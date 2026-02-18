Productora mexicana compite por el Oscar con ‘Amélie y los secretos de la lluvia’

Dentro de las cinco películas que competirán por el Oscar en 2026 a Mejor Película Animada se encuentra Amélie y los secretos de la lluvia, una coproducción entre Bélgica y Francia producida por la oaxaqueña Nidia Santiago a través de su estudio Ikki Films. Fundado en 2011, tras haber realizado varios cortometrajes, el estudio presenta al mundo su primer largometraje.

Es fabuloso saber que nuestro trabajo puede tocar al mundo entero y tener importancia para tanta gente. A muchos les ha gustado Amélie y para nosotros es realmente importante poder pasar mensajes a través del cine. Estar nominados al Oscar nos permite difundir mejor estas historias, sobre todo cuando eres una casa productora pequeña frente a mastodontes de la animación. Es increíble y ni siquiera encuentro las palabras para decir qué tan felices estamos”, expresó en entrevista con Excélsior Nidia Santiago.

Nacida en Oaxaca en 1981, Santiago se mudó a París al terminar su bachillerato debido al trabajo de su familia en el ámbito hotelero. La mexicana, que habla un español con acento francés, estudió Producción Cinematográfica en la Universidad de París Nanterre para años después abrir Ikki Films.

Fue a su estudio donde llegaron los directores Maïlys Vallade y Liane-Cho Han para pedirle que les ayudara a realizar Amélie y los secretos de la lluvia, cinta que contenderá por la estatuilla junto a K-Pop Demon Hunters, Elio, Zootopia 2 y Arco.

Durante la charla virtual, se le preguntó a la productora lo significativo que es que, gracias a esta película que se estrena mañana en la cartelera nacional, los mexicanos conozcan a una compatriota que pone el nombre del país en alto desde el extranjero.

Fotos: Cortesía Cine Caníbal / Nidia Santiago

Me parece normal que al trabajar fuera la gente no conozca tanto mi nombre ni mi trabajo, pero obviamente es un placer mostrar lo que hacemos. Particularmente me interesa porque próximamente voy a trabajar con una directora mexicana; creo que llegó el momento de hacer eso, pues cuando creé la empresa siempre me dije que iba a crear más lazos con México”, compartió desde Francia.

Basada en la novela Metafísica de los tubos de la escritora belga Amélie Nothomb, la cinta es un relato autobiográfico centrado en los primeros tres años de vida de la autora, cuando su familia vivió en Japón. La historia sigue a una pequeña que se autoproclama Dios y que despierta a la vida cuando su abuela paterna le da un chocolate blanco belga.

A partir de ese momento, Amélie descubre el mundo acompañada de su nana japonesa.

Leímos la novela y nos gustó mucho el potencial. Era necesario hacerla en animación, pues el libro es muy filosófico; tiene cosas que sólo pasan en la cabeza de Amélie y hacer una película con voiceover sería un aburrimiento. La animación nos permitió buscar esas emociones y pensamientos interiores para presentarlos con imágenes”, explicó Santiago.

Al preguntarle qué fue lo que más le gustó del proyecto para apostar su energía y equipo, la mexicana no dudó: el humor. “Tiene mucho humor. El hecho de tener a esta niña que hace preguntas filosóficas a su entorno y que es muy perspicaz me encantó. Encontrar ese equilibrio entre lo filosófico, lo tierno y lo humorístico fue lo mejor”, apuntó.

La producción comenzó tras el acercamiento de los directores en 2018. Después de buscar financiamiento y atravesar una pandemia, concretaron el filme en dos años. La cinta se terminó a mediados de 2024 y se presentó en el Festival de Cine de Cannes antes de llegar a los Oscar.

Sí he visto las otras películas nominadas y todas me parecen muy buenas; cada una tiene su particularidad. Ninguna se parece a otra y eso está muy increíble”, expresó la productora, quien también estuvo detrás del corto Negative Space, nominado previamente al Oscar.

PONE SU MIRADA EN MÉXICO

Con la idea de contribuir a la industria de su país, Nidia Santiago producirá Kolaval, ópera prima de la chiapaneca Karla Velázquez.

La historia es sobre la emancipación de una niña que vive en un pueblo de bordadores. Se anuncia una guerra y el padre planea casar a la hija con el jefe del pueblo adverso para pacificar las cosas. La niña decide escaparse y buscar su camino con la ayuda de un jaguar mágico”, reveló Santiago.

El objetivo es poner sobre la mesa el tema de los matrimonios forzados de menores en comunidades de México. Kolaval se realizará en 2D y es su siguiente proyecto en desarrollo.

Conócela:

*Nidia Santiago

*Productora mexicana nacida en Oaxaca.

*Tiene 44 años.

*Estudió cine y producción en Francia.

*En 2011 fundó Ikki Films.

*Amélie y los secretos de la lluvia es el primer largometraje del estudio y compite por el Oscar a Mejor Película Animada.

