Juliette Binoche compite por el Oso de Oro con un  filme sobre la vejez y sus dilemas

La estrella francesa Juliette Binoche dijo que las difíciles preguntas que surgen con el envejecimiento, retratadas en su nueva película Queen at Sea, podrían planteárselas cualquiera que tenga seres queridos.

“En algún momento tenemos que enfrentarnos a todas las preguntas sobre cómo cuidar a nuestros padres, sobre el envejecimiento, y yo también voy a envejecer en algún momento, así que todas esas preguntas son muy importantes para cualquiera”, dijo Binoche.

Queen at Sea se estrenó el martes en el Festival Internacional de Cine de Berlín, donde compite por el Oso de Oro, el máximo galardón.

Un drama familiar atravesado por el Estado

Binoche interpreta a Amanda, quien decide llamar a la policía porque su padrastro mantiene relaciones sexuales con su madre, que padece demencia avanzada, lo que envuelve a su familia en los entresijos del Estado, donde no está claro si la intervención ayuda más de lo que perjudica.

La actriz Juliette Binoche

La actriz británica Anna Calder-Marshall interpreta a la madre de Amanda y Tom Courtenay, quien recibió una nominación al Óscar por The Dresser en 1983, da vida al padrastro en la nueva película del director, guionista y editor Lance Hammer.

Hammer, cuya película anterior, Ballast, compitió en el festival hace 18 años, “es un gran buscador de la verdad y la autenticidad, y trata de abordar cada asunto con el mayor conocimiento posible”, dijo Binoche.

Recepción crítica y regreso esperado

Críticos señalaron que la nueva película de Hammer valió la pena la espera, y Variety la calificó como “impactante y emocionalmente compleja”, mientras que IndieWire elogió la interpretación “apasionante” de Binoche.

El Festival Internacional de Cine de Berlín —la Berlinale— celebró en 2026 su 76ª edición, consolidado como uno de los tres certámenes cinematográficos más importantes de Europa, junto con Cannes y Venecia.

Trayectoria y contexto social

El Oso de Oro ha distinguido en años recientes a filmes de fuerte contenido social y político. Juliette Binoche, ganadora del Óscar en 1997 por The English Patient y del premio a Mejor Actriz en Cannes (2010), Venecia (2000) y Berlín (1997), es una de las pocas intérpretes europeas con la llamada “Triple Corona” de actuación en los tres grandes festivales.

De acuerdo con datos de Eurostat, en la Unión Europea más de 21 % de la población tiene 65 años o más, mientras que la Organización Mundial de la Salud estima que el número de personas con demencia en el mundo supera los 55 millones, cifras que contextualizan la relevancia social del tema central que aborda la película en competencia.

