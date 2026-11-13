Luto en Netflix: muere Michael John Roberts, pieza clave de BoJack Horseman

El mundo de la animación está de luto. Michael John Roberts, artista y director que participó en algunas producciones reconocidas de la televisión, murió a los 48 años. Su nombre estuvo detrás de varios proyectos de animación para adultos, pero uno de los trabajos que más llamó la atención fue su participación en BoJack Horseman, la popular serie de Netflix protagonizada por un caballo que alguna vez fue una estrella de televisión.

La noticia fue confirmada por su familia mediante un obituario publicado el 11 de noviembre. De acuerdo con la información difundida por sus allegados, Roberts murió el miércoles 11 de noviembre en su casa de Los Ángeles, California, acompañado por sus seres queridos.

También se dio a conocer que el artista había sido diagnosticado con glioblastoma, un tipo de cáncer cerebral que puede avanzar rápidamente y que, de acuerdo con los reportes, provocó que su enfermedad tuviera un desenlace en poco tiempo.

Su fallecimiento tomó por sorpresa a quienes conocieron su trabajo, pues detrás de varias producciones animadas había una trayectoria que comenzó desde la década de los noventa y que se extendió hasta sus últimos años de vida.

¿Qué le pasó a Michael John Roberts? Su familia revela la causa de muerte

La familia del animador compartió un mensaje para despedirlo y recordó que su enfermedad apareció de manera repentina. En el texto también destacó que, aunque el tiempo que pasó enfermo fue corto, su fallecimiento dejó un vacío entre quienes lo conocieron.

"Michael veía el mundo de una manera un tanto peculiar. Artista dotado de un talento extraordinario, era capaz de encontrar algo valioso en lo que otros pasaban por alto", escribieron sus familiares.

El diagnóstico que enfrentó fue glioblastoma, un tumor cerebral que se origina en las células que dan soporte a las neuronas. Se trata de una enfermedad agresiva que puede avanzar con rapidez y que requiere atención médica especializada.

La familia del animador compartió un mensaje para despedirlo y recordó que su enfermedad apareció de manera repentina Netflix

En el mismo obituario, sus seres queridos señalaron que no querían que los últimos días de Michael definieran quién fue. Para ellos, su recuerdo está relacionado con su creatividad, las amistades que construyó y las conversaciones que compartió con otras personas.

Nos hubiera gustado que viviera muchos años más… Pero una vida no se mide solo por sus años, expresaron.

Michael John Roberts: su trabajo en BoJack Horseman y otras series

Nacido el 20 de diciembre de 1977 en Toronto, Canadá, Michael John Roberts comenzó su camino en la industria de la animación durante los años noventa. Uno de sus primeros proyectos fue Angela Anaconda, una serie infantil que destacó por su particular estilo visual. También participó en The Hoobs, producción que combinaba animación con personajes de acción real.

Con el paso de los años se enfocó en proyectos dirigidos al público adulto. Uno de los más importantes fue TripTank, comedia de sketches animados de Comedy Central que cocreó y dirigió entre 2014 y 2016.

Sin embargo, para muchos espectadores su nombre estará ligado a BoJack Horseman. Roberts trabajó en la secuencia de apertura de la serie de Netflix, protagonizada por Will Arnett y Aaron Paul, y posteriormente estuvo al frente de dos episodios.

La producción, que terminó en 2020 después de seis temporadas, se convirtió en una de las series animadas más reconocidas de la plataforma por su manera de abordar temas como la fama, las relaciones personales y los problemas emocionales.

Su trayectoria también incluyó trabajos en F Is for Family, Final Space, Strange Planet y Dallas & Robo. En años recientes participó en Clone High, cuya nueva etapa se transmitió entre 2023 y 2024, además de colaborar en proyectos como Hot Wheels Let's Race y MrBeast Lab.

Uno de sus trabajos más recientes fue la dirección de un episodio de Masters of the Universe: Tales from Eternia, proyecto de 2026.

Por su parte, su esposa, la actriz Bree Williamson, conocida por su participación en One Life to Live, también forma parte de la familia que enfrenta su pérdida.

En el mensaje de despedida, sus seres queridos hicieron una petición particular: en lugar de enviar flores o hacer donaciones, invitaron a quienes quisieran recordarlo a ahorrar ese dinero y comprarse un automóvil que les gustara. Según explicaron, era algo que Michael habría querido.

"Algunas personas nos dejan recuerdos. Otras nos dejan viendo el mundo de una manera diferente; Michael nos dio ambas", concluyó su familia. Un mensaje que resume el legado que el animador deja tanto en la industria como entre las personas que compartieron su vida.