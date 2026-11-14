Karol G no se arrepiente de sentir tanto

“¡Ey gatito!”, se escuchó el grito fuerte en el Estadio GNP, era Karol G al micrófono saliendo de una cueva sensual, con una mirada retadora, 65 mil personas le respondieron al mismo tiempo “¡Ey gatito!”. Así llegó la bichota a la capital mexicana, el público no cabía en sí de la emoción, y tampoco en las zonas de pista ni las gradas, Karol sólo sonreía, como un poco apenada, apenas respirando donde todas esas miles de almas esperaban ver lo mejor de ella por poco más de dos horas de concierto.

Latina Foreva, Oki Doki, abrieron el repertorio con la versión más sensual, segura y atrevida de la colombiana, ella en el escenario moviendo las caderas como su compatriota Shakira, mostrando su vientre moreno y esbelto, tomándose el cabello largo, rubio con castaño, y también, no podía ser de otra manera, perreando.

¡Buenas noches México! ¿cómo está la energía?, ¿cómo está la energía?, yo no sé ustedes pero yo vine a bailar, a cantar, a perrear y a llorar, vamos a ver como suena esto aquí”, adelantó Karol G, y eso mismo, casi en el mismo orden es lo que cumpliría durante la noche.

Después de cantar temas como S91, un presentador en smoking blanco comenzó a guiar la noche “si las caderas quieren hablar hay que escucharlas”, dijo para presentar toda la sección Tropicoqueta, con Karol bailando en un danzón, vestida como aquellas grandes y sensuales vedettes de los mejores cabarets, con un plumaje enorme que dibujaba la bandera mexicana acompañada por todo un séquito de bailarines al más puro estilo del carnaval brasileño.

Las veo llenas de brillantitos, ¿dónde están las que vinieron de naranja y los que vinieron de azul?, me alegro de verlos todos, mientras tanto vamos a cantar esta”, dijo Karol, para seguir bailando merengue, danzón.

Papasito sonó cuando Chelita, la guacamaya mascota de su disco, apareció moviendo las alas, Karol G subió a su lomo con su tocado gigante brillante, diamantado en la cabeza, sonriendo, todo el estadio la acompañó cantando el tema, uno de los éxitos de Tropicoqueta, entonces comenzó el popurrí de música latina.

Primero bachata con Amiga Mía, donde se quitó el casquete y quedó sólo con su top plateado, y se puso más romántico con ese ritmo dominicano que puso nostálgico al GNP, a desgarrar las gargantas a toda su gente.

Después de tres años, Karol G regresó a la CDMX con su gira Viajando por el Mundo Tropitour. Foto: Salomón Ramírez

Pero no hay ritmo más desgarrador, y entrañable en Latinoamérica que el mariachi, por eso Karol invitó al escenario a un mariachi compuesto íntegramente por mujeres elegantes en un traje ranchero blanco tono hueso, la colombiana reapareció en el escenario con una flor roja a lo gitana y con saco de charro para cantar Ese Hombre Es Malo para demostrar que su potencia le da también para este ritmo muy mexicano, queridísimo en Colombia.

Karol G tuvo como invitada súper especial a Thalía. Foto: Salomón Ramírez

Pero lo mejor venía después, cuando Karol recordó su infancia, cuando soñaba con ser cantante.

“Hay un montón de sueños de niña y tengo una persona aquí conmigo pero primero quiero que vean este video”, dijo Karol antes de poner un video donde de niña contaba a una cámara de televisión que soñaba con ser cantante, y particularmente como Thalía.

Lo que nadie esperaba en el recinto es que la mexicana sería su invitada de lujo.

A quién le importa cantaron juntas antes de que se deshicieran en elogios mutuamente ante el público mexicano. Thalía no cantaba en la capital del país desde hace 10 años, la colombiana la hizo volver, pero Thalía hizo suyo el escenario, donde juntas interpretaron Amor a la mexicana y Piel morena.

Por fin se nos hizo, te amamos te queremos, no es sólo tu belleza, tu talento, tu chispa, tiene unos ovarios bien puestos”, dijo Thalía.

Fue mi primera ídolo cuando quería ser cantante y está conmigo esta noche”, respondió Karol, y se fundieron en un abrazo chocando sus frentes, como dos amigas de toda la vida.

Pero faltaba algo para redondear la noche los temas de su último disco No me arrepiento de sentir tanto del que se especuló mucho tras su ruptura con Feid, los fans aseguran está dedicado al también cantante. Ahí llegó el desamor y el momento de soltar.

Con quien andará? y Ahí, llegaron para abrir la puerta a Alguien que te amaba. Pero en realidad frente a todas las emociones, las temáticas y los ritmos que cantó Karol G durante la noche, todo fue disfrute para su público.

Todos bailando, cantando, cumbia, bachata, perreo, filmando como siempre sus momentos favoritos, algunos con vestimentas tropicoquetas, naranjas, otros más nostálgicos en color azul por el último disco, algunos fans incluso se vistieron de la famosa guacamaya mascota tropical de su concepto tropical, y así se mantuvieron hasta el final del show.

“Gracias por querer este disco, salió hace muy poco y ustedes ya las cantan todas, ¿cuántos estuvieron hace tres años?, no se qué tan pronto nos volvamos a ver, pero gracias por estar aquí conmigo”, dijo Karol G.