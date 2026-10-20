¿Cuánto tiempo debe pasar para ponerle ofrenda a un difunto?

Con la llegada del Día de Muertos, muchas familias comienzan a preparar sus altares para recordar a sus seres queridos. Sin embargo, cuando alguien falleció recientemente, surge una duda sobre el momento adecuado para incluirlo en la ofrenda.

¿Cuánto tiempo hay que esperar para ponerle ofrenda a un difunto?

De acuerdo con algunas tradiciones mexicanas, lo recomendable es esperar un año completo desde la muerte de una persona antes de incluirla formalmente en el altar de Día de Muertos.

Esto significa que, si un familiar falleció durante el año, quienes siguen esta costumbre esperarían hasta que transcurrieran 12 meses antes de incluirlo formalmente en el altar.

Sin embargo, esta recomendación no es una regla obligatoria ni se aplica de la misma manera en todo el país. Existen comunidades donde los recién fallecidos reciben ofrendas especiales durante su primer Día de Muertos.

La creencia de esperar un año está relacionada con la idea de que las almas necesitan un periodo de transición antes de regresar al mundo de los vivos para visitar a sus familiares.

Por ello, algunas personas consideran que dedicarles una ofrenda antes de completar ese tiempo podría interrumpir su recorrido hacia el descanso.

En otros hogares, por el contrario, se acostumbra incluir al difunto desde la primera celebración posterior a su muerte, especialmente cuando la familia desea recordarlo mediante los elementos tradicionales del altar.

La ofrenda de Día de Muertos recuerda a los difuntos con flores, veladoras y alimentos que disfrutaban en vida. Canva

¿Por qué se debe esperar un año para poner una ofrenda de Día de Muertos?

El origen de esta creencia suele relacionarse con el Mictlán, el inframundo de la cosmovisión mexica, al que las almas debían llegar después de superar distintas pruebas.

Según las narraciones prehispánicas, los difuntos atravesaban nueve regiones durante un recorrido que podía durar cuatro años, antes de alcanzar su destino final.

Aunque algunas interpretaciones populares actuales relacionan este viaje con la recomendación de esperar un año, ambos periodos no son equivalentes y corresponden a tradiciones diferentes.

En ciertas comunidades se considera que, durante el primer año después de morir, el alma todavía se encuentra en un proceso de transición y no debe ser llamada mediante una ofrenda.

Incluso existen creencias según las cuales las ánimas recién fallecidas ayudan a otros espíritus durante su recorrido, por lo que todavía no reciben una ofrenda individual.

Estas explicaciones forman parte de la tradición oral mexicana y pueden variar entre comunidades. No existe evidencia de que colocar una ofrenda antes de cumplir un año tenga consecuencias para el difunto.

La ofrenda de Día de Muertos incluye fotografías, veladoras y alimentos para recordar a los familiares fallecidos. ChatGPT

¿Qué pasa si pones una ofrenda a alguien que acaba de fallecer?

Para las familias que siguen la costumbre de esperar un año, incluir a un recién fallecido en el altar puede considerarse una manera de llamarlo antes de que termine su recorrido espiritual.

Algunas creencias populares señalan que esto podría desorientar al alma o impedirle continuar su camino. Sin embargo, se trata de interpretaciones culturales, no de hechos comprobados.

Tampoco existe una prohibición general dentro de las celebraciones de Día de Muertos que impida recordar a una persona fallecida durante el mismo año.

De hecho, en distintas comunidades mexicanas se realizan ceremonias especiales para quienes murieron recientemente, conocidas como ofrendas nuevas o de primer año.

La ofrenda de Día de Muertos puede incluir fotografías, flores y objetos personales para recordar a los difuntos. Canva

Estas prácticas permiten que las familias preparen alimentos, coloquen flores y recuerden al difunto durante su primera celebración de Día de Muertos.

La decisión depende de las creencias familiares, las costumbres de cada región y la manera en que los seres queridos desean recordar a la persona fallecida.

Para quienes prefieren no colocar una ofrenda formal durante el primer año, también existe la posibilidad de visitar el cementerio, llevar flores a la tumba o dedicar un espacio de recuerdo dentro del hogar.

Las principales celebraciones del Día de Muertos tienen lugar el 1 y 2 de noviembre. Tradicionalmente, el primer día se dedica a los niños fallecidos, mientras que el segundo se reserva para recordar a los adultos.