de contenido y la posibilidad de utilizar hasta cinco dispositivos al mismo tiempo.

¿Cuánto cuestan Netflix, Disney+, HBO Max y las demás plataformas?

Profeco comparó los siguientes precios de los planes básicos o estándar disponibles en México, ordenados del más económico al más costoso.

El comparativo también permite identificar diferencias entre servicios que ofrecen precios similares. Por ejemplo, el plan de Netflix analizado incluía anuncios y reproducción en dos dispositivos simultáneos, mientras que Crunchyroll Fan no tenía publicidad, pero permitía una sola reproducción a la vez.

Por su parte, Disney+ ofrecía hasta siete perfiles y dos reproducciones simultáneas en su plan Estándar con anuncios. Apple TV permitía cinco dispositivos simultáneos y descargas para ver películas o series sin conexión.

¿Cuánto cuestan Spotify, Apple Music y Deezer?

En las plataformas de música, Spotify Premium Individual, Apple Music Individual y Deezer Premium registraron el mismo precio de 139 pesos mensuales, de acuerdo con el estudio de septiembre.

Los tres servicios ofrecen reproducción musical sin anuncios en sus planes de pago, así como la posibilidad de descargar canciones y escucharlas sin conexión a internet. También cuentan con opciones familiares, aunque sus características y costos son diferentes.

Deezer fue la única plataforma de las tres para la que Profeco identificó una suscripción anual, con un precio de mil 249 pesos. Esto representa un ahorro de 419 pesos en comparación con el pago de 12 mensualidades de 139 pesos.

¿Qué recomienda Profeco antes de contratar una plataforma de streaming?

El organismo aconseja revisar qué películas, series, documentales o música ofrece cada servicio antes de suscribirse, pues una mensualidad más económica no necesariamente significa que se ajuste a los contenidos que busca cada usuario.

También recomienda considerar la cantidad de dispositivos simultáneos, la posibilidad de descargar contenido, los perfiles infantiles y los periodos de prueba gratuita, especialmente cuando varias personas utilizan la misma cuenta.

En cuanto a las suscripciones anuales, Profeco señala la importancia de comparar el ahorro con las necesidades de consumo. Además, sugiere revisar las condiciones de renovación y cancelación para evitar cargos recurrentes por servicios que ya no se utilizan.