'Plants vs Zombies 3: Evolved' inicia acceso anticipado en móviles en estos países

El videojuego Plants vs. Zombies 3: Evolved comenzó su lanzamiento global progresivo con una fase de acceso anticipado disponible en Irlanda y Filipinas, marcando un nuevo intento por consolidar su llegada definitiva al mercado.

Desarrollado por Electronic Arts y PopCap Games, el título retoma una de las franquicias más reconocidas del género de defensa de torres.

Un regreso tras múltiples rediseños

El proyecto ha atravesado un proceso de desarrollo prolongado, con más de seis años de ajustes, pruebas y relanzamientos parciales.

La nueva versión, subtitulada Evolved, representa un punto de reinicio tras varias etapas:

Lanzamiento inicial en fase beta en 2020

Retiro del juego para modificaciones estructurales

Reaparición en 2021 con cambios en mecánicas

Ausencia prolongada durante tres años

Acceso anticipado regional en enero de 2024

Nueva retirada en octubre de 2024 para rediseño

Durante 2025, reportes apuntaron a pruebas en distintas regiones, incluyendo China, así como a propuestas alternas dentro de la franquicia.

Jugabilidad: regreso a las bases con cambios

En términos de jugabilidad, el título mantiene el sistema clásico de defensa de torres por carriles que caracterizó a la saga, pero introduce ajustes enfocados en la progresión y el ritmo de juego.

Entre las principales modificaciones destacan:

Niveles más largos y estructurados

Batallas con mayor complejidad estratégica

Énfasis en el dominio de plantas individuales

Eliminación de funciones como avatares personalizables

Retorno a la defensa basada en césped

La narrativa vuelve a centrarse en el enfrentamiento contra Dr. Zomboss, quien en esta ocasión está vinculado a un conflicto relacionado con un meteorito asociado a Crazy Dave y un sistema de fusión dentro del juego.

Un desarrollo marcado por cambios constantes

El historial de Plants vs Zombies 3 refleja una estrategia de iteración continua por parte de sus desarrolladores. A diferencia de entregas anteriores, este título ha pasado por múltiples versiones antes de consolidar una propuesta que avance hacia su lanzamiento global.

La decisión de retirar el juego en distintas ocasiones responde a ajustes en mecánicas, diseño visual y experiencia de usuario, elementos que han sido modificados a partir de pruebas regionales.

Este enfoque ha retrasado su salida definitiva, pero también ha permitido incorporar retroalimentación de jugadores en distintas etapas del desarrollo.

Disponibilidad y próximos pasos

Actualmente, el acceso anticipado de Plants vs Zombies 3: Evolved está limitado a usuarios en Irlanda y Filipinas, donde puede descargarse a través de Google Play Store y App Store.

De acuerdo con la información disponible, se espera que nuevas regiones se incorporen en los próximos meses, como parte de un despliegue escalonado previo al lanzamiento global previsto para finales de 2026.

La estrategia busca ajustar el rendimiento del juego y sus sistemas antes de su llegada a un público más amplio.

bgpa