'Plants vs Zombies 3: Evolved' inicia acceso anticipado en móviles en estos países
Plants vs Zombies 3: Evolved comienza su acceso anticipado en estos países tras años de desarrollo y múltiples rediseños.
El videojuego Plants vs. Zombies 3: Evolved comenzó su lanzamiento global progresivo con una fase de acceso anticipado disponible en Irlanda y Filipinas, marcando un nuevo intento por consolidar su llegada definitiva al mercado.
Desarrollado por Electronic Arts y PopCap Games, el título retoma una de las franquicias más reconocidas del género de defensa de torres.
Un regreso tras múltiples rediseños
El proyecto ha atravesado un proceso de desarrollo prolongado, con más de seis años de ajustes, pruebas y relanzamientos parciales.
La nueva versión, subtitulada Evolved, representa un punto de reinicio tras varias etapas:
- Lanzamiento inicial en fase beta en 2020
- Retiro del juego para modificaciones estructurales
- Reaparición en 2021 con cambios en mecánicas
- Ausencia prolongada durante tres años
- Acceso anticipado regional en enero de 2024
- Nueva retirada en octubre de 2024 para rediseño
Durante 2025, reportes apuntaron a pruebas en distintas regiones, incluyendo China, así como a propuestas alternas dentro de la franquicia.
Jugabilidad: regreso a las bases con cambios
En términos de jugabilidad, el título mantiene el sistema clásico de defensa de torres por carriles que caracterizó a la saga, pero introduce ajustes enfocados en la progresión y el ritmo de juego.
Entre las principales modificaciones destacan:
- Niveles más largos y estructurados
- Batallas con mayor complejidad estratégica
- Énfasis en el dominio de plantas individuales
- Eliminación de funciones como avatares personalizables
- Retorno a la defensa basada en césped
La narrativa vuelve a centrarse en el enfrentamiento contra Dr. Zomboss, quien en esta ocasión está vinculado a un conflicto relacionado con un meteorito asociado a Crazy Dave y un sistema de fusión dentro del juego.
Un desarrollo marcado por cambios constantes
El historial de Plants vs Zombies 3 refleja una estrategia de iteración continua por parte de sus desarrolladores. A diferencia de entregas anteriores, este título ha pasado por múltiples versiones antes de consolidar una propuesta que avance hacia su lanzamiento global.
La decisión de retirar el juego en distintas ocasiones responde a ajustes en mecánicas, diseño visual y experiencia de usuario, elementos que han sido modificados a partir de pruebas regionales.
Este enfoque ha retrasado su salida definitiva, pero también ha permitido incorporar retroalimentación de jugadores en distintas etapas del desarrollo.
Disponibilidad y próximos pasos
Actualmente, el acceso anticipado de Plants vs Zombies 3: Evolved está limitado a usuarios en Irlanda y Filipinas, donde puede descargarse a través de Google Play Store y App Store.
De acuerdo con la información disponible, se espera que nuevas regiones se incorporen en los próximos meses, como parte de un despliegue escalonado previo al lanzamiento global previsto para finales de 2026.
La estrategia busca ajustar el rendimiento del juego y sus sistemas antes de su llegada a un público más amplio.
bgpa