"No somos simples payasos": Love of Lesbian habla de política y su pausa musical

A pocos días de despedirse temporalmente de México con tres conciertos en noviembre, Julián Saldarriaga y Jordi Roig, guitarristas de Love of Lesbian, hablan sobre música, política y la importancia de hacer una pausa antes de que la amistad termine pagando los platos rotos.

Antes del descanso, volverán a México, país al que llegaron por primera vez en 2013 y que se convirtió en una segunda casa. Su “adiós” incluye tres fechas, el 24 de noviembre en el Teatro Metropólitan, el 25 en el Auditorio Nacional —que ya está agotado— y el 28 en Puebla, como parte del Festival Tecate Comuna.

Platicar con Julián y Jordi, es pasar de la música a los problemas de las grandes ciudades y a los planes para cuando dejen de vivir con la maleta hecha.

¿Un músico debe limitarse a entretener o también puede hablar de lo que sucede fuera del escenario?

No somos un grupo de canciones panfletarias, aunque tenemos letras muy críticas como ‘Mal español’, que cada vez que hay elecciones en España siento que sigue totalmente vigente, comenta Julián en entrevista con Excélsior.

Y no esconde su molestia ante quienes consideran que los músicos deberían mantenerse al margen de la política, menciona que hay artistas y bandas que prefieren ofrecer sus conciertos como un espacio para desconectarse de lo que ocurre afuera, como Metallica o Ed Sheeran.

Platicar con Julián y Jordi, es pasar de la música a los problemas de las grandes ciudades y a los planes para cuando dejen de vivir con la maleta hecha. Antonio Cruz

Sin embargo, para Love of Lesbian la música también puede servir para expresar inconformidades y poner sobre la mesa temas que afectan a la sociedad.

A mí me molesta mucho esa postura de exigirle al músico: ‘Limítate a cantar y no hables de política’. No me imagino a nadie diciéndole algo así a Bob Marley. El folk y la música popular siempre han contado lo que pasa en la sociedad. Es tan válido hacer canciones para divertir como escribir sobre algo que te indigna. Los músicos no somos simples payasos de televisión ni estamos ahí de adorno.

Jordi coincide, aunque aclara que no todos los integrantes tienen que pensar igual. Lo importante es que cada quien pueda expresar sus inquietudes sin un manual sobre lo que deben decir o cantar.

Barcelona y Ciudad de México: barrios que ya no son los mismos

Entre esas inquietudes está el acceso a la vivienda, un problema que en España ha provocado movilizaciones sociales contra el encarecimiento de las rentas y los desalojos.

En Barcelona, donde vive la banda, el crecimiento de los alojamientos turísticos y la transformación de los barrios han complicado cada vez más la permanencia de sus habitantes. Los casos de personas mayores que pierden sus hogares han puesto un rostro especialmente duro a esta situación.

Es una realidad que conocen de cerca y que también encuentran en la Ciudad de México. Aunque cada ciudad tiene sus propias circunstancias, hay algo que se repite con vecinos que llevan toda una vida en el mismo lugar y que, ante el aumento de las rentas y los cambios en su entorno, cada vez tienen menos posibilidades de quedarse.

No hay una fórmula mágica de dos más dos son cuatro, porque esto viene de años de políticas urbanas y de permitir que se compren edificios enteros en el centro para convertirlos en alojamientos turísticos, explica Jordi.

Donde antes vivían ocho familias que bajaban a comprar a la tiendita de la esquina, de pronto solo hay turistas de paso. Poco a poco ese comercio local desaparece y el barrio va perdiendo su vida de siempre, agrega.

Julián lo vivió al intentar comprar una vivienda en Barcelona y… los precios lo hicieron imposible. Hace nueve años se mudó a una isla de Baleares que imaginó como refugio, pero el problema también llegó ahí.

Duele mucho ver a parejas de personas mayores que pagaron religiosamente su renta toda la vida y que de pronto quedan desprotegidas porque un fondo de inversión compra su edificio para hacer nregocio. Están cambiando el perfil de las ciudades y nos están echando de ellas. Yo vivía en Barcelona y, cuando intenté comprar una casa, vi que era imposible y me mudé hace nueve años a una pequeña isla en Baleares que parecía un refugio; hoy ese fenómeno ya llegó también ahí.

En México también han visto cambiar los barrios que visitan durante sus giras. Saben que no es un problema fácil de resolver, por los intereses económicos que hay detrás, pero consideran que las autoridades deben evitar que las personas sean desplazadas de los lugares donde han construido su vida.

