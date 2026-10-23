¿Cómo vive Kate Middleton la ausencia del príncipe George? La princesa se sincera como nunca

Para Kate Middleton, ver crecer a sus hijos también significa aprender a dejarlos volar. La princesa de Gales acaba de compartir un vistazo poco habitual a su vida familiar y reconoció cuánto espera volver a tener a sus tres hijos juntos en casa, especialmente ahora que el príncipe George atraviesa su primera etapa escolar lejos del hogar.

Kate Middleton revela su emoción por las próximas vacaciones

Durante una visita sorpresa a Café 98, una tienda solidaria en Hoveton, Norfolk, Kate conversó con algunas personas que se acercaron a saludarla y habló espontáneamente sobre las próximas vacaciones escolares.

El ingreso de George a Eton cambió la dinámica familiar de los príncipes de Gales, mientras Kate, William, Charlotte y Louis se adaptan a tener al mayor fuera de casa durante el ciclo escolar. Grosby

Mis hijos terminan las clases mañana y estoy deseando tenerlos en casa”, comentó la princesa, dejando entrever la emoción que le provoca el reencuentro familiar.

La declaración adquiere un significado especial porque George, de 13 años, comenzó en septiembre una nueva etapa académica en Eton College, uno de los internados más reconocidos de Reino Unido.

Kate Middleton confiesa cuánto extraña al príncipe George

La incorporación del hijo mayor de William y Kate a Eton supuso un cambio importante para la dinámica familiar. Mientras George permanece en el internado durante buena parte del periodo escolar, sus hermanos menores, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, continúan sus estudios en Lambrook School.

La princesa de Gales cuenta los días para el reencuentro familiar, pues George regresará a casa durante sus primeras vacaciones escolares AFP

Una persona que conversó con la princesa durante su visita aseguró que Kate también expresó cuánto ha extrañado a George y lo ilusionada que está por recibirlo nuevamente en casa.

El comentario muestra una faceta especialmente cercana de la princesa, quien suele mantener los detalles de su vida privada lejos de sus compromisos oficiales. En esta ocasión, sin embargo, dejó claro que la distancia con su hijo mayor también representa un proceso de adaptación para ella.

El próximo descanso escolar tendrá además un componente especial: será la primera pausa prolongada de George desde que comenzó su vida como alumno de Eton.

Así ha cambiado la vida del príncipe George desde su llegada a Eton

George inició sus clases en Eton el 8 de septiembre, después de dejar Lambrook School. La elección del colegio tiene un fuerte vínculo con la historia familiar, pues su padre, el príncipe William, estudió allí entre 1995 y 2000. También el príncipe Harry fue alumno de la institución.

El príncipe George vive una nueva etapa lejos de casa, pues desde septiembre estudia en Eton College, el mismo internado británico donde su padre, el príncipe William, recibió parte de su formación. IG princeandprincessofwales

Para George, la entrada al prestigioso internado representa mucho más que un cambio de escuela. Como segundo en la línea de sucesión al trono, su educación forma parte de una etapa de preparación para las responsabilidades que podría asumir en el futuro.

Aun así, el hecho de estudiar fuera de casa no significa que haya desaparecido de la rutina familiar. Eton contempla periodos de descanso y permisos que permiten a los alumnos regresar con sus familias, mientras que la cercanía del colegio con Windsor facilita los encuentros.

Para Kate, sin embargo, la experiencia de tener a su hijo mayor fuera durante el periodo escolar supone una nueva realidad cotidiana.

¿Cómo serán las vacaciones de los príncipes de Gales?

Las vacaciones de mitad de trimestre, conocidas como half-term, permitirán que los príncipes de Gales vuelvan a disfrutar de sus tres hijos juntos.

Kate Middleton dejó ver cuánto significa para ella tener nuevamente juntos a sus tres hijos, al revelar durante una visita en Norfolk que espera con ilusión el próximo descanso escolar. IG princeandprincessofwales

Kate también compartió que sus padres, Carole y Michael Middleton, están igualmente entusiasmados con la llegada de los nietos durante el descanso. Los abuelos mantienen una relación cercana con George, Charlotte y Louis, por lo que estas pausas escolares suelen convertirse en una oportunidad para convivir en familia.

Incluso existe la posibilidad de que los príncipes de Gales aprovechen estos días para realizar alguna escapada, aunque Kate no ofreció detalles sobre sus planes.

La princesa realizó estas declaraciones después de visitar The Treehouse, un centro infantil en Ipswich vinculado con East Anglia’s Children’s Hospices (EACH), organización de la que es patrona. Su espontánea conversación en Café 98 terminó ofreciendo uno de los pocos vistazos recientes a la manera en que está viviendo esta transformación familiar.

Las vacaciones de mitad de trimestre tendrán un significado especial para los Windsor, ya que permitirán a Kate y William disfrutar nuevamente de sus tres hijos después de las primeras semanas de George en Eton. IG princeandprincessofwales

Así se han adaptado Kate y William a la mudanza de George

El ingreso de George a Eton marca el comienzo de una etapa distinta para William y Kate como padres. Con un hijo adolescente que pasa parte del tiempo lejos de casa y dos niños menores que todavía mantienen una rutina escolar cercana, la familia debe encontrar un nuevo equilibrio.

La princesa de Gales ha hablado en distintas ocasiones sobre la importancia de la infancia, la convivencia familiar y el bienestar emocional. Esta vez, su comentario permitió conocer el lado más personal de ese discurso.

El regreso de George también será una oportunidad para los Middleton, pues los padres de Kate, Carole y Michael, esperan convivir con sus nietos durante el descanso escolar. Grosby Group

Más allá de títulos y protocolos reales, Kate enfrenta una experiencia que resulta familiar para muchos padres: sentir orgullo por la independencia de un hijo y, al mismo tiempo, echar de menos tenerlo en casa.

Por ahora, la princesa parece contar los días para recuperar esa rutina. Y el próximo regreso de George a Windsor promete convertirse en un momento especialmente esperado por toda la familia.