Así fue la escapada del príncipe William y su hijo George a Barcelona que se volvió viral

El príncipe William y su hijo mayor, el príncipe George, protagonizaron una inesperada aparición en Barcelona que rápidamente llamó la atención de los aficionados al fútbol y seguidores de la Familia Real británica.

Padre e hijo viajaron a España para disfrutar juntos de uno de los encuentros más atractivos de la Champions League: el duelo entre el Aston Villa y el FC Barcelona.

Así fue la visita de William y George al Spotify Camp Nou

La escapada coincidió con el half-term, el periodo de descanso escolar que permitió al príncipe alejarse unos días de su nueva rutina en Eton. El adolescente comenzó sus estudios en el prestigioso colegio británico en septiembre, siguiendo los pasos de William, quien también fue alumno de esa institución.

El príncipe George acompañó a William al Spotify Camp Nou para presenciar el partido entre el Aston Villa y el Barcelona DPA

De acuerdo con información publicada por People, padre e hijo incluso viajaron a España en un vuelo comercial, una decisión que llamó la atención por tratarse de dos integrantes de la línea directa de sucesión al trono británico.

La publicación destacó que este tipo de desplazamientos forma parte de los esfuerzos de William y Kate por ofrecer a sus hijos una educación y experiencias lo más cercanas posible a una vida cotidiana.

Durante el encuentro, ambos fueron captados en uno de los palcos del Spotify Camp Nou. William optó por una chamarra azul marino con capucha y una gorra negra, mientras que George lució una chaqueta deportiva negra de Adidas con el escudo del Aston Villa. La lluvia que acompañó la noche no impidió que siguieran atentos el desarrollo del partido.

La visita llamó la atención de los aficionados, especialmente porque William es uno de los seguidores más conocidos del Aston Villa y ha transmitido esa afición a su hijo mayor. DPA

Antes del silbatazo inicial, el príncipe de Gales también tuvo un encuentro con Joan Laporta, presidente del FC Barcelona. El club catalán compartió en sus redes sociales una imagen de la visita y dio la bienvenida a los dos integrantes de la Familia Real británica, agradeciéndoles que eligieran el estadio para disfrutar de aquella jornada europea.

¿Cómo quedó el partido entre el Barcelona y el Aston Villa?

Aunque el viaje tenía como objetivo apoyar al equipo favorito de William y George, el resultado no fue el que esperaban. El Barcelona se impuso por 3-0 al Aston Villa, en un encuentro correspondiente a la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League.

La escapada futbolística no terminó con el resultado que esperaban los príncipes, pues el Barcelona venció 3-0 al Aston Villa IG princeandprincessofwales

Lamine Yamal abrió el marcador al minuto siete, mientras que Raphinha amplió la ventaja en la segunda mitad con dos anotaciones, a los minutos 52 y 64. El resultado puso fin al inicio perfecto del conjunto inglés en la competición, que había ganado sus primeros tres partidos.

Las cámaras captaron a William y George siguiendo el encuentro con atención y expresiones de concentración. Aunque la derrota seguramente no fue el desenlace que deseaban, la experiencia les permitió compartir una noche de fútbol en uno de los escenarios más emblemáticos de Europa.

La pasión por el Aston Villa que une al príncipe William y George

La afición del príncipe William por el Aston Villa no es nueva. El heredero ha contado que comenzó a seguir al club durante sus años escolares, cuando buscaba apoyar a un equipo distinto de los más populares entre sus compañeros.

El viaje a España coincidió con las primeras vacaciones de George desde su ingreso a Eton College IG princeandprincessofwales

Con el tiempo, aquella elección se convirtió en una pasión que ha mantenido durante décadas. Además, ha compartido su entusiasmo con sus hijos.

En distintas ocasiones ha hablado de la afición de George por el equipo de Birmingham e incluso ha bromeado sobre sus preferencias futbolísticas al mencionar que no le gustaría que alguno de sus hijos terminara apoyando al Chelsea.

La visita a Barcelona también recordó otra aparición deportiva de padre e hijo: en 2025 viajaron juntos a París para ver al Aston Villa. Estas experiencias muestran que el fútbol se ha convertido en uno de sus espacios de convivencia.