Una pausa para que la amistad no se quede en el camino

Love of Lesbian es una banda española de indie rock fundada en 1997 en Barcelona, reconocida por combinar letras introspectivas con melodías que transitan entre el pop y el rock. Entre sus canciones más conocidas están “Allí donde solíamos gritar”, “Club de fans de John Boy”, “1999” y “Cuando no me ves”, también ha tenido que pensar en sus propios cambios.

La decisión de detenerse no surgió de un día para otro…

"Una noche de gira nos fuimos a dormir y Santi no vino a darnos el beso de buenas noches", recuerda entre risas. Detrás de la anécdota hay una rutina que repitieron durante años: grabar un disco, salir de gira, preparar el siguiente material en carretera y volver a empezar después de un breve descanso.

Llevábamos desde la pandemia pensando en salirnos de esa rueda: hacer disco, girar dos años y medio, preparar el siguiente mientras sigues en carretera, parar seis meses para mezclar y volver a empezar, explica.

Pasar tanto tiempo juntos también tiene consecuencias. El cansancio y la presión pueden convertir cualquier cosa en motivo de discusión. Julián lo compara con niños que no han dormido ni comido a sus horas y hacen un berrinche sin saber por qué.

Love of Lesbian es una banda española de indie rock fundada en 1997 en Barcelona, reconocida por combinar letras introspectivas con melodías que transitan entre el pop y el rock. Victoria Valtierra Ruvalcaba

Somos muy amigos, pero el agotamiento te lleva a momentos duros. Reconocerlo a tiempo es muy saludable; nos permite vivir esta despedida celebrando y limpiando nuestra amistad lejos de las furgonetas y los aeropuertos.

Cuando termine la gira, tendrán que buscarse simplemente porque quieren pasar tiempo juntos.

Julián planea pasar más tiempo en casa, cuidar su huerto y volver a estudiar guitarra, sin la presión de aprender canciones para el siguiente concierto. También quiere llenar el refrigerador, que suele tener apenas "seis huevos, unos yogures y una ensalada".

Después de años entre hoteles y camerinos, hasta hacer el súper puede ser un buen plan.

México también les dejó ganas de experimentar

Durante la pausa, Love of Lesbian no dejará de explorar otros caminos. Una muestra es "Nouvelle Cuisine Caníbal Vol. 3", proyecto que reúne sus EP conceptuales y canciones como “Nana, dulce nana”, además de colaboraciones.

Entre ellas está “Ámame lindo”, grabada en la Ciudad de México junto al productor mexicano Camilo Lara y la cantante Andie Gago. Para Julián, trabajar con artistas mexicanos era algo que tenía pendiente.

Tenía muchas ganas de meterme a un estudio en México y mezclarnos con talento de allá, cuenta.

Julián disfrutó especialmente la manera de trabajar de Camilo Lara, a quien describe como un niño jugando en un laboratorio: “Trabaja con una frescura increíble, y sumar la voz suave y aterciopelada de Andie frente al timbre grave de Santi fue un cóctel necesario para demostrarnos que podemos hacer música de otro modo”.

Sin biopic pero con documental

¿La historia de Love of Lesbian daría para una serie biográfica?

Jordi Roig no está tan convencido. Para el guitarrista, los integrantes de la banda son personas bastante normales y su recorrido no necesariamente está lleno de acontecimientos extraordinarios como para llevarlo a la pantalla.

Siempre hemos tenido una sensación de que nuestra vida no era tan interesante como para hacer una serie, porque somos gente muy normal, siendo una banda muy normal, que tampoco han pasado cosas tan excepcionales, comenta.

Sin embargo, eso no significa que no tengan interés en conservar los recuerdos de más de 25 años de carrera. De hecho, la agrupación catalana trabaja desde hace aproximadamente dos años en un documental que seguirá de cerca su vida como banda.

No es autobiográfico, es algo que estamos haciendo, un seguimiento desde hace un par de años, explica Jordi, quien reconoce que también buscan poner un poco de orden en su historia, pues hasta ahora no cuentan con un registro audiovisual que reúna sus primeros años ni la relación que fueron construyendo con México.

Están pasando los años y es cierto que no tenemos nada real, documentado, ni desde que empezaba el idilio de Love of Lesbian con México o desde los principios, agrega.

Julián Saldarriaga adelantó que el documental podría estrenarse entre abril y mayo del próximo año. Un equipo de grabación los ha acompañado durante dos años, incluyendo algunas de sus visitas a México y sus recorridos por Latinoamérica.

Así, mientras Love of Lesbian se prepara para hacer una pausa después de tantos años de actividad, también comienza a mirar hacia atrás. Quizá no sea una serie llena de episodios extraordinarios, pero sí una oportunidad para conservar los recuerdos de una banda que encontró en México una segunda casa